5 Juli 2024, Neckarstadion Stuttgart. Sundulan Mikel Merino di akhir babak perpanjangan waktu baru saja menghancurkan impian Jerman untuk meraih gelar juara di Piala Eropa yang diselenggarakan di kandang sendiri, saat bertanding melawan Spanyol di babak perempat final. Pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, pun berkata: "Harus menunggu dua tahun lagi untuk menjadi juara dunia, itu menyakitkan." Dan sambil tersenyum ia menambahkan: "Kalian pasti suka pernyataan itu, mata kalian semua pasti melebar, gila!"
Diterjemahkan oleh
Dua contoh yang memberi harapan: Bagaimana pengumuman berani Julian Nagelsmann tentang Piala Dunia bisa jadi kenyataan
Terlepas dari segala kekecewaan, ia dengan cepat mengalihkan pandangan ke depan melalui kalimat yang sejak saat itu sering dikutip. Saat itu, pernyataan penuh semangat tersebut disambut baik oleh sebagian besar penggemar dan pakar. Setidaknya, pernyataan itu tidak terdengar terlalu nekat jika dilihat dari kesan yang ditinggalkan turnamen sebelumnya.
Nagelsmann mengambil alih tim DFB pada musim gugur 2023 dari Hansi Flick yang kurang beruntung dan memicu euforia yang belum pernah terjadi lagi sejak Euro 2016. Setelah tiga turnamen yang berantakan berturut-turut, tim dan penggemar kembali bersatu di Euro yang diselenggarakan di kandang sendiri. Kekalahan dramatis dari Spanyol, yang kemudian menjadi juara Eropa, menyentuh jiwa sepak bola nasional dan menumbuhkan harapan akan masa depan yang sukses.
- Getty
Tim DFB: Dua hal yang merusak suasana pada tahun 2025
Berkat kemenangan-kemenangan yang memukau di Nations League melawan Belanda, Hongaria, dan Bosnia-Herzegovina, euforia tersebut pada awalnya memang merembet ke dalam rutinitas tim nasional yang biasanya begitu berat. Pada Maret 2025, Jerman menyingkirkan Italia—lawan yang selalu menjadi momok—di perempat final, sehingga lolos ke Final Four—dan bahkan berhak menjadi tuan rumah turnamen tersebut.
Setelah kesan positif tahun sebelumnya, turnamen ini dipromosikan sebagai "Euro Mini di Kandang", namun suasana positif seperti pada 2024 tidak terulang. Jerman kalah pantas dari Portugal dan Prancis, dan mengakhiri turnamen di peringkat keempat dan terakhir. Saat itu terlihat jelas betapa jauhnya tim DFB dari level teratas dunia.
Setelah pukulan telak pertama ini, pada September 2025 terjadi pukulan yang jauh lebih besar: kekalahan memalukan 0-2 pada laga pembuka kualifikasi Piala Dunia di Slovakia. Tiba-tiba, ini bukan lagi soal merebut gelar di Amerika Utara. Melainkan soal apakah Jerman boleh ikut bermain atau tidak. Paling lambat setelah kekalahan telak melawan Slovakia, tingkat dukungan terhadap Nagelsmann dari para penggemar, pakar, dan Uli Hoeneß pun merosot tajam.
- Getty Images Sport
Pernyataan dan keputusan Julian Nagelsmann yang kontroversial
Gaya komunikasinya yang selalu tegas kini semakin sering dipandang bukan sebagai sesuatu yang menyegarkan, melainkan sebagai sikap yang terlalu memuja diri sendiri. Selain itu, Nagelsmann menimbulkan keheranan dengan sejumlah pernyataan yang dipertanyakan hingga faktanya salah — misalnya mengenai waktu bermain Aleksandar Pavlovic, kekuatan sundulan Leon Goretzka, atau posisi ideal Felix Nmach. Ia secara terbuka menjanjikan Joshua Kimmich tempat di lini tengah, namun merevisi keputusannya setelah hanya dua pertandingan.
Kritik terperinci pelatih timnas terhadap sejumlah pemain dalam wawancara Kicker yang menghebohkan pada bulan Maret memicu perdebatan yang tidak perlu. Kemudian, pembicaraan segera bergeser ke kembalinya Manuel Neuer yang berusia 40 tahun, yang berulang kali dibantah oleh semua pihak yang terlibat, namun pada akhirnya benar-benar terjadi. Secara olahraga, keputusan tersebut mungkin dapat dibenarkan meskipun ada kekhawatiran kesehatan, namun komunikasi dan penanganan terhadap kiper sementara Oliver Baumann setidaknya kurang tepat. Sama halnya dengan penampilan Nagelsmann yang tidak berarti di acara Aktuelles Sportstudio ZDF sesaat sebelum pengumuman skuad.
Ketika Lennart Karl, pemain muda yang tampil menonjol selama persiapan, mengalami cedera, pelatih tim nasional justru tidak memilih penyerang Said El Mala yang sama menariknya sebagai pengganti, melainkan gelandang lain, Assan Ouedraogo, yang membuat banyak orang bingung. Selama berminggu-minggu, Nagelsmann terjebak dalam mode pembenaran.
- Getty
Jerman mengawali Piala Dunia dengan sembilan kemenangan beruntun
Di tengah hiruk-pikuk seputar berbagai isu sensitif terkait para pemain, ada satu hal yang terlewatkan: Sejak kekalahan 0-2 dari Slovakia pada bulan September, Jerman telah memenangkan sembilan dari sembilan pertandingan. Timnas Jerman belum pernah memulai Piala Dunia dengan rentetan kemenangan seperti ini. Kualifikasi akhirnya berhasil dilalui dengan meyakinkan, keempat pertandingan uji coba tahun ini semuanya dimenangkan. Namun, tim ini tidak tampil meyakinkan secara konsisten, selain itu semua lawan mereka hanya berada di level rata-rata internasional.
Setelah Euro 2024, pemain berpengalaman seperti Toni Kroos dan Ilkay Gündogan telah pensiun. Sebagai gantinya, Nagelsmann menguji beberapa pemain baru dalam dua tahun terakhir, seperti Nathaniel Brown yang kini secara mengejutkan masuk skuad. Nico Schlotterbeck, Aleksandar Pavlovic, dan Felix Nmecha (duo gelandang tengah baru) telah menetap sebagai pemain inti.
Namun, inti tim tetap terjaga. Pada laga pembuka melawan Curacao pada Minggu pukul 19.00, diperkirakan enam pemain yang juga masuk starting eleven saat melawan Spanyol akan turun sebagai starter. Selain Neuer yang kembali dan kapten Kimmich, ada juga Jonathan Tah, Leroy Sane, Jamal Musiala, dan Kai Havertz. Ditambah Florian Wirtz yang saat itu berperan sebagai pemain pengganti. Banyak hal di Piala Dunia mendatang akan bergantung pada apakah dua pesulap muda, Musiala dan Wirtz, dapat kembali ke performa terbaik mereka.
Di kalangan bandar taruhan, tim DFB hanya dianggap sebagai underdog
Secara keseluruhan, pernyataan Nagelsmann tentang peluang meraih gelar kini cenderung tampak lebih tidak realistis dibandingkan saat langsung setelah tersingkir dari Euro oleh Spanyol. "Saya tidak merasa bahwa kami termasuk dalam jajaran favorit utama. Kita harus jujur saja," kata Leon Goretzka baru-baru ini, yang absen dari skuad pada 2024. "Meskipun demikian, tentu saja ada ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kami sebagai negara sepak bola, dan itu wajar."
Di kalangan bandar taruhan, Jerman hanya dianggap sebagai underdog untuk gelar juara: odds untuk kemenangan mereka adalah 1:15. Spanyol dianggap sebagai favorit utama. Di atas tim DFB, masih ada Prancis (yang berpotensi menjadi lawan di babak 16 besar), Inggris, Portugal, Brasil, dan Argentina.
Setidaknya kali ini ada peluang besar bahwa momentum positif akan berkembang dengan cepat. Pada Piala Dunia 2018 dan 2022, tim nasional berada di bawah tekanan besar sejak awal setelah kekalahan pada laga pembuka melawan Meksiko dan Jepang. Kali ini, mereka akan memulai pertandingan melawan tim yang menurut bandar taruhan merupakan yang terlemah di seluruh turnamen: Curacao.
Apa yang bisa dihasilkan oleh kemenangan pembuka yang mudah, ditunjukkan oleh tim DFB pada Euro di kandang sendiri dengan kemenangan 5-1 yang memukau atas Skotlandia. Atau juga pada Piala Dunia 2002, ketika Jerman secara mengejutkan melaju hingga final setelah kemenangan legendaris 8-0 atas Arab Saudi.