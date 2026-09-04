"Dua atau tiga sesi" - Milos Kerkez mengungkap dampak langsung dari kedatangan baru Bradley Barcola

Penyerang baru Liverpool Bradley Barcola langsung tancap gas di AXA Training Centre setelah kedatangannya dari Paris Saint-Germain pada Senin. Pemain internasional Prancis itu cepat beradaptasi dalam sesi latihan skuad saat Liverpool bersiap menghadapi laga Premier League tandang ke markas Ipswich Town pada Jumat malam.

Setelah mengawali musim dengan dua hasil imbang beruntun 2-2 melawan Newcastle United dan Nottingham Forest, Liverpool sedang memburu kemenangan pertama mereka di liga.

Kehadiran sang penyerang telah menyuntikkan energi baru ke dalam skuad, memberikan dimensi baru pada lini depan tim menjelang lawatan mereka ke Portman Road.