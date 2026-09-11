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'Dua gol pertama adalah hadiah' - Martin Demichelis kecam kolapsnya lini belakang RB Leipzig dalam kekalahan telak dari Como di Liga Champions
Tuan rumah debutan membantai Leipzig
Como menandai debut bersejarah mereka di kompetisi Eropa setelah penantian 119 tahun dengan menyapu bersih Leipzig 4-1 di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Gol-gol dari Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao, dan Maximo Perrone membawa tim asuhan Cesc Fabregas meraih kemenangan, dengan Andrija Maksimovic mencetak satu-satunya gol hiburan bagi tim tamu. Kemenangan telak ini menjadikan Como sebagai klub Italia kedua yang mencetak empat gol atau lebih pada debut mereka di European Cup/Champions League, menyamai pencapaian Sampdoria melawan Rosenborg pada 1991.
- AFP
Demichelis kecam hadiah dari lini belakang
Pelatih kepala Leipzig, Demichelis, melontarkan penilaian pedas di mixed zone setelah melihat lini belakangnya memberikan peluang murah kepada tuan rumah. Kegagalan Ridle Baku saat melakukan sapuan memungkinkan Baturina membuka skor sebelum playmaker Kroasia itu membelah pertahanan Castello Lukeba dengan umpan terobosan untuk membuat Douvikas menggandakan keunggulan Como.
Merefleksikan keruntuhan pertahanan timnya, sang manajer mengakui: "Sulit untuk memberikan analisis yang tepat saat ini. Lawan jauh lebih baik daripada kami. Kami membutuhkan struktur yang lebih baik saat tidak menguasai bola, tetapi itu tidak terjadi. Dua gol pertama adalah hadiah. Anda tidak bisa bertahan seperti itu di level ini."
Transisi skuad memicu kesulitan
Demichelis menunjuk adanya kesenjangan yang terlihat jelas dalam kekompakan taktik, seraya mengakui bahwa Como telah membangun kekompakan tim yang kuat di bawah kepemilikan Djarum Group selama tiga tahun terakhir.
Menyoroti masa adaptasi skuad yang telah dirombak, pria Argentina itu menambahkan: "Anda juga harus mengakui bahwa lawan telah bermain bersama selama tiga tahun penuh; mereka memiliki identitas yang jelas. Itu terlihat malam ini. Kami memiliki delapan pemain baru dalam skuad. Itu juga terlihat. Pada babak kedua, kami lebih banyak menguasai bola. Namun serangan pertama Como berujung gol. Sulit melihat hal positif apa pun saat ini."
- Xinhua
Kebangkitan di Bundesliga jadi agenda utama
Tim asal Saxony itu harus segera bangkit dari pengalaman buruk mereka di Italia dan fokus pada urusan domestik, dimulai dengan lawatan ke markas Hamburger SV akhir pekan ini. Demichelis menghadapi tugas mendesak untuk memperketat lini belakangnya sebelum menjamu raksasa Belanda PSV Eindhoven pada matchday kedua Liga Champions pada 13 Oktober.
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