Pemain tim nasional Denmark Christian Eriksen kembali pingsan di lapangan, hampir tepat lima tahun setelah insiden pingsannya yang dramatis di Euro 2021. Insiden tersebut terjadi pada pertandingan internasional melawan Ukraina di Odense pada hari Minggu, di mana Eriksen terjatuh pada menit ke-65. Pemain berusia 34 tahun dari VfL Wolfsburg tersebut mendapatkan perawatan medis dan kemudian dapat berjalan sendiri menuju ambulans.
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Drama seputar Christian Eriksen! Bintang Denmark itu kembali pingsan di lapangan saat pertandingan persahabatan
"Eriksen dalam kondisi baik mengingat situasinya," kata penyiar stadion saat ini, dan tak lama kemudian Asosiasi Sepak Bola Denmark juga merilis pernyataan awal dari dokter tim. "Christian dalam keadaan baik, dan dia meninggalkan lapangan dengan kekuatan sendiri. Menurut pengamatan saya, alat pacu jantungnya berfungsi sebagaimana mestinya," kata Morten Boesen: "Dia sempat pingsan sebentar, tetapi segera sadar kembali, dan kami segera bisa berkomunikasi dengannya."
VfL Wolfsburg, klub tempat Eriksen terdegradasi pada akhir musim lalu, juga merespons pada malam itu. "Kami mendoakanmu, Christian," tulis klub tersebut: "Kami terus berkomunikasi dengan Asosiasi Sepak Bola Denmark dan memantau perkembangan selanjutnya." Eriksen akan menjalani pemeriksaan mendalam di Rumah Sakit Universitas Odense.
Kenangan akan pingsannya Eriksen pada 12 Juni 2021 masih segar dalam ingatan; saat itu, dalam pertandingan penyisihan grup Euro melawan Finlandia di Kopenhagen, ia mengalami henti jantung dan berhasil diselamatkan. "Selama lima menit saya meninggal," kata Eriksen kemudian dalam sebuah wawancara. Saat itu, ia dipasangi defibrillator, dan para dokter memberikan izin medis kepada pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional tersebut untuk melanjutkan karier profesionalnya.
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Hampir tepat lima tahun yang lalu, Eriksen mengalami henti jantung
Namun, hal ini tidak boleh dilakukan di Italia karena alasan hukum (olahraga), di mana ia sebelumnya terikat kontrak dengan Inter Milan. Eriksen, yang tetap bermain untuk tim nasional, akhirnya bergabung dengan Wolfsburg pada September 2025 setelah sebelumnya bermain untuk FC Brentford dan Manchester United. Di sana, ia menandatangani kontrak hingga 2027, namun pada akhir musim lalu, Wolfsburg terdegradasi.
Pada hari Minggu, tayangan televisi memperlihatkan bagaimana Eriksen memegang dadanya dengan kedua tangan dan kemudian terjatuh ke lapangan. Tim medis segera berlari ke lapangan. Para pemain membentuk barisan untuk melindungi pandangan saat kapten mereka ditangani. Setelah Eriksen tidak lagi berada di lapangan, para pemain Denmark dan Ukraina bersama-sama membentuk lingkaran dengan saling bergandengan tangan. Pertandingan pun dihentikan.
Pertandingan pada hari Minggu itu hanyalah pertandingan uji coba yang tidak terlalu penting, karena Denmark tidak lolos ke Piala Dunia. Gambar-gambar di televisi memperlihatkan bagaimana Eriksen memegangi dadanya dengan kedua tangan dan kemudian terjatuh ke rumput. Tim medis segera berlari ke lapangan. Para pemain membentuk barisan pelindung saat kapten mereka ditangani. Setelah Eriksen tidak lagi berada di lapangan, para pemain Denmark dan Ukraina bersama-sama membentuk lingkaran sambil saling berpegangan tangan. Pertandingan pun dihentikan.
Eriksen kini akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit, kata dokter tim Boesen, "untuk mencari tahu apa yang menyebabkan insiden tersebut. Kami terus berkomunikasi dengannya dan para dokter di rumah sakit. Namun, Christian dalam keadaan baik, dan dia meminta saya untuk menyapa semua pemain dan memberi tahu mereka bahwa dia baik-baik saja."