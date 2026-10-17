Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Dua kabar baik bagi Manchester United! Carrick sambut kembalinya De Ligt dan Mazraoui untuk duel sengit di Elland Road
Carrick mendapat kabar baik besar untuk lini pertahanan jelang lawatan ke Elland Road
Manajer Manchester United Michael Carrick memastikan Noussair Mazraoui dan Matthijs de Ligt siap memperkuat skuadnya untuk menghadapi Leeds United pada Minggu. Manchester United bertandang ke Elland Road untuk menghadapi rival bersejarahnya demi meraih kemenangan krusial di Liga Primer Inggris.
Mazraoui kembali berlatih penuh setelah sempat absen, sementara De Ligt terus meningkatkan kebugarannya untuk bertanding setelah melalui beberapa bulan yang sulit.
Carrick menyebut kembalinya kedua bek penting itu sebagai langkah maju yang signifikan bagi stabilitas pertahanan tim.
- Action Plus
Pelatih memuji ketangguhan De Ligt dan perkembangan Mazraoui
Berbicara kepada media klub menjelang pertandingan, Carrick mengaku senang De Ligt kembali duduk di bangku cadangan dan mulai terlibat lagi dalam aktivitas tim utama. "Matty sudah kembali masuk skuad. Setiap sesi latihan dan setiap hari yang berlalu... kembali berada di bangku cadangan merupakan langkah yang baik baginya," kata Carrick.
"Perlu sedikit kesabaran untuk membuatnya kembali siap bermain, tetapi senang bisa kembali bersamanya. Dia melewati beberapa bulan yang berat dan harus berjuang mengatasinya. Dia patut diapresiasi."
Beralih ke Mazraoui, Carrick menambahkan: "Semoga Nouss bisa kembali bergabung dengan kami. Dia sudah menjalani sedikit latihan, jadi dia akan kembali bersama skuad, dan itu langkah yang baik."
Carrick soroti pemain muda Heaven dan Amad yang mencapai tonggak penting
Carrick memuji bek remaja Ayden Heaven atas penampilannya yang tenang sebagai bek kanan saat menghadapi Atletico Madrid, sekaligus menyoroti penampilan ke-100 Amad Diallo yang akan datang bersama klub. "Aiden adalah pemain muda dengan kemampuan luar biasa dan punya kemampuan untuk tidak mudah gugup," kata Carrick.
"Ia membawa diri dengan sangat baik dan dalam pertandingan sulit melawan Atletico, ia menunjukkan bahwa sebagai bek muda, ia melakukan sejumlah hal dengan sangat, sangat baik."
Mengenai Amad, sang manajer menambahkan: "Selalu menyenangkan ketika Anda bisa mengesampingkan angka-angka. Ia pemain yang benar-benar mengutamakan tim dan memberikan begitu banyak kontribusi."
- AFP
United bersiap menghadapi atmosfer panas di Elland Road
Menghadapi Leeds United yang tampil konsisten di bawah asuhan Daniel Farke, Carrick tahu skuadnya harus menyalurkan energi secara produktif di hadapan penonton tuan rumah yang tak bersahabat.
"Bertandang ke Elland Road selalu istimewa," ujar Carrick. "Tempat itu membuat Anda mengerahkan seluruh kemampuan. Semua indra terasa lebih peka, dan suara, atmosfer, intensitas, semuanya ada di sana."
Pelatih kepala Manchester United itu memperkirakan laga sengit saat timnya berupaya meraih tiga poin penting di seberang Pegunungan Pennines.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami