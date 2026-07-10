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Dua alasan yang dikemukakan terkait performa luar biasa Harry Kane di Piala Dunia, di mana pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris ini membungkam ‘kritik’ yang pernah dilontarkan terhadapnya di turnamen-turnamen besar sebelumnya
Kane terus mencatat sejarah baru
Prestasi yang mencatat sejarah bukanlah hal baru bagi Kane, karena ia telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tottenham setelah menorehkan debut gemilangnya di London Utara. Sebuah tantangan baru—yang akan membawa trofi besar dalam jangkauan—dicari pada musim panas 2023.
Performa individu yang memukau terus dipertahankan di Bayern Munich, dengan 146 gol yang dicetak dalam 147 penampilan untuk klub raksasa Jerman tersebut—61 di antaranya dicetak pada musim lalu. Dua gelar Bundesliga telah diraih di Allianz Arena.
- Getty
GOAT Inggris: Kane Berpeluang Menjadi yang Terbaik Sepanjang Masa
Bersama timnas Inggris, Kane telah mencatatkan 119 penampilan — hanya kurang enam penampilan dari rekor Peter Shilton — sekaligus mencetak 85 gol. Enam golnya di Piala Dunia 2026 telah membantu The Three Lions melaju ke perempat final lagi — dengan Norwegia akan menjadi lawan mereka di babak tersebut pada hari Sabtu.
Pemain produktif berusia 32 tahun ini, selama hampir 12 bulan terakhir, terkadang tampak tak terbendung. Ia dianggap sudah sangat dekat dengan status GOAT (Greatest of All Time) bersama tim nasional pria Inggris. Meraih gelar juara dunia di Amerika Utara akan membantunya melampaui batas tersebut — dengan pengakuan Ballon d’Or juga berpotensi menjadi kenyataan.
Alasan di balik performa gemilang Kane dijelaskan
Ketika ditanya mengapa segalanya tampak berjalan mulus bagi Kane, mantan gelandang Three Lions Murphy — dalam wawancara eksklusif dengan BetWright taruhan sepak bola — mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, timing dalam sepak bola sangat penting saat Anda bermain begitu sering. Anda ingin mencapai performa puncak pada waktu yang tepat.
“Sepertinya di turnamen-turnamen sebelumnya, dia selalu mengalami cedera ringan atau terlihat kelelahan, tidak tampil dalam performa terbaiknya. Sedangkan musim ini, dia hampir tidak pernah cedera. Dia bermain di tim yang mendominasi begitu banyak pertandingan, jadi dia mungkin tidak perlu mengeluarkan tenaga fisik sebanyak yang harus dia lakukan saat bermain untuk Tottenham, misalnya.
“Menurut saya, ketika Anda bertubuh sebesar itu—karena dia memang pemain bertubuh besar, dan saya sudah sering mengatakan hal ini tentang banyak penyerang dan pemain bertubuh besar di masa lalu—Anda harus berada dalam kondisi fisik terbaik untuk bermain dengan sangat baik dan terlihat tajam.
“Sekarang, karena dia adalah penuntas peluang yang luar biasa dan pemain dengan teknik brilian—dia bisa mencetak gol meski hanya dalam kondisi 50-60%, tentu saja dia bisa—tapi dia sangat bugar, tidak pernah mengalami cedera, dan berada di tim di mana dia tidak perlu bekerja terlalu keras atau melakukan tekanan, jadi dia terlihat sangat prima secara fisik.”
Murphy melanjutkan, “Soal kemampuan teknis dan bakat Kane, saya rasa tidak ada yang pernah meragukannya. Tidak ada yang bisa meragukan betapa hebatnya dia sebagai penuntas peluang dan betapa briliannya dia secara teknis. Yang menjadi pertanyaan hanyalah kondisi fisiknya.
“Mengapa dia belum siap? Mengapa dia mengalami cedera pergelangan kaki? Cedera-cedera yang dialaminya selama bertahun-tahun. Musim ini berjalan sangat baik baginya. Jadi, dia memasuki turnamen ini dengan kondisi fisik yang prima. Bisa dibilang dia lebih percaya diri dari sebelumnya berkat banyaknya gol yang dicetaknya.
“Kamu bisa melihatnya dari permainannya. Dia terlihat sangat nyaman dengan dirinya sendiri. Menurutku, ini bagus baginya untuk tampil di turnamen seperti ini mengingat kritik yang dia terima di masa lalu. Yah, kamu bisa menyebutnya kritik. Dia pernah dikritik dan kini dia mendapatkan tepuk tangan yang pantas dia dapatkan.
“Terkadang, semuanya hanya soal sedikit waktu yang tepat dan keberuntungan, sehingga Anda bisa memasuki turnamen dalam kondisi fisik yang prima dan dalam keadaan yang sangat baik.”
- GOAL
Piala Dunia 2026: Norwegia akan menjadi lawan berikutnya di babak perempat final
Kane dan timnas Inggris berharap keberuntungan mereka tetap berpihak — mengingat Thomas Tuchel kekurangan opsi di posisi bek kanan akibat cedera dan skorsing — saat berhadapan dengan Erling Haaland dan kawan-kawan di Miami.
Upaya untuk mengakhiri 60 tahun penantian gelar yang penuh penderitaan semakin menguat, setelah kemenangan yang penuh perjuangan atas Meksiko di Stadion Azteca yang ikonik menuai banyak pujian, namun masih ada ujian besar lainnya yang menanti dan sang penyerang andalan nomor 9 The Three Lions diharapkan benar-benar memimpin dari garis depan.
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