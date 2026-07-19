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Dua kabar buruk bagi Argentina... Ketangguhan Spanyol menguji drama rekan-rekan Messi

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
U. Simon
E. Martinez
L. Messi
L. Yamal
Spanyol
Argentina
AS

Serangan terbaik melawan pertahanan terbaik

Dalam laga yang mempertemukan tim dengan rekor gol terbanyak dan pertahanan terkuat, data statistik memberikan gambaran mendalam mengenai apa yang mungkin menjadi penentu final Piala Dunia 2026 yang dinantikan pada Minggu malam ini antara Argentina dan Spanyol.

Statistik canggih mengungkapkan kesamaan yang mencolok dalam filosofi sepak bola, namun perbedaan dalam gaya pelaksanaannya, di tengah indikasi yang mencerminkan perubahan mendasar dalam gaya permainan di tingkat global, di mana sepak bola kini menjadi lebih kolaboratif dengan peningkatan jumlah umpan, rangkaian serangan yang lebih panjang, dan tembakan yang lebih sedikit, sementara rata-rata gol tetap stabil berkat akurasi yang tinggi.

  • Simon dan Martínez: Efektivitas serangan Argentina versus ketepatan Spanyol

    Berdasarkan rata-rata ekspektasi gol (xG), kedua tim cukup seimbang dalam menciptakan peluang, dengan rata-rata tembakan 17,1 untuk Spanyol berbanding 14,6 untuk Argentina, serta xG yang hampir sama (1,91 berbanding 1,87 per 90 menit).

    Namun, perbedaan mendasar terletak pada konversi: Argentina berhasil mengubah peluangnya menjadi 19 gol dibandingkan 13 gol untuk Spanyol, dengan selisih 6 gol meskipun jumlah tembakannya lebih sedikit, yang mencerminkan efektivitas luar biasa dalam menyelesaikan serangan, di mana gol-gol tersebut tersebar di seluruh lini setelah sebelumnya ketergantungan pada Messi menjadi masalah di babak penyisihan grup. Nico González tetap menjadi satu-satunya pengecualian dengan 7 tembakan dan 0,8 xG tanpa mencetak gol.

    Di lini pertahanan, gawang kiper Spanyol, Unai Simón, hanya kebobolan satu gol, sedangkan Emiliano Martínez kebobolan 7 gol. Angka-angka ini mendukung perbedaan tersebut: Spanyol menerima 6,3 tembakan dengan rata-rata xG 0,30, sementara Argentina menerima 7,1 tembakan dengan rata-rata 0,52.

    Simón hanya menghadapi 11 tembakan sepanjang turnamen, sebagian besar berisiko rendah, dengan catatan pencegahan gol yang moderat (+0,7) dibandingkan dengan Oliver Kahn (final 2002) yang mencegah 3,5 gol yang diharapkan, namun Simon unggul dalam permainan kakinya, sementara legenda Jerman itu melakukan kesalahan fatal di final tersebut.

    Spanyol telah membangun pertahanan terbaik tanpa perlu kiper mereka tampil gemilang.

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  • Dua Kabar Buruk bagi Argentina: Analisis Pertahanan dan Titik-Titik Lemah

    Lima dari tujuh gol yang dicetak ke gawang Argentina terjadi melalui serangan dari sayap, terutama sayap kiri, dengan kadang-kadang disertai faktor keberuntungan (seperti pantulan pendek dari Tagliafico atau gol bersejarah dari Cape Verde), sehingga memberikan keyakinan bahwa hal itu tidak akan terulang.

    Di sisi lain, Spanyol memaksa Prancis (Mbappé dan rekan-rekannya) mencatatkan nilai xG terendah sejak 1966, yang memperkuat posisinya sebagai pertahanan terbaik di Piala Dunia kali ini.

    Namun, ada dua kabar buruk bagi Argentina dalam konteks ini: yang pertama adalah kebutuhan untuk menjadi tim pertama yang benar-benar mengancam gawang Simon, dan yang kedua, angka-angka pertahanannya lebih mirip dengan Spanyol daripada yang disiratkan oleh tujuh gol yang kebobolan; namun demikian, kecuali pada periode setelah gol Inggris di mana pertahanan mereka kewalahan menghadapi Kane dan Bellingham, mereka tetap memberikan kesan terus-menerus berada dalam bahaya, menurut laporan surat kabar La Nación berdasarkan statistik Opta. 

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  • Perbedaan dalam ritme dan penguasaan bola

    Perbandingan taktis menunjukkan bahwa Argentina—bukan Spanyol—memiliki urutan operan terpanjang (5,4) dibandingkan (4,9) milik Spanyol; rekan-rekan Messi unggul dalam dribel yang berhasil (50,9% berbanding 38,1%); dan memimpin indikator “ritme cepat” (diukur dari fase-fase yang mencatat 4 operan atau lebih dalam 6 detik) untuk membingungkan lawan, dengan akurasi operan yang lebih tinggi (90,5% berbanding 89,8%) dan operan panjang yang lebih sedikit (5,0% berbanding 5,7%).

    Sementara itu, Spanyol menonjol karena kecepatan langsungnya (1,13 berbanding 0,89), serta waktu yang lebih lama dalam "permainan menyerang" (14,2% berbanding 8,9%).

    Dalam fase permainan, persentasenya hampir sama saat menghadapi blok tinggi dan rendah, namun Argentina unggul dalam membangun serangan melawan formasi menengah (44,5% berbanding 40,1%) dan serangan balik (0,5% berbanding 0,2%), sementara Spanyol menonjol dalam merebut bola (5,1% berbanding 4,1%) dan situasi bola mati (5,5% berbanding 5,2%).

    Waktu yang dihabiskan Argentina untuk menghadapi blok rendah meningkat dari 6% menjadi 31% (semifinal), yang menyebabkan berkurangnya pertukaran umpan antara bek Lisandro dan Romero dari 29 menjadi 5 umpan, dengan Paredes beralih menjadi gelandang tengah saat menghadapi blok menengah.

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  • Kontras ritme: kecepatan dalam menggulir versus kelambatan dalam bergerak

    Angka-angka tersebut menunjukkan sebuah paradoks yang menarik, karena Argentina memimpin dalam indeks kecepatan operan, namun menempati peringkat ke-45 dari 48 tim dalam indeks sprint per pertandingan, yang menegaskan pepatah sepak bola lama bahwa “bola selalu bergerak lebih cepat daripada pemain”, yang mencerminkan kecerdasan taktis dalam mengelola tenaga fisik sambil tetap menjaga efektivitas permainan tim.

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  • Analisis akuisisi dan perkembangannya... serta konflik antar generasi

    Saat menganalisis persentase penguasaan bola berdasarkan hasil pertandingan, kita menemukan bahwa Spanyol menguasai bola sebesar 67,2% dalam pertandingan yang berakhir imbang, sedangkan persentase Argentina mencapai 67,7%, dan saat unggul, persentase Spanyol turun menjadi 59,3% sedangkan Argentina turun menjadi 52,4%, yang mencerminkan kecenderungan Spanyol untuk mempertahankan bola bahkan saat unggul, sementara Argentina lebih memilih mundur sedikit dan memanfaatkan ruang kosong untuk serangan balik.

    Selain itu, Spanyol mengalami fase yang luar biasa saat menghadapi Prancis, di mana mereka hanya menghabiskan 4% waktu pertandingan dengan formasi bertahan rendah, dibandingkan dengan 40% saat melawan Cape Verde, dan berhasil membatasi duo paling berbahaya Prancis (Olisse dan Mbappé) dengan hanya satu umpan di antara keduanya sepanjang pertandingan.

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    Di sisi lain, dua generasi akan bertemu di final: Lionel Messi (39 tahun) memimpin lini serang Argentina dengan delapan gol dan empat assist, sementara Lamine Yamal (19 tahun) yang mencetak satu gol namun membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam mengubah pola serangan Spanyol, dengan selisih usia 20 tahun di antara keduanya, dalam sebuah adegan yang merangkum perkembangan sepak bola lintas generasi.

    Data statistik menunjukkan bahwa Argentina mengubah pertandingan-pertandingannya menjadi pertunjukan yang mendebarkan dengan kecenderungan ke arah permainan yang rumit, sementara Spanyol lebih memilih penguasaan bola dan ketangguhan, yang terkadang terasa membosankan. Namun, kedua tim tersebut mewakili identitas sepak bola kontemporer yang didasarkan pada penguasaan bola dan umpan-umpan yang terus-menerus, dengan perbedaan dalam alat dan cara penerapannya.

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  • Pertanyaan Terbesar

    Yang semakin menambah ketidakpastian prediksi adalah bahwa pelatih Lionel Scaloni, yang dikenal sangat tertutup, melarang segala upaya untuk berspekulasi mengenai bagaimana ia akan menghadapi Spanyol—yang menyerang dari sayap, di mana Argentina lebih kesulitan mempertahankan penguasaan bola— namun ia sering kali mengandalkan semangat dan kekompakan tim, meskipun mereka yang mengikuti dengan cermat menyadari kedalaman pemahaman analitis dan taktisnya.

    Susunan pemain utamanya belum diungkap, seperti yang terjadi ketika ia memasukkan Giuliano Simoni di semifinal satu jam sebelum pertandingan, sama seperti saat ia mengejutkan tim Prancis di final 2022 dengan tidak memasukkan Di María.

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    Perlu dicatat bahwa Argentina menjalani skenario Amerika yang unik, di mana setiap pertandingan berubah menjadi pertunjukan dramatis, sementara Spanyol lebih memilih gaya permainan yang lebih terkendali. Namun pada intinya, kedua tim ini menjadi contoh sepak bola era modern: penguasaan bola, kerja sama, dan permainan yang dinamis.

    Pertanyaan terbesarnya tetap: Bisakah Argentina menembus pertahanan terkuat di turnamen ini? Dan apakah Spanyol berhasil menahan serangan paling berbahaya di Piala Dunia ini? Jawabannya akan ditentukan oleh detail-detail kecil, entah itu dari situasi bola mati, serangan balik, atau momen kejeniusan individu, namun angka-angka menunjukkan bahwa kita akan menyaksikan final yang sarat dengan ketegangan dan persaingan seimbang, di mana efektivitas serangan bertemu dengan ketangguhan pertahanan dalam pertarungan yang layak untuk penobatan juara dunia.

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