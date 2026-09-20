AFP
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'Dua kartu merah!' - Jude Bellingham kehilangan kesabaran kepada wasit setelah Real Madrid menelan kekalahan dramatis di derby melawan Atletico
Bellingham meluapkan kemarahannya kepada Ortiz Arias
Ketegangan derby Madrid meluap sesaat setelah peluit akhir berbunyi, dengan Jude Bellingham memimpin protes kepada wasit Miguel Angel Ortiz Arias. Dalam rekaman yang cepat beredar di media sosial, mantan bintang Borussia Dortmund itu terlihat mendekati sang pengadil dan berulang kali berteriak "Dua kartu merah! Dua!" untuk mengungkapkan ketidakpercayaannya atas keputusan-keputusan yang dibuat sepanjang pertandingan. Ledakan emosi itu menutup malam yang penuh frustrasi bagi Real Madrid, yang merasa kepemimpinan wasit secara mendasar telah mengubah jalannya laga demi keuntungan tim asuhan Diego Simeone.
Kemarahan Bellingham berawal dari dua insiden spesifik pada babak pertama ketika ia yakin para pemain Atletico seharusnya sudah diusir lebih awal. Yang pertama melibatkan tekel dengan kaki terangkat dari Cristian 'Cuti' Romero tepat kepada Bellingham, yang hanya berbuah kartu kuning meski sudah ditinjau VAR. Insiden panas kedua membuat Kang-in Lee lolos dari hukuman usai tekel keras terhadap Fede Valverde.
Ketidakadilan yang dirasakan ini semakin membesar ketika Real Madrid harus bermain dengan sepuluh orang pada babak kedua, membuat tim tamu mengejar pertandingan dalam kondisi kalah jumlah yang pada akhirnya terbukti terlalu berat untuk diatasi.
- Getty Images Sport
Mourinho kecam standar kepemimpinan wasit
Sementara Bellingham melampiaskan keluhannya di lapangan, pelatih Real Madrid Jose Mourinho juga sama pedasnya dalam penilaiannya seusai pertandingan. Pelatih asal Portugal itu, yang memang tak pernah menghindari kontroversi, mempertanyakan pengalaman tim wasit dan menyiratkan adanya bias sistematis terhadap timnya.
Mourinho secara khusus mengkritik penunjukan Ortiz Arias, dengan mengatakan: "Wasit itu tidak punya pengalaman untuk memimpin derby. Usianya 41 tahun. Dia wasit buruk yang hanya pernah memimpin pertandingan-pertandingan kecil. Selamat kepada komite perwasitan atas penunjukan ini. Namun Tn. Trujillo memang punya riwayat dengan Real Madrid.
Mourinho menghidupkan lagi kontroversi Negreira
Kemarahan sang manajer tidak berhenti pada personel tertentu, karena ia kemudian mengisyaratkan bahwa hantu skandal perwasitan masa lalu masih menghantui kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Merujuk pada kasus Negreira yang terkenal, Mourinho mempertanyakan integritas lingkungan saat ini, dengan mengatakan: "Hal-hal terjadi di stadion ini yang tidak normal. Gol Osasuna yang dianulir itu lelucon, apa yang terjadi di San Sebastian... La Liga sama seperti saat saya meninggalkannya. Kami akan terus berjuang. Anak-anak saya pulang dengan sedih. Negreira tidak ada di sini, kan? Atau dia masih ada?"
- Getty Images Sport
Real Madrid ajukan keluhan resmi
Kemarahan di dalam klub itu diformalkan dalam pernyataan resmi yang dirilis tak lama setelah pertandingan, dengan Real Madrid menggambarkan kepemimpinan wasit sebagai "katastropik". Klub itu memaparkan keluhannya, dengan menyoroti apa yang mereka anggap sebagai kurangnya konsistensi dalam bagaimana para pemainnya diperlakukan dibandingkan dengan para pemain Atletico.
Jajaran petinggi Bernabeu juga merinci insiden-insiden spesifik yang mereka rasa tidak ditangani dengan baik, dimulai dari tekel pada menit ke-35 yang melibatkan Cuti Romero. Pernyataan resmi klub itu menjelaskan rangkaian kejadiannya: "Pada menit ke-35, dalam duel 50-50, Bellingham lebih dulu mencapai bola sebelum Romero, yang melanggarnya dengan kaki kiri. Ortiz Arias awalnya mengeluarkan kartu kuning, tetapi Trujillo Suarez kemudian memanggilnya untuk meninjau insiden itu di monitor VAR."
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