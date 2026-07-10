Dua alasan yang dikemukakan terkait performa luar biasa Harry Kane di Piala Dunia, di mana pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris ini membungkam ‘kritik’ yang pernah dilontarkan terhadapnya di turnamen-turnamen besar sebelumnya

Ketika ditanya mengapa segalanya tampak berjalan mulus bagi Kane, mantan gelandang Three Lions Murphy — dalam wawancara eksklusif dengan BetWright taruhan sepak bola — mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, timing dalam sepak bola sangat penting saat Anda bermain begitu sering. Anda ingin mencapai performa puncak pada waktu yang tepat.

“Sepertinya di turnamen-turnamen sebelumnya, dia selalu mengalami cedera ringan atau terlihat kelelahan, tidak tampil dalam performa terbaiknya. Sedangkan musim ini, dia hampir tidak pernah cedera. Dia bermain di tim yang mendominasi begitu banyak pertandingan, jadi dia mungkin tidak perlu mengeluarkan tenaga fisik sebanyak yang harus dia lakukan saat bermain untuk Tottenham, misalnya.

“Menurut saya, ketika Anda bertubuh sebesar itu—karena dia memang pemain bertubuh besar, dan saya sudah sering mengatakan hal ini tentang banyak penyerang dan pemain bertubuh besar di masa lalu—Anda harus berada dalam kondisi fisik terbaik untuk bermain dengan sangat baik dan terlihat tajam.

“Sekarang, karena dia adalah penuntas peluang yang luar biasa dan pemain dengan teknik brilian—dia bisa mencetak gol meski hanya dalam kondisi 50-60%, tentu saja dia bisa—tapi dia sangat bugar, tidak pernah mengalami cedera, dan berada di tim di mana dia tidak perlu bekerja terlalu keras atau melakukan tekanan, jadi dia terlihat sangat prima secara fisik.”

Murphy melanjutkan, “Soal kemampuan teknis dan bakat Kane, saya rasa tidak ada yang pernah meragukannya. Tidak ada yang bisa meragukan betapa hebatnya dia sebagai penuntas peluang dan betapa briliannya dia secara teknis. Yang menjadi pertanyaan hanyalah kondisi fisiknya.

“Mengapa dia belum siap? Mengapa dia mengalami cedera pergelangan kaki? Cedera-cedera yang dialaminya selama bertahun-tahun. Musim ini berjalan sangat baik baginya. Jadi, dia memasuki turnamen ini dengan kondisi fisik yang prima. Bisa dibilang dia lebih percaya diri dari sebelumnya berkat banyaknya gol yang dicetaknya.

“Kamu bisa melihatnya dari permainannya. Dia terlihat sangat nyaman dengan dirinya sendiri. Menurutku, ini bagus baginya untuk tampil di turnamen seperti ini mengingat kritik yang dia terima di masa lalu. Yah, kamu bisa menyebutnya kritik. Dia pernah dikritik dan kini dia mendapatkan tepuk tangan yang pantas dia dapatkan.

“Terkadang, semuanya hanya soal sedikit waktu yang tepat dan keberuntungan, sehingga Anda bisa memasuki turnamen dalam kondisi fisik yang prima dan dalam keadaan yang sangat baik.”