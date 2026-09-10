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Mattia Liberali ComoGetty Images

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DS Catanzaro: "Cisse luar biasa. Liberali? Milan sudah melakukan segalanya untuk membawanya kembali, tetapi ini masalah soal bagaimana dia diperlakukan sebelumnya, soal prinsip"

AC Milan

Direktur olahraga Catanzaro, Ciro Polito, berbicara secara eksklusif kepada MilanNews.it tentang Alphadjo Cisse, yang menjadi sorotan pada awal musim ini, dan Liberali.

Di Catanzaro, mereka menemukan lingkungan yang tepat untuk melejit. Mattia Liberali dan Alphadio Cisse bertemu dalam perjalanan mereka, direktur olahraga Catanzaro Ciro Polito membicarakan mereka seperti ini kepada Milannews.it: "Cisse adalah anak yang pendiam, tetapi pada saat yang sama menyenangkan, cerdas. Dia disukai di dalam grup, anak yang serius". 


Apakah Anda mengharapkan dampak seperti ini dari Cisse di Serie A, tetapi terutama bersama Milan
"Wajar kalau dia mengalami cedera besar. Dengan cedera itu, pikiran pertama saya langsung bahwa dia telah kehilangan kereta untuk memanfaatkan kesempatan ini. Namun, dia menemukan pelatih hebat yang tidak melihat bahwa dia adalah anak yang mengalami cedera dalam 5 bulan terakhir di Catanzaro. Dia melihatnya, mengapresiasinya, dan langsung memainkannya. Apakah saya membayangkan dampak seperti ini? Bagi saya dia terlalu kuat, lalu dalam hidup juga dibutuhkan sedikit keberuntungan. Namun, ketika saya merekrutnya, kami banyak, saya harus menunggu sekitar sebulan agar beberapa hal terselesaikan, saya selalu menunggunya. Dan kami punya banyak pemain. Namun saya tetap ingin merekrutnya (di Catanzaro, red) karena saya tahu dia pemain yang kuat. Bahkan saya pun tidak berpikir dia bisa memberi dampak seperti ini bersama kami, dalam 5 bulan pertama dia bermain sendirian. Dia punya sentuhan, talenta, ketika dia menendang ke gawang, dia punya segalanya. Anak-anak harus diberi kesempatan, karena jika Anda tidak melihat mereka, Anda tidak akan pernah tahu apa yang bisa mereka lakukan". 

  • Pengungkapan tentang Liberali

    Menurut Anda, apa karakteristik terbaik Cisse?
    "Dia melakukan hal-hal yang mengesankan dengan membelakangi gawang ketika turun ke lini tengah untuk menjemput bola. Kontrol, tipuan, tipuan balik, dan pada satu titik lawan melepaskan kakinya, dia kembali melaju kencang dan tak pernah bisa dikejar. Dia melakukannya di Serie B dan sekarang melakukannya di Milan. Dia punya banyak karakteristik. Dia punya kualitas dalam menendang, kontrol bola, sentuhan pertama. Dia bertalenta, dan bukan kebetulan apa yang telah dia lakukan bukan hal yang kebetulan. Cukup pikirkan golnya ke gawang Juventus: bahkan tanpa melihat, dia membelakangi gawang dan menempatkan bola di sisi tiang. Benar-benar pemain sejati. Lalu dia melakukan kontrol itu yang seolah-olah dia memakai sarung tangan. Lalu dia juga punya struktur fisik. Pemain luar biasa". 


    Satu kata sifat untuk menggambarkan Cisse?
    "Veteran. Dia membuat segalanya terlihat mudah. Bertalenta dan pada saat yang sama punya kepribadian yang sangat besar. Terlihat seperti dia merasa terbebani bermain di Milan? Tidak, menurut saya dia justru bermain persis seperti saat dia bermain di Catanzaro". 

    Seberapa besar kepuasan melihat talenta seperti Cisse, Liberali, dan Fasavuli berada di klub-klub besar?
    "Ketiganya menjadi alasan kebanggaan. Saya mencari para pemain itu sendiri dan memanjakan mereka, tetapi mereka memberikan kepuasan yang luar biasa besar. Tak pernah terpikir bahwa dalam 7-8 bulan mereka sudah bermain di klub-klub top Italia. Juga untuk Italia ini adalah hal besar, karena mereka adalah pemain muda Italia dan jika mereka bermain, mereka menunjukkan talenta mereka". 

    Bab tentang Liberali: apakah dia tepat pergi ke Como?
    "Apakah itu benar atau salah saya tidak tahu. Milan sudah melakukan segalanya untuk membawanya kembali. Menurut saya ini lebih merupakan persoalan tentang bagaimana dia diperlakukan sebelumnya, soal prinsip. Benar bahwa saya mengatakan kepada mereka bahwa di Como ada Fabregas, dan semuanya itu, tetapi di Milan mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar menginginkannya. Jadi di Milan hari ini dia dan Cisse akan bermain sebagai starter, tetapi itu adalah pilihan yang mereka ambil sendiri dan apakah itu benar atau salah, waktu yang akan menjawab".

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