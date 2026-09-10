Menurut Anda, apa karakteristik terbaik Cisse?

"Dia melakukan hal-hal yang mengesankan dengan membelakangi gawang ketika turun ke lini tengah untuk menjemput bola. Kontrol, tipuan, tipuan balik, dan pada satu titik lawan melepaskan kakinya, dia kembali melaju kencang dan tak pernah bisa dikejar. Dia melakukannya di Serie B dan sekarang melakukannya di Milan. Dia punya banyak karakteristik. Dia punya kualitas dalam menendang, kontrol bola, sentuhan pertama. Dia bertalenta, dan bukan kebetulan apa yang telah dia lakukan bukan hal yang kebetulan. Cukup pikirkan golnya ke gawang Juventus: bahkan tanpa melihat, dia membelakangi gawang dan menempatkan bola di sisi tiang. Benar-benar pemain sejati. Lalu dia melakukan kontrol itu yang seolah-olah dia memakai sarung tangan. Lalu dia juga punya struktur fisik. Pemain luar biasa".





Satu kata sifat untuk menggambarkan Cisse?

"Veteran. Dia membuat segalanya terlihat mudah. Bertalenta dan pada saat yang sama punya kepribadian yang sangat besar. Terlihat seperti dia merasa terbebani bermain di Milan? Tidak, menurut saya dia justru bermain persis seperti saat dia bermain di Catanzaro".

Seberapa besar kepuasan melihat talenta seperti Cisse, Liberali, dan Fasavuli berada di klub-klub besar?

"Ketiganya menjadi alasan kebanggaan. Saya mencari para pemain itu sendiri dan memanjakan mereka, tetapi mereka memberikan kepuasan yang luar biasa besar. Tak pernah terpikir bahwa dalam 7-8 bulan mereka sudah bermain di klub-klub top Italia. Juga untuk Italia ini adalah hal besar, karena mereka adalah pemain muda Italia dan jika mereka bermain, mereka menunjukkan talenta mereka".

Bab tentang Liberali: apakah dia tepat pergi ke Como?

"Apakah itu benar atau salah saya tidak tahu. Milan sudah melakukan segalanya untuk membawanya kembali. Menurut saya ini lebih merupakan persoalan tentang bagaimana dia diperlakukan sebelumnya, soal prinsip. Benar bahwa saya mengatakan kepada mereka bahwa di Como ada Fabregas, dan semuanya itu, tetapi di Milan mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar menginginkannya. Jadi di Milan hari ini dia dan Cisse akan bermain sebagai starter, tetapi itu adalah pilihan yang mereka ambil sendiri dan apakah itu benar atau salah, waktu yang akan menjawab".