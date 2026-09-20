Ketegangan derby Madrid meluap sesaat setelah peluit akhir berbunyi, dengan Jude Bellingham memimpin protes kepada wasit Miguel Angel Ortiz Arias. Dalam rekaman yang cepat beredar di media sosial, mantan bintang Borussia Dortmund itu terlihat mendekati sang pengadil dan berulang kali berteriak "Dua kartu merah! Dua!" untuk mengungkapkan ketidakpercayaannya atas keputusan-keputusan yang dibuat sepanjang pertandingan. Ledakan emosi itu menutup malam yang penuh frustrasi bagi Real Madrid, yang merasa kepemimpinan wasit secara mendasar telah mengubah jalannya laga demi keuntungan tim asuhan Diego Simeone.

Kemarahan Bellingham berawal dari dua insiden spesifik pada babak pertama ketika ia yakin para pemain Atletico seharusnya sudah diusir lebih awal. Yang pertama melibatkan tekel dengan kaki terangkat dari Cristian 'Cuti' Romero tepat kepada Bellingham, yang hanya berbuah kartu kuning meski sudah ditinjau VAR. Insiden panas kedua membuat Kang-in Lee lolos dari hukuman usai tekel keras terhadap Fede Valverde.

Ketidakadilan yang dirasakan ini semakin membesar ketika Real Madrid harus bermain dengan sepuluh orang pada babak kedua, membuat tim tamu mengejar pertandingan dalam kondisi kalah jumlah yang pada akhirnya terbukti terlalu berat untuk diatasi.