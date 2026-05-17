Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Dua alasan mengapa Manchester United menghadapi kendala dalam upaya merekrut Fede Valverde seharga £100 juta - dengan kabar terbaru mengenai masa depan gelandang Real Madrid tersebut setelah insiden perselisihan dengan Aurelien Tchouameni
Kekacauan internal di Valdebebas
Suasana di Real Madrid kini menjadi tegang setelah terjadi bentrokan fisik antara Valverde dan Tchouameni yang dilaporkan telah memecah belah ruang ganti. Insiden tersebut cukup parah hingga pemain asal Uruguay itu harus dirawat di rumah sakit, dan meskipun telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, ia semakin terlihat seperti orang yang dikucilkan pasca insiden tersebut.
Meskipun petinggi klub dikabarkan sangat marah kepada pemenang Liga Champions dua kali tersebut, mereka telah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini secara internal dengan denda sekitar $550.000. Bagi Manchester United, kekacauan ini merupakan peluang untuk mendatangkan talenta kelas dunia yang telah mencatatkan 371 penampilan untuk Los Blancos, namun jalan menuju transfer musim panas masih jauh dari jelas.
- Getty Images Sport
PSG memimpin rombongan pengejar
Alasan utama yang berpotensi memicu kekecewaan di Old Trafford adalah bahwa Paris Saint-Germain telah mengambil langkah lebih dulu, dengan melakukan kontak informal pada akhir pekan lalu untuk mengukur ketersediaan Valverde, menurut AS. Juara Prancis tersebut telah lama mengagumi gelandang tersebut, namun sebelumnya menganggap kesepakatan itu mustahil. Namun, perselisihan baru-baru ini telah mendorong mereka untuk menempatkan diri sebagai alternatif pertama jika Real Madrid memutuskan untuk melepasnya. Pihak Paris menyadari bahwa Valverde saat ini sedang dalam masa pemulihan di rumah, dengan staf medis merekomendasikan istirahat selama 10 hingga 14 hari setelah cedera yang dideritanya dalam perkelahian tersebut. Meskipun PSG memiliki kekuatan finansial untuk menyaingi tawaran mana pun dari Liga Premier, mereka saat ini hanya melakukan persiapan awal, menunggu untuk melihat apakah sikap Real yang 'tak tersentuh' terhadap sang pemain benar-benar berubah dalam beberapa minggu mendatang.
Hambatan penilaian United sebesar £100 juta
Hal yang semakin memperumit potensi kesepakatan ini adalah biaya operasional yang sangat tinggi. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, Real Madrid tidak terburu-buru untuk menjualnya dengan harga murah, dan para ahli memperkirakan nilai pasar sang pemain berada di antara €95 juta (£83 juta/$110 juta) dan €114 juta (£100 juta/$132 juta). Tim perekrutan Sir Jim Ratcliffe kemungkinan harus menyetujui tawaran yang jauh melebihi €92 juta (£80 juta/$107 juta) untuk sekadar membawa raksasa Spanyol itu ke meja perundingan.
United sedang merencanakan perombakan besar-besaran di lini tengah, dengan pemain veteran Casemiro yang akan hengkang, namun mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk satu pemain tetap menjadi risiko yang signifikan. Meskipun Manchester City juga pernah menanyakan tentang Valverde di masa lalu, kebutuhan Setan Merah akan pengganti yang energik membuat mereka menjadi tujuan paling logis di Liga Premier jika harga yang diminta dapat diatasi.
- Getty Images Sport
Kesetiaan sang pemain tetap kokoh
Hambatan kedua, dan mungkin yang lebih menantang, bagi Manchester United adalah keinginan Valverde sendiri. Terlepas dari pemberitaan media dan ketegangan di ibu kota Spanyol, fokus gelandang tersebut tetap sepenuhnya tertuju pada kembalinya ia beraksi untuk klub yang dicintainya. Menurut laporan AS, sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain menyebutkan bahwa keinginannya adalah tetap bertahan dan berjuang untuk mempertahankan posisinya, alih-alih mencari awal baru di Inggris atau Prancis.
Real Madrid telah berhasil menahan kepergian pemain-pemain kunci di masa lalu dengan mengandalkan loyalitas para bintang inti mereka, dan Valverde tampaknya tidak terkecuali. Kecuali jika petinggi klub secara eksplisit memasukkannya ke dalam daftar transfer, United mungkin akan menyadari bahwa tawaran yang memecahkan rekor pun tidak cukup untuk meyakinkan sang pahlawan lini tengah yang sedang dilanda masalah ini untuk pindah dari Madrid ke Manchester pada musim panas ini.