Drama seputar Christian Eriksen! Bintang Denmark itu kembali pingsan di lapangan saat pertandingan persahabatan

Namun, hal ini tidak boleh dilakukan di Italia karena alasan hukum (olahraga), di mana ia sebelumnya terikat kontrak dengan Inter Milan. Eriksen, yang tetap bermain untuk tim nasional, akhirnya bergabung dengan Wolfsburg pada September 2025 setelah sebelumnya bermain untuk FC Brentford dan Manchester United. Di sana, ia menandatangani kontrak hingga 2027, namun pada akhir musim lalu, Wolfsburg terdegradasi.

Pada hari Minggu, tayangan televisi memperlihatkan bagaimana Eriksen memegang dadanya dengan kedua tangan dan kemudian terjatuh ke lapangan. Tim medis segera berlari ke lapangan. Para pemain membentuk barisan untuk melindungi pandangan saat kapten mereka ditangani. Setelah Eriksen tidak lagi berada di lapangan, para pemain Denmark dan Ukraina bersama-sama membentuk lingkaran dengan saling bergandengan tangan. Pertandingan pun dihentikan.

Pertandingan pada hari Minggu itu hanyalah pertandingan uji coba yang tidak terlalu penting, karena Denmark tidak lolos ke Piala Dunia. Gambar-gambar di televisi memperlihatkan bagaimana Eriksen memegangi dadanya dengan kedua tangan dan kemudian terjatuh ke rumput. Tim medis segera berlari ke lapangan. Para pemain membentuk barisan pelindung saat kapten mereka ditangani. Setelah Eriksen tidak lagi berada di lapangan, para pemain Denmark dan Ukraina bersama-sama membentuk lingkaran sambil saling berpegangan tangan. Pertandingan pun dihentikan.

Eriksen kini akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit, kata dokter tim Boesen, "untuk mencari tahu apa yang menyebabkan insiden tersebut. Kami terus berkomunikasi dengannya dan para dokter di rumah sakit. Namun, Christian dalam keadaan baik, dan dia meminta saya untuk menyapa semua pemain dan memberi tahu mereka bahwa dia baik-baik saja."