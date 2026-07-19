Dua kabar buruk bagi Argentina... Ketangguhan Spanyol menguji drama rekan-rekan Messi

Berdasarkan rata-rata ekspektasi gol (xG), kedua tim cukup seimbang dalam menciptakan peluang, dengan rata-rata tembakan 17,1 untuk Spanyol berbanding 14,6 untuk Argentina, serta xG yang hampir sama (1,91 berbanding 1,87 per 90 menit).

Namun, perbedaan mendasar terletak pada konversi: Argentina berhasil mengubah peluangnya menjadi 19 gol dibandingkan 13 gol untuk Spanyol, dengan selisih 6 gol meskipun jumlah tembakannya lebih sedikit, yang mencerminkan efektivitas luar biasa dalam menyelesaikan serangan, di mana gol-gol tersebut tersebar di seluruh lini setelah sebelumnya ketergantungan pada Messi menjadi masalah di babak penyisihan grup. Nico González tetap menjadi satu-satunya pengecualian dengan 7 tembakan dan 0,8 xG tanpa mencetak gol.

Di lini pertahanan, gawang kiper Spanyol, Unai Simón, hanya kebobolan satu gol, sedangkan Emiliano Martínez kebobolan 7 gol. Angka-angka ini mendukung perbedaan tersebut: Spanyol menerima 6,3 tembakan dengan rata-rata xG 0,30, sementara Argentina menerima 7,1 tembakan dengan rata-rata 0,52.

Simón hanya menghadapi 11 tembakan sepanjang turnamen, sebagian besar berisiko rendah, dengan catatan pencegahan gol yang moderat (+0,7) dibandingkan dengan Oliver Kahn (final 2002) yang mencegah 3,5 gol yang diharapkan, namun Simon unggul dalam permainan kakinya, sementara legenda Jerman itu melakukan kesalahan fatal di final tersebut.

Spanyol telah membangun pertahanan terbaik tanpa perlu kiper mereka tampil gemilang.

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