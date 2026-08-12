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Drama transfer saat Chelsea dan Manchester United memberikan respons mengejutkan terhadap tawaran £45 juta untuk Myles Lewis-Skelly dari Arsenal
Rival tolak undangan transfer mengejutkan
Dalam perkembangan mengejutkan di Premier League, Arsenal dilaporkan telah menjajaki kemungkinan melepas salah satu talenta muda paling cemerlang mereka ke rival langsung. Laporan menyebutkan bahwa para perantara mendekati Chelsea dan United untuk menawarkan jasa Lewis-Skelly dengan biaya di kisaran £45 juta.
Namun, terlepas dari nilai sang pemain yang terus meningkat, kedua rival domestik itu bergerak ke arah yang berbeda. Menurut The Telegraph, Chelsea menolak kesempatan untuk merekrut pemain serbabisa berusia 19 tahun itu dan justru memilih untuk memusatkan sumber daya mereka pada Pep Chavarria dari Rayo Vallecano. Laporan itu juga menambahkan bahwa United "mentah-mentah menolak" tawaran tersebut.
- Getty Images Sport
Pujian tinggi Arteta untuk wonderkid itu
Keputusan untuk menawarkan remaja itu kepada rival terasa sangat janggal mengingat dukungan vokal Mikel Arteta terhadap perkembangan sang pemain muda. Berbicara pada akhir musim sebelumnya, pria Spanyol itu cepat memuji karakter pemain 19 tahun tersebut. "Saya bersikap keras kepadanya. Dia menjalani musim yang spektakuler tahun lalu ketika menembus tim utama," kata Arteta. "Setelah itu dia mengalami beberapa momen sulit, tetapi dia tetap sangat rendah hati, sangat fokus, sangat selaras dengan apa yang ingin kami lakukan, dan saya tahu dia siap.
"Dia menunjukkannya dalam latihan setiap hari, bahwa dia layak mendapatkan kesempatan bermain. Dia melakukannya dan hari ini dia benar-benar tampil menonjol, dan saya pikir dia tampil luar biasa."
Lewis-Skelly tetap fokus pada London utara
Terlepas dari hiruk-pikuk yang mengiringi potensi kepergiannya, sang pemain bertekad untuk sukses dengan seragam merah-putih Arsenal. Menurut The Athletic, sang pemain menyatakan bahwa saat ini ia tidak mencari kepindahan dan tetap sepenuhnya berkomitmen untuk menembus starting XI di bawah asuhan Arteta.
Lulusan Hale End itu sudah mengungkapkan ambisi besarnya untuk kariernya, memperlihatkan tingkat kedewasaan yang mengesankan para pelatih di seluruh liga. Merefleksikan target jangka panjangnya, Lewis-Skelly sebelumnya mengatakan: "Saya ingin meninggalkan warisan. Saya ingin memenangkan semua yang bisa dimenangkan dalam sepakbola. Saya ingin meraih trofi di panggung terbesar sembari menjadi pribadi yang selalu belajar dan tetap rendah hati, yang sangat penting."
- Getty Images Sport
Manchester United dan Chelsea mencari opsi lain
Bagi Manchester United, penolakan untuk terlibat dalam kesepakatan senilai £45 juta itu berangkat dari strategi rekrutmen spesifik di bawah Michael Carrick. Manchester United memang sedang mencari bek sisi kiri karena kekhawatiran atas kebugaran Luke Shaw, tetapi mereka dikabarkan memusatkan upaya mereka pada Lewis Hall dari Newcastle.
Situasi Chelsea serupa, karena Chelsea terus merombak skuad mereka di bawah arah olahraga mereka saat ini. Meski prospek merekrut youngster Inggris yang sangat dihargai kerap sesuai dengan profil Chelsea, perekrutan Chavarria menunjukkan bahwa mereka mencari tipe pengalaman yang berbeda untuk menyeimbangkan opsi pertahanan mereka.
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