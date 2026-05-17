Dua alasan mengapa Manchester United menghadapi kendala dalam upaya merekrut Fede Valverde seharga £100 juta - dengan kabar terbaru mengenai masa depan gelandang Real Madrid tersebut setelah insiden perselisihan dengan Aurelien Tchouameni

Suasana di Real Madrid kini menjadi tegang setelah terjadi bentrokan fisik antara Valverde dan Tchouameni yang dilaporkan telah memecah belah ruang ganti. Insiden tersebut cukup parah hingga pemain asal Uruguay itu harus dirawat di rumah sakit, dan meskipun telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, ia semakin terlihat seperti orang yang dikucilkan pasca insiden tersebut.

Meskipun petinggi klub dikabarkan sangat marah kepada pemenang Liga Champions dua kali tersebut, mereka telah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini secara internal dengan denda sekitar $550.000. Bagi Manchester United, kekacauan ini merupakan peluang untuk mendatangkan talenta kelas dunia yang telah mencatatkan 371 penampilan untuk Los Blancos, namun jalan menuju transfer musim panas masih jauh dari jelas.







