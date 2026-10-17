Manajer Manchester United Michael Carrick memastikan Noussair Mazraoui dan Matthijs de Ligt siap memperkuat skuadnya untuk menghadapi Leeds United pada Minggu. Manchester United bertandang ke Elland Road untuk menghadapi rival bersejarahnya demi meraih kemenangan krusial di Liga Primer Inggris.

Mazraoui kembali berlatih penuh setelah sempat absen, sementara De Ligt terus meningkatkan kebugarannya untuk bertanding setelah melalui beberapa bulan yang sulit.

Carrick menyebut kembalinya kedua bek penting itu sebagai langkah maju yang signifikan bagi stabilitas pertahanan tim.