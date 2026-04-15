Manuel Neuer
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Dua kesalahan sekaligus dan perburuan rekor: Manuel Neuer mengalami pasang surut emosi saat melawan Real Madrid

Bayern Munich
Real Madrid
M. Neuer
L. Messi
I. Casillas

Belum diketahui pasti berapa lama lagi Manuel Neuer akan terus bermain. Jika ia memperpanjang kontraknya di FC Bayern selama satu tahun lagi, ia berpeluang mencetak rekor bersejarah.

Kiper legendaris FC Bayern itu tampil sebagai starter untuk ke-137 kalinya bersama FCB dalam laga leg kedua perempat final melawan Real Madrid di Liga Champions, dan dengan demikian berhasil mengungguli tak lain dan tak bukan Lionel Messi (136). Pemimpin tak terbantahkan dalam peringkat tersebut untuk saat ini tetaplah Iker Casillas dengan 149 penampilan sebagai starter di kompetisi teratas bersama Real Madrid. 

Pertandingan rekor "kecil" Neuer ini dimulai dengan sangat tidak menguntungkan: Hanya dalam waktu 35 detik, tanpa benar-benar berada dalam tekanan, ia mengoper bola langsung ke kaki Arda Güler. Pemain timnas Turki itu tidak ragu-ragu dan melepaskan bola dari jarak sekitar 30 meter dengan tendangan melengkung tinggi melewati kapten FCB ke gawang Munich. Pada gol 1-2, Neuer juga terlihat kurang beruntung setelah tendangan bebas Güler. 

Neuer memang sudah tidak selalu tampil maksimal pada leg pertama, ketika ia ingin mempercepat permainan pada momen-momen transisi potensial. Namun, pada akhirnya, penyelamatan-penyelamatan gemilangnya lebih menonjol, sehingga ia berperan besar dalam kemenangan 2-1 dan kemudian terpilih sebagai Pemain Terbaik Pertandingan oleh UEFA.

  • Jika Neuer memperpanjang kontraknya bersama juara Bundesliga itu selama satu tahun lagi dan juga tampil sebagai kiper utama sejak awal dalam potensi pertandingan semifinal dan final musim ini, rekor abadi Casillas bisa terancam.

    Hanya dari fase grup Liga Champions saja, Bayern sudah dijamin akan memainkan delapan pertandingan di musim mendatang. Ditambah lagi, kemungkinan besar akan ada beberapa pertandingan sistem gugur. Pemain berusia 40 tahun ini pun masih bisa menghitung peluangnya untuk memecahkan rekor Liga Champions tersebut.

    Namun, kemungkinan besar ia tidak akan membuat keputusan masa depannya yang masih tertunda berdasarkan hal tersebut. Hal yang sama telah ia sampaikan pada hari Selasa selama konferensi pers menjelang pertandingan melawan Real, ketika ia ditanya apakah prospek meraih gelar akan memengaruhi keputusannya.

  Urbig Neuer

    Neuer tampaknya cenderung memperpanjang kontraknya di FC Bayern - Urbig diharapkan mendapat lebih banyak kesempatan bermain

    Selain itu, Neuer mengumumkan bahwa klub dan dirinya akan segera mengumumkan keputusan. "Saya rasa tidak akan butuh waktu lama lagi," tambahnya, "sampai saya memberanikan diri dan mengambil keputusan. Dan tentu saja, setelah itu akan ada pembicaraan dengan klub."

    Para petinggi Bayern baru-baru ini memberi isyarat bahwa mereka siap memperpanjang kontrak pemain berusia 40 tahun itu selama satu tahun lagi, asalkan dia menginginkannya. Neuer telah berulang kali menekankan bahwa dia ingin mendengarkan kondisi tubuhnya dengan seksama sebelum mengambil keputusan.

    Sport Bild baru-baru ini melaporkan bahwa perpanjangan kontrak Neuer selama satu tahun lagi kini "kemungkinan besar" terjadi. Namun, dalam hal ini, para petinggi Bayern berupaya agar sang juara dunia 2014 tersebut diturunkan dengan porsi yang lebih terkontrol pada musim mendatang. Di sisi lain, pengganti Neuer, Jonas Urbig, diharapkan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan dengan demikian dipersiapkan lebih baik untuk era pasca-Neuer. Ada pembicaraan bahwa pemain berusia 22 tahun itu diharapkan tampil dalam 20 pertandingan.

    Pada musim ini, Urbig telah tampil dalam 14 pertandingan. Namun, ia juga diuntungkan oleh fakta bahwa Neuer harus absen selama hampir satu bulan di awal tahun karena dua cedera otot, sehingga ia melewatkan enam pertandingan.

  • Liga Champions: Manuel Neuer Mengejar Rekor Casillas

    PosisiPemainPenampilan sebagai starter di Liga ChampionsKlub
    1Iker Casillas149Real Madrid
    2Manuel Neuer137FC Bayern
    3Lionel Messi136FC Barcelona
    4Sergio Ramos129Real Madrid
    5Xavi126FC Barcelona
    6Raul123Real Madrid
    7Sergio Busquets121FC Barcelona
    8Gerard Piqué120FC Barcelona
    9Thomas Müller119FC Bayern
    10Ryan Giggs118Manchester United
