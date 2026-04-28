Dua kemenangan lagi? Tottenham menetapkan target jumlah poin untuk bertahan di Liga Premier, sementara mantan striker Spurs menyalahkan keputusan-keputusan ‘buruk’ atas terjerumusnya tim ke zona degradasi
Tiga pergantian manajer di Spurs sejak musim panas 2025
Masalah-masalah yang ada ditutupi musim lalu ketika gelar Liga Europa di bawah asuhan Ange Postecoglou — yang mengakhiri penantian selama 17 tahun untuk meraih trofi besar — menutupi fakta bahwa tim finis di peringkat ke-17. Pergantian pelatih tetap dilakukan dalam upaya untuk kembali ke jalur yang benar.
Thomas Frank gagal memenuhi harapan tersebut, setelah pindah dari Brentford ke ibu kota Inggris, sementara manajer sementara Igor Tudor hanya bertahan selama tujuh pertandingan dalam 44 hari. Kini, tongkat estafet telah diserahkan kepada mantan manajer Brighton dan Marseille, Roberto De Zerbi.
Ia memimpin Tottenham meraih kemenangan pertama di Liga Premier 2026 saat mengalahkan Wolves yang berada di dasar klasemen pada pertandingan terakhir. Kemenangan krusial tersebut memastikan bahwa hanya selisih dua poin yang perlu dikejar untuk keluar dari zona degradasi.
Siapa saja lawan Tottenham dalam sisa pertandingan mereka?
Hanya tersisa 12 poin yang bisa diraih musim ini, dengan Spurs bersiap untuk bertandang ke markas Aston Villa pada hari Minggu. Setelah itu, mereka akan menjamu Leeds, bertandang ke Chelsea, dan menjamu Everton pada hari terakhir.
De Zerbi menyadari bahwa ia tidak punya banyak ruang untuk kesalahan, di tengah masalah cedera yang serius, dan perlu menampilkan performa yang konsisten—sesuatu yang belum dinikmati Tottenham dalam waktu yang cukup lama. Namun, masih ada cukup waktu tersisa untuk membalikkan keadaan.
Berapa banyak poin yang dibutuhkan Spurs untuk terhindar dari degradasi?
Saat ditanya berapa banyak kemenangan yang dibutuhkan dari sisa pertandingan mereka, mantan striker Spurs Saha — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama ToonieBet — mengatakan: “Menurut saya, dua kemenangan sudah cukup, tapi mereka pasti akan merasa tegang. Hal itu tidak tergantung pada mereka, melainkan pada tim-tim lain di atas mereka.
“Saya melihat Tottenham akan kesulitan jika mereka tidak meraih tiga kemenangan, atau setidaknya dua kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka membutuhkan tujuh poin. Mereka tentu saja membutuhkan pesaing langsung mereka untuk kalah lebih dari dua kali. Ada perhitungan yang rumit, tetapi kenyataannya adalah Tottenham memiliki tim yang mumpuni, terlepas dari cedera dan tekanan. Mereka memiliki tim yang mampu memenangkan keempat pertandingan tersebut. Mereka seharusnya tidak ragu-ragu untuk melakukannya.”
Apa yang salah dengan Tottenham yang terancam degradasi?
Saha menambahkan mengenai apa yang salah dengan tim-tim yang seharusnya menjadi bagian dari 'Enam Besar' legendaris Liga Premier: “Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di klub itu. Saya selalu merasa bahwa Tottenham memiliki potensi untuk menjadi salah satu dari dua atau tiga tim yang bersaing memperebutkan gelar juara. Saya tidak tahu mengapa hal itu belum terwujud, mengapa di beberapa musim mereka tampil seperti yang kita harapkan, namun di tengah musim, sekitar Desember atau Januari, ritme permainan mereka terganggu dan saya tidak mengerti alasannya.
“Saya tidak punya solusi untuk mereka, tapi jelas beberapa transfer dan keputusan yang diambil benar-benar buruk.
“Anda bisa mencoba selalu memikirkan para manajer, tapi saya tidak berpikir itu selalu menjadi masalahnya. Mereka membuat keputusan yang hebat dalam hal bisnis, dalam hal struktur klub, itu telah menjadi salah satu yang terbaik di Eropa. Itu tidak cukup di lapangan. Saya pikir itu adalah momen krusial ketika datang ke kesalahan besar.”
Kapan terakhir kali Tottenham terdegradasi dari liga utama?
Spurs sedang menanggung akibat dari beberapa keputusan yang dipertanyakan baik di dalam maupun di luar lapangan, dan sangat penting bagi mereka untuk mempertahankan status di kasta tertinggi sebelum masalah-masalah tersebut dapat ditangani. Mereka terakhir kali terdegradasi pada tahun 1977.
Pada kesempatan itu, mereka berhasil kembali ke divisi utama pada musim berikutnya, namun mereka tidak ingin berada dalam posisi di mana sejarah harus terulang dalam hal ini. Ketegangan mulai terasa di London Utara, dan kini bergantung pada De Zerbi dan timnya untuk mulai menunjukkan performa di bawah tekanan yang semakin meningkat.