Di Catanzaro, mereka menemukan lingkungan yang tepat untuk melejit. Mattia Liberali dan Alphadio Cisse bertemu dalam perjalanan mereka, direktur olahraga Catanzaro Ciro Polito membicarakan mereka seperti ini kepada Milannews.it: "Cisse adalah anak yang pendiam, tetapi pada saat yang sama menyenangkan, cerdas. Dia disukai di dalam grup, anak yang serius".
Apakah Anda mengharapkan dampak seperti ini dari Cisse di Serie A, tetapi terutama bersama Milan
"Wajar kalau dia mengalami cedera besar. Dengan cedera itu, pikiran pertama saya langsung bahwa dia telah kehilangan kereta untuk memanfaatkan kesempatan ini. Namun, dia menemukan pelatih hebat yang tidak melihat bahwa dia adalah anak yang mengalami cedera dalam 5 bulan terakhir di Catanzaro. Dia melihatnya, mengapresiasinya, dan langsung memainkannya. Apakah saya membayangkan dampak seperti ini? Bagi saya dia terlalu kuat, lalu dalam hidup juga dibutuhkan sedikit keberuntungan. Namun, ketika saya merekrutnya, kami banyak, saya harus menunggu sekitar sebulan agar beberapa hal terselesaikan, saya selalu menunggunya. Dan kami punya banyak pemain. Namun saya tetap ingin merekrutnya (di Catanzaro, red) karena saya tahu dia pemain yang kuat. Bahkan saya pun tidak berpikir dia bisa memberi dampak seperti ini bersama kami, dalam 5 bulan pertama dia bermain sendirian. Dia punya sentuhan, talenta, ketika dia menendang ke gawang, dia punya segalanya. Anak-anak harus diberi kesempatan, karena jika Anda tidak melihat mereka, Anda tidak akan pernah tahu apa yang bisa mereka lakukan".