Insiden tersebut terjadi saat pertandingan internasional melawan Ukraina di Odense pada hari Minggu, yang kemudian dihentikan. Menurut pernyataan Asosiasi Sepak Bola Denmark, pemain berusia 34 tahun itu masih sadar dan kondisinya cukup baik mengingat situasi yang terjadi.
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Drama seputar Christian Eriksen! Pemain bintang itu kembali pingsan di lapangan saat pertandingan uji coba Piala Dunia
"Menurut saya, alat pacu jantungnya berfungsi sebagaimana mestinya. Dia sempat pingsan sebentar, tetapi segera sadar kembali, dan kami pun segera bisa berkomunikasi dengannya," kata dokter tim Morten Boesen: "Sekarang dia harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit untuk mengetahui apa yang menyebabkan kejadian tersebut. Kami terus menjalin komunikasi dengannya dan para dokter di rumah sakit."
Setelah pingsan pada menit ke-65, pertandingan akhirnya dihentikan oleh wasit 15 menit kemudian. Eriksen dapat berdiri sendiri setelah mendapatkan pertolongan pertama dan berjalan ke ambulans. Denmark memimpin 2-1 saat pertandingan dihentikan, Eriksen telah bermain sejak awal dan menerima kartu kuning pada babak pertama.
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Hampir tepat lima tahun yang lalu, Eriksen mengalami henti jantung
Siaran televisi memperlihatkan Eriksen memegangi dadanya dengan kedua tangan dan terjatuh ke rumput. Tim medis langsung berlari ke lapangan. Para pemain membentuk barisan untuk melindungi kapten mereka saat mendapat perawatan. Setelah Eriksen dibawa keluar lapangan, para pemain Denmark dan Ukraina bersama-sama membentuk lingkaran sambil saling bergandengan tangan.
Eriksen, yang baru saja terdegradasi dari Bundesliga bersama VfL Wolfsburg, mengalami henti jantung hampir tepat lima tahun sebelumnya, pada 12 Juni 2021, dalam pertandingan penyisihan grup Euro melawan Finlandia di Kopenhagen, dan berhasil diselamatkan. "Saya mati selama lima menit," kata Eriksen kemudian dalam sebuah wawancara.
Setelah itu, ia dipasangi defibrilator. Para dokter telah memberikan izin medis kepada pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional tersebut untuk melanjutkan karier profesionalnya. Namun, hal ini tidak boleh dilakukan di Italia karena alasan hukum (olahraga), di mana ia pernah terikat kontrak dengan Inter Milan.
Eriksen, yang terus bermain untuk tim nasional, akhirnya bergabung dengan Wolfsburg pada September 2025 melalui FC Brentford dan Manchester United. Di sana, ia menandatangani kontrak hingga 2027.