Dalam perkembangan mengejutkan di Premier League, Arsenal dilaporkan telah menjajaki kemungkinan melepas salah satu talenta muda paling cemerlang mereka ke rival langsung. Laporan menyebutkan bahwa para perantara mendekati Chelsea dan United untuk menawarkan jasa Lewis-Skelly dengan biaya di kisaran £45 juta.

Namun, terlepas dari nilai sang pemain yang terus meningkat, kedua rival domestik itu bergerak ke arah yang berbeda. Menurut The Telegraph, Chelsea menolak kesempatan untuk merekrut pemain serbabisa berusia 19 tahun itu dan justru memilih untuk memusatkan sumber daya mereka pada Pep Chavarria dari Rayo Vallecano. Laporan itu juga menambahkan bahwa United "mentah-mentah menolak" tawaran tersebut.



