Dua kesalahan sekaligus dan perburuan rekor: Manuel Neuer mengalami pasang surut emosi saat melawan Real Madrid

Kiper legendaris FC Bayern itu tampil sebagai starter untuk ke-137 kalinya bersama FCB dalam laga leg kedua perempat final melawan Real Madrid di Liga Champions, dan dengan demikian berhasil mengungguli tak lain dan tak bukan Lionel Messi (136). Pemimpin tak terbantahkan dalam peringkat tersebut untuk saat ini tetaplah Iker Casillas dengan 149 penampilan sebagai starter di kompetisi teratas bersama Real Madrid.

Pertandingan rekor "kecil" Neuer ini dimulai dengan sangat tidak menguntungkan: Hanya dalam waktu 35 detik, tanpa benar-benar berada dalam tekanan, ia mengoper bola langsung ke kaki Arda Güler. Pemain timnas Turki itu tidak ragu-ragu dan melepaskan bola dari jarak sekitar 30 meter dengan tendangan melengkung tinggi melewati kapten FCB ke gawang Munich. Pada gol 1-2, Neuer juga terlihat kurang beruntung setelah tendangan bebas Güler.

Neuer memang sudah tidak selalu tampil maksimal pada leg pertama, ketika ia ingin mempercepat permainan pada momen-momen transisi potensial. Namun, pada akhirnya, penyelamatan-penyelamatan gemilangnya lebih menonjol, sehingga ia berperan besar dalam kemenangan 2-1 dan kemudian terpilih sebagai Pemain Terbaik Pertandingan oleh UEFA.