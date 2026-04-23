Dua alasan mengapa kembalinya Cristiano Ronaldo ke Eropa ‘tidak ada gunanya’ - beserta prediksi transfer Mohamed Salah dan Lionel Messi dari mantan bintang Timur Tengah

Banyak yang bertanya-tanya berapa lama lagi Ronaldo akan tetap terdaftar di skuad Al-Nassr. Ia bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2023 setelah kontraknya di klub raksasa Liga Premier, Manchester United, diputus menjelang Piala Dunia 2022.

Kesepakatan paling menguntungkan di dunia ditandatangani saat ia pindah ke Riyadh, dengan beberapa nama besar lainnya—termasuk Karim Benzema dan Sadio Mane—memutuskan untuk mengikuti jejak serupa.

Ronaldo tetap mempertahankan performa individu yang luar biasa, dengan dua Sepatu Emas lagi yang ditambahkan ke koleksinya, namun ia melakukan aksi mogok pada Februari karena tidak setuju dengan cara dana didistribusikan di antara tim-tim yang dikendalikan oleh PIF.

Sejak itu, ia kembali beraksi saat Al-Nassr mengejar gelar Liga Pro Saudi, dan terikat kontrak hingga musim panas 2027. Di usia 41 tahun, masih harus dilihat kapan ia harus menerima pensiun dengan berat hati.