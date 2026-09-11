Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1082849233.jpgGonzales Photo
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Dua gol pertama adalah hadiah' - Martin Demichelis kecam kolapsnya lini belakang RB Leipzig dalam kekalahan telak dari Como di Liga Champions

M. Demichelis
RB Leipzig
Como vs RB Leipzig
Como
Champions League
Bundesliga

Pelatih kepala RB Leipzig Martin Demichelis berbicara blak-blakan setelah menyaksikan timnya menelan kekalahan memalukan 4-1 di markas debutan Eropa Como pada Kamis malam. Juru taktik asal Argentina itu menyesalkan kesalahan individu yang mahal serta kurangnya kekompakan yang parah di lapangan saat klub Bundesliga tersebut menjalani laga pembuka mimpi buruk di Liga Champions.

  • Tuan rumah debutan membantai Leipzig

    Como menandai debut bersejarah mereka di kompetisi Eropa setelah penantian 119 tahun dengan menyapu bersih Leipzig 4-1 di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Gol-gol dari Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao, dan Maximo Perrone membawa tim asuhan Cesc Fabregas meraih kemenangan, dengan Andrija Maksimovic mencetak satu-satunya gol hiburan bagi tim tamu. Kemenangan telak ini menjadikan Como sebagai klub Italia kedua yang mencetak empat gol atau lebih pada debut mereka di European Cup/Champions League, menyamai pencapaian Sampdoria melawan Rosenborg pada 1991.

    • Iklan
  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-COMO-LEIPZIGAFP

    Demichelis kecam hadiah dari lini belakang

    Pelatih kepala Leipzig, Demichelis, melontarkan penilaian pedas di mixed zone setelah melihat lini belakangnya memberikan peluang murah kepada tuan rumah. Kegagalan Ridle Baku saat melakukan sapuan memungkinkan Baturina membuka skor sebelum playmaker Kroasia itu membelah pertahanan Castello Lukeba dengan umpan terobosan untuk membuat Douvikas menggandakan keunggulan Como.

    Merefleksikan keruntuhan pertahanan timnya, sang manajer mengakui: "Sulit untuk memberikan analisis yang tepat saat ini. Lawan jauh lebih baik daripada kami. Kami membutuhkan struktur yang lebih baik saat tidak menguasai bola, tetapi itu tidak terjadi. Dua gol pertama adalah hadiah. Anda tidak bisa bertahan seperti itu di level ini."

  • Transisi skuad memicu kesulitan

    Demichelis menunjuk adanya kesenjangan yang terlihat jelas dalam kekompakan taktik, seraya mengakui bahwa Como telah membangun kekompakan tim yang kuat di bawah kepemilikan Djarum Group selama tiga tahun terakhir.

    Menyoroti masa adaptasi skuad yang telah dirombak, pria Argentina itu menambahkan: "Anda juga harus mengakui bahwa lawan telah bermain bersama selama tiga tahun penuh; mereka memiliki identitas yang jelas. Itu terlihat malam ini. Kami memiliki delapan pemain baru dalam skuad. Itu juga terlihat. Pada babak kedua, kami lebih banyak menguasai bola. Namun serangan pertama Como berujung gol. Sulit melihat hal positif apa pun saat ini."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1082870892.jpgXinhua

    Kebangkitan di Bundesliga jadi agenda utama

    Tim asal Saxony itu harus segera bangkit dari pengalaman buruk mereka di Italia dan fokus pada urusan domestik, dimulai dengan lawatan ke markas Hamburger SV akhir pekan ini. Demichelis menghadapi tugas mendesak untuk memperketat lini belakangnya sebelum menjamu raksasa Belanda PSV Eindhoven pada matchday kedua Liga Champions pada 13 Oktober.

Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV
Serie A
Como crest
Como
COM
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR