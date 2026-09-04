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"Dua atau tiga sesi" - Milos Kerkez mengungkap dampak langsung dari kedatangan baru Bradley Barcola
Barcola langsung memberi kesan bagi Liverpool
Penyerang baru Liverpool Bradley Barcola langsung tancap gas di AXA Training Centre setelah kedatangannya dari Paris Saint-Germain pada Senin. Pemain internasional Prancis itu cepat beradaptasi dalam sesi latihan skuad saat Liverpool bersiap menghadapi laga Premier League tandang ke markas Ipswich Town pada Jumat malam.
Setelah mengawali musim dengan dua hasil imbang beruntun 2-2 melawan Newcastle United dan Nottingham Forest, Liverpool sedang memburu kemenangan pertama mereka di liga.
Kehadiran sang penyerang telah menyuntikkan energi baru ke dalam skuad, memberikan dimensi baru pada lini depan tim menjelang lawatan mereka ke Portman Road.
- Getty Images Sport
Kerkez memuji kualitas rekan setim barunya
Bek kiri Milos Kerkez menyoroti performa Barcola dalam sesi-sesi latihan awal, sambil mengungkapkan antusiasmenya atas apa yang dibawa sang winger ke lapangan. Kerkez menyoroti kecepatan, kemampuan satu lawan satu, dan potensinya untuk terus berkembang.
"Dia pemain hebat. Semua orang jelas mengenalnya," kata Kerkez. "Dia menjalani dua atau tiga sesi, Anda bisa melihat kualitas dan potensinya yang masih bisa berkembang jauh lagi. Dia bisa menjadi pemain yang sangat bagus."
"Sangat cepat, dribel bagus, jadi saya pikir dia akan sangat membantu kami," tambah Kerkez.
Perbaikan di lini pertahanan diiringi percikan serangan
Sementara Barcola memberi tambahan daya gedor dalam serangan, Kerkez mengungkapkan bahwa Liverpool menghabiskan pekan ini untuk membenahi kesalahan transisi bertahan setelah kebobolan empat gol dalam dua pertandingan pembuka mereka. Lini pertahanan menggelar sesi analisis video untuk menghilangkan kesalahan yang memaksa tim harus bangkit dari ketertinggalan di kedua laga tersebut.
"Bagi kami, terutama sebagai pemain bertahan, kami menginginkan nirbobol dan targetnya adalah tidak membiarkan mereka mencetak gol," jelas Kerkez. "Kami bekerja untuk memperbaiki hal-hal itu pada pekan ini, jadi saya pikir itu akan menjadi lebih baik."
"Kami mengadakan pertemuan, kami selalu melakukan analisis video untuk para pemain bertahan," lanjut Kerkez. "Jelas kami tidak ingin bangkit dari ketertinggalan, kami ingin mulai unggul sejak awal."
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Ujian di Portman Road menanti
Liverpool menatap laga pada Jumat malam melawan tim promosi Ipswich Town dengan persiapan yang matang. Ipswich mencatatkan satu kemenangan dan satu kekalahan di bawah pelatih kepala Gary O'Neil. Kerkez menegaskan staf pelatih telah menganalisis setiap pemain secara individu dan setiap detail taktik.
"Saya pikir jelas kami menganalisis semuanya, jadi kami akan tahu apa yang harus diantisipasi dari setiap pemain, dari segi taktik," pungkas Kerkez. "Di setiap pertandingan, kami datang dengan persiapan yang sangat matang."
Dengan Barcola yang berpeluang menjalani debutnya untuk klub dan penyesuaian di lini pertahanan yang sudah diterapkan, Liverpool bertekad meraih tiga poin dan mencatatkan nirbobol pada Jumat.
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