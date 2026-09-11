Pelatih kepala Leipzig, Demichelis, melontarkan penilaian pedas di mixed zone setelah melihat lini belakangnya memberikan peluang murah kepada tuan rumah. Kegagalan Ridle Baku saat melakukan sapuan memungkinkan Baturina membuka skor sebelum playmaker Kroasia itu membelah pertahanan Castello Lukeba dengan umpan terobosan untuk membuat Douvikas menggandakan keunggulan Como.

Merefleksikan keruntuhan pertahanan timnya, sang manajer mengakui: "Sulit untuk memberikan analisis yang tepat saat ini. Lawan jauh lebih baik daripada kami. Kami membutuhkan struktur yang lebih baik saat tidak menguasai bola, tetapi itu tidak terjadi. Dua gol pertama adalah hadiah. Anda tidak bisa bertahan seperti itu di level ini."