Dua insiden kontroversial menjadi pemicunya: FIFA mengumumkan aturan kartu merah baru untuk Piala Dunia 2026

Latar Belakang: Pada bulan Februari, dalam pertandingan leg pertama babak playoff Liga Champions antara Benfica Lisbon dan Real Madrid, pemain Benfica Gianluca Prestianni diduga terlibat dalam insiden rasisme. Pemain asal Argentina yang tidak masuk dalam skuad Albiceleste untuk Piala Dunia ini diduga telah melontarkan hinaan rasial kepada Vinicius Junior, namun saat pertengkaran tersebut ia menutupi mulutnya dengan jersey sehingga tidak terlihat jelas apa yang sebenarnya ia katakan kepada pemain Brasil tersebut. Meskipun Prestianni kemudian dikenai sanksi skorsing, ia tetap diizinkan menyelesaikan pertandingan melawan Real Madrid.

Pada pertengahan April, UEFA kemudian menjatuhkan sanksi larangan bermain selama enam pertandingan kepada Prestianni "karena perilaku diskriminatif". Larangan tersebut diperluas oleh FIFA dua minggu kemudian ke semua kompetisi di seluruh dunia, sehingga ia juga akan melewatkan dua pertandingan grup pertama di Piala Dunia jika ia terpilih.