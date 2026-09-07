Getty Images Sport
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Dua bek kanan di lini tengah?! Mengapa eksperimen Chelsea ala Xabi Alonso gagal dalam ujian pamungkas melawan Arsenal
Alonso menelan kekalahan pertama melawan sang juara
Chelsea menelan kekalahan 2-1 dari Arsenal di Emirates Stadium, yang menjadi kekalahan pertama Alonso sebagai manajer Chelsea. Meski menghabiskan £349 juta pada bursa transfer musim panas, Chelsea mengakhiri pertandingan dengan dua bek kanan natural yang berbagi tugas di lini tengah.
Reece James gagal mengawal kapten Martin Odegaard saat ia mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah. Gelandang Romeo Lavia ditarik keluar pada babak kedua untuk memberi tempat kepada Malo Gusto, yang juga merupakan bek kanan natural, sehingga tercipta duet sentral darurat. Penjagaan yang longgar berkontribusi langsung terhadap gol penentu Odegaard, sementara minimnya opsi kreatif di bangku cadangan membuat Chelsea kesulitan merespons. Sebaliknya, manajer Arsenal Mikel Arteta melihat para pemain penggantinya membantu membawa tim tuan rumah meraih kemenangan.
- Getty Images Sport
Kekhawatiran muncul atas kedalaman lini tengah Chelsea
Susunan lini tengah yang tidak lazim itu langsung memunculkan pertanyaan soal struktur skuad Chelsea setelah pengeluaran besar mereka pada bursa transfer musim panas. Sebelum pertandingan, Alonso menegaskan James punya potensi untuk menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia, setelah menghabiskan hampir setengah musim lalu di posisi tersebut.
Mantan bek Premier League Ashley Young menyoroti kekhawatiran posisi ini saat berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir. Ia mempertanyakan mengapa skuad dengan investasi sebesar itu mengakhiri laga krusial melawan sang juara dengan dua bek kanan di tengah lapangan.
"Chelsea tidak bermain di kompetisi Eropa musim ini sehingga mereka memainkan lebih sedikit pertandingan dan bisa fokus ke Premier League," jelas Young. "Tapi yang mengkhawatirkan adalah Anda mengakhiri pertandingan melawan sang juara, dan Anda punya dua bek kanan di lini tengah.
"Anda melihat Lavia, yang banyak cedera musim lalu. Lini depan mereka akan menebar ketakutan ke seluruh liga, tetapi di belakang itu Anda melihat lini tengah dan mereka memainkan bek kanan di sana."
Pendekatan taktis mengekspos kerentanan di lini pertahanan
Susunan taktik Chelsea juga mendapat sorotan, dengan tim menyerahkan kontrol kepada Arsenal dan terutama mengandalkan peluang serangan balik. Ancaman ofensif mereka tetap terbatas sepanjang pertandingan, hanya sekali memaksimalkan situasi transisi ketika Pedro Neto menerobos dari sisi kanan. Young mencatat bahwa lawan akan cepat mengidentifikasi celah struktural dalam tim Alonso saat mereka mencoba bermain lebih dalam dan menyerap tekanan.
"Tim-tim akan melihat pertandingan hari ini, melihat bahwa Chelsea akan bertahan di area itu dan menempatkan banyak pemain di belakang bola, tetapi masih ada ruang di antara lini, dan Arsenal menemukan itu," tambah Young.
"Chelsea memberikan terlalu banyak penguasaan bola dan mereka bermain sepakbola serangan balik. Hari ini mungkin hanya sekali, saat [Pedro] Neto bergerak di sisi kanan, mereka memaksimalkan serangan balik itu."
- Getty Images Sport
Alonso menuntut respons instan dalam laga piala
Setelah kemunduran di London Utara, Chelsea akan fokus untuk segera bangkit di kompetisi piala domestik. Chelsea akan bertandang menghadapi Leeds United pada putaran ketiga Piala Liga saat mereka berusaha mendapatkan kembali momentum.
Setelah tugas mereka di ajang piala pada pertengahan pekan, tim asuhan Alonso akan kembali berlaga di Premier League di Stamford Bridge. Mereka akan menjamu Hull City pada akhir pekan, dengan tujuan bangkit di depan para pendukung sendiri dan naik di klasemen.
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