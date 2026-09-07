Susunan lini tengah yang tidak lazim itu langsung memunculkan pertanyaan soal struktur skuad Chelsea setelah pengeluaran besar mereka pada bursa transfer musim panas. Sebelum pertandingan, Alonso menegaskan James punya potensi untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia, setelah menghabiskan hampir setengah musim lalu di posisi tersebut.

Mantan bek Premier League Ashley Young menyoroti kekhawatiran posisi ini saat berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir. Ia mempertanyakan mengapa skuad dengan investasi sebesar itu mengakhiri laga krusial melawan sang juara dengan dua bek kanan di tengah lapangan.

"Chelsea tidak bermain di kompetisi Eropa musim ini sehingga mereka memainkan lebih sedikit pertandingan dan bisa fokus ke Premier League," jelas Young. "Tapi yang mengkhawatirkan adalah Anda mengakhiri pertandingan melawan sang juara, dan Anda punya dua bek kanan di lini tengah.

"Anda melihat Lavia, yang banyak cedera musim lalu. Lini depan mereka akan menebar ketakutan ke seluruh liga, tetapi di belakang itu Anda melihat lini tengah dan mereka memainkan bek kanan di sana."