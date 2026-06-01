Dalam sebuah konferensi pers bersama perwakilan media dari seluruh dunia, Pierluigi Collina, Ketua Komisi Wasit FIFA, mengumumkan bahwa mulai sekarang wasit akan memberikan kartu merah jika pemain menutupi mulutnya dengan tangan, jersey, atau benda lain. Namun: "Hanya jika itu merupakan percakapan yang bersifat konfrontatif. Jika bersifat ramah, misalnya karena kedua pemain bermain di klub yang sama dan bertanding melawan satu sama lain dalam tim nasional, wasit tidak akan campur tangan."
Dua insiden kontroversial menjadi pemicunya: FIFA mengumumkan aturan kartu merah baru untuk Piala Dunia 2026
Latar Belakang: Pada bulan Februari, dalam pertandingan leg pertama babak playoff Liga Champions antara Benfica Lisbon dan Real Madrid, pemain Benfica Gianluca Prestianni diduga terlibat dalam insiden rasisme. Pemain asal Argentina yang tidak masuk dalam skuad Albiceleste untuk Piala Dunia ini diduga telah melontarkan hinaan rasial kepada Vinicius Junior, namun saat pertengkaran tersebut ia menutupi mulutnya dengan jersey sehingga tidak terlihat jelas apa yang sebenarnya ia katakan kepada pemain Brasil tersebut. Meskipun Prestianni kemudian dikenai sanksi skorsing, ia tetap diizinkan menyelesaikan pertandingan melawan Real Madrid.
Pada pertengahan April, UEFA kemudian menjatuhkan sanksi larangan bermain selama enam pertandingan kepada Prestianni "karena perilaku diskriminatif". Larangan tersebut diperluas oleh FIFA dua minggu kemudian ke semua kompetisi di seluruh dunia, sehingga ia juga akan melewatkan dua pertandingan grup pertama di Piala Dunia jika ia terpilih.
Insiden di final Piala Afrika: FIFA mengambil tindakan tegas
FIFA juga telah mengambil pelajaran dari insiden kontroversial lainnya, yang terjadi beberapa minggu sebelum insiden Prestianni. Ke depannya, setiap pemain yang meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit akan diberi kartu merah. Hal yang sama berlaku bagi anggota staf yang mencoba membujuk para pemainnya untuk melakukan hal tersebut.
Pada final Piala Afrika melawan Maroko, tim Senegal atas perintah pelatih Pape Thiaw secara serempak meninggalkan lapangan setelah dua keputusan wasit yang kontroversial dan menolak untuk melanjutkan pertandingan. Senegal akhirnya memenangkan pertandingan tersebut pada babak perpanjangan waktu, namun dua bulan kemudian, Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) secara retroaktif menyatakan Maroko sebagai pemenang.
Apakah kiper-kiper berpura-pura cedera? FIFA masih bingung
Perubahan peraturan FIFA yang telah diumumkan sebelum Piala Dunia sebagian besar ditujukan untuk memerangi taktik mengulur waktu — seperti aturan lima detik yang baru untuk tendangan gawang, tendangan sudut, dan lemparan ke dalam. Namun, Collina menekankan pentingnya "kepekaan" wasit dalam hal ini: "Jika seorang pemain, misalnya, adalah spesialis lemparan ke dalam jarak jauh dan harus menempuh jarak yang cukup jauh ke depan, tentu saja hitungan mundur tidak perlu dilakukan."
Masih menjadi pertanyaan bagaimana FIFA menangani kebiasaan baru di mana kiper berpura-pura cedera agar pelatih dapat berdiskusi sebentar dengan tim di pinggir lapangan dan, jika perlu, menerapkan instruksi taktis baru. Secara umum, di Piala Dunia, pemain yang dirawat di lapangan baru boleh masuk kembali setelah satu menit. Masih menjadi pertanyaan bagaimana hal ini akan ditangani dalam kasus penjaga gawang. "Kami juga mengandalkan pemahaman para pemain terhadap masalah ini," kata Collina.