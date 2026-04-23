Dua alasan mengapa kembalinya Cristiano Ronaldo ke Eropa ‘tidak ada gunanya’ - beserta prediksi transfer Mohamed Salah dan Lionel Messi dari mantan bintang Timur Tengah
Berapa lama lagi Ronaldo akan bermain bersama Al-Nassr?
Banyak yang bertanya-tanya berapa lama lagi Ronaldo akan tetap terdaftar di skuad Al-Nassr. Ia bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2023 setelah kontraknya di klub raksasa Liga Premier, Manchester United, diputus menjelang Piala Dunia 2022.
Kesepakatan paling menguntungkan di dunia ditandatangani saat ia pindah ke Riyadh, dengan beberapa nama besar lainnya—termasuk Karim Benzema dan Sadio Mane—memutuskan untuk mengikuti jejak serupa.
Ronaldo tetap mempertahankan performa individu yang luar biasa, dengan dua Sepatu Emas lagi yang ditambahkan ke koleksinya, namun ia melakukan aksi mogok pada Februari karena tidak setuju dengan cara dana didistribusikan di antara tim-tim yang dikendalikan oleh PIF.
Sejak itu, ia kembali beraksi saat Al-Nassr mengejar gelar Liga Pro Saudi, dan terikat kontrak hingga musim panas 2027. Di usia 41 tahun, masih harus dilihat kapan ia harus menerima pensiun dengan berat hati.
Apakah CR7 akan menghadapi tantangan baru di Eropa?
Ada yang berpendapat bahwa Ronaldo mungkin masih memiliki setidaknya satu tantangan lagi yang bisa dijalani—mungkin kembali ke tempat di mana kariernya dimulai, yaitu Sporting—tetapi M’Poku tidak yakin bahwa pemenang Ballon d’Or lima kali itu akan meninggalkan kondisi yang menguntungkan di Timur Tengah.
Lulusan akademi Tottenham, M’Poku - yang pernah bermain di Abu Dhabi dan Arab Saudi selama masa kariernya sebagai pemain dan kini menjadi bagian dari Baller League UK bersama tim Angry Ginge’s Yanited - mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang masa depan Ronaldo dalam waktu dekat: “Saya rasa dia tidak akan kembali ke Eropa. Dan menurut saya tidak ada gunanya baginya untuk kembali ke Eropa, terutama dengan penghasilan yang dia dapatkan di sana dan bagaimana orang-orang memperlakukannya di sana.
“Ketika Anda mencapai usia itu, ada hal-hal yang tidak Anda inginkan lagi. Saya pikir dia akan mengikuti Piala Dunia, mungkin yang terakhir, lalu kembali ke Arab Saudi. Kita lihat saja kapan dia akan berhenti.”
Akankah ikon Liverpool, Salah, bergabung dengan Ronaldo di Arab Saudi?
Al-Nassr tentu saja sangat ingin mempertahankan Ronaldo — sebagai kekuatan besar di bidang olahraga dan komersial — dan kemungkinan akan menambah pemain baru ke dalam skuad mereka demi menjaga kebahagiaan sang ikon bernomor punggung 7 itu.
Apakah salah satunya adalah Mohamed Salah, mengingat penyerang asal Mesir itu bersiap untuk mengakhiri kontraknya dengan Liverpool sebagai pemain bebas transfer? M’Poku menjawab pertanyaan tersebut: “Saya pikir Mo Salah kemungkinan besar akan pindah ke Arab Saudi.
“Saya tidak tahu apakah itu Al-Nassr, tapi ya, dia akan pergi. Namun, saat ini PIF juga sedang berusaha menjual klub tersebut. Jadi, jika pemilik baru datang dan berkata, ‘Saya ingin membeli Al-Nassr,’ dan pemilik ini membeli pemain, itu akan baik-baik saja.”
Bisakah Beckham menyatukan Messi dan Ronaldo di MLS?
Meskipun Ronaldo mungkin diberi kesempatan untuk bermain berdampingan dengan Salah, keraguan terus muncul mengenai kemungkinan dirinya bisa bermain bersama rival abadinya, Messi. Ikon Argentina itu terikat kontrak dengan juara MLS Cup, Inter Miami, hingga tahun 2028.
Banyak yang berspekulasi apakah salah satu pemilik Herons dan legenda Manchester United, Sir David Beckham, bisa menjadi orang yang menyatukan dua GOAT di Amerika Serikat. M’Poku menambahkan mengenai kesepakatan yang akan memikat imajinasi penonton global: “Saya tidak berpikir itu akan terjadi.
“Dan bagi saya, saya tidak tahu apakah baik melihat keduanya berada di tim yang sama, karena keduanya adalah bintang besar dan Anda harus memilih salah satu—Anda pro-Messi atau pro-Ronaldo. Saya tidak berpikir baik bagi sebuah klub untuk memiliki keduanya.”
Para pemain GOAT yang mengejar 1.000 gol dalam karier kompetitif mereka
Mimpi itu mungkin mulai memudar bahkan sebelum benar-benar terwujud, namun Ronaldo dan Messi tampaknya ditakdirkan untuk terus memukau para penggemar untuk beberapa waktu ke depan. Keduanya diperkirakan akan tampil di Piala Dunia musim panas ini, sementara masing-masing berpotensi mencetak 1.000 gol kompetitif sepanjang karier mereka.
M’Poku akan menjadi salah satu yang menyaksikan dari jauh saat dua legenda sepanjang masa menulis bab-bab terakhir dalam kisah-kisah bersejarah, dengan mantan pemain internasional Kongo Demokratik itu merasa senang telah menjauh dari tekanan olahraga profesional dan beralih ke kompetisi sepak bola enam lawan enam bersama beberapa wajah terkenal di Copper Box Arena, London.
