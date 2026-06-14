Di tengah hiruk-pikuk seputar berbagai isu sensitif terkait para pemain, ada satu hal yang terlewatkan: Sejak kekalahan 0-2 dari Slovakia pada bulan September, Jerman telah memenangkan sembilan dari sembilan pertandingan. Timnas Jerman belum pernah memulai Piala Dunia dengan rentetan kemenangan seperti ini. Kualifikasi akhirnya berhasil dilalui dengan meyakinkan, keempat pertandingan uji coba tahun ini semuanya dimenangkan. Namun, tim ini tidak tampil meyakinkan secara konsisten, selain itu semua lawan mereka hanya berada di level rata-rata internasional.

Setelah Euro 2024, pemain berpengalaman seperti Toni Kroos dan Ilkay Gündogan telah pensiun. Sebagai gantinya, Nagelsmann menguji beberapa pemain baru dalam dua tahun terakhir, seperti Nathaniel Brown yang kini secara mengejutkan masuk skuad. Nico Schlotterbeck, Aleksandar Pavlovic, dan Felix Nmecha (duo gelandang tengah baru) telah menetap sebagai pemain inti.

Namun, inti tim tetap terjaga. Pada laga pembuka melawan Curacao pada Minggu pukul 19.00, diperkirakan enam pemain yang juga masuk starting eleven saat melawan Spanyol akan turun sebagai starter. Selain Neuer yang kembali dan kapten Kimmich, ada juga Jonathan Tah, Leroy Sane, Jamal Musiala, dan Kai Havertz. Ditambah Florian Wirtz yang saat itu berperan sebagai pemain pengganti. Banyak hal di Piala Dunia mendatang akan bergantung pada apakah dua pesulap muda, Musiala dan Wirtz, dapat kembali ke performa terbaik mereka.