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Drama Nordik! Kuatkan mental, lads! Solbakken kecam pers Denmark saat Riemer mengejek Stale si 'politikus'
Solbakken dan Riemer memanaskan drama Nordik di Oslo
Mantan kolega di FC Copenhagen, Stale Solbakken dan Brian Riemer, memicu drama Nordik jelang derbi UEFA Nations League antara Norwegia dan Denmark pada Kamis. Berbicara dalam konferensi pers masing-masing di Ullevaal Stadium, kedua pelatih saling melontarkan sindiran yang menghibur untuk membangun antusiasme menuju duel sesama Skandinavia tersebut.
Riemer menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai asisten Solbakken di FCK sebelum menangani Denmark pada 2024.
Terlepas dari rasa saling hormat yang besar di antara mereka, kedua pelatih menegaskan niat mereka untuk merebut hak membanggakan diri tertinggi di Oslo.
- AFP
Riemer mengejek Solbakken yang "seperti politisi" dan mengenang kunjungan Haaland
Riemer membuka sesi tanya jawab media dengan bercanda menyebut Solbakken sebagai "politikus paruh waktu" karena pria Norwegia itu kerap bersedia menanggapi pertanyaan politik. Pelatih kepala asal Denmark itu juga membagikan kisah ringan tentang saat ia mengantar Erling Haaland yang masih muda makan malam dalam kunjungan uji coba ke FCK sebelum klub memutuskan untuk tidak merekrutnya.
Riemer membebaskan dirinya dari kegagalan mengamankan sang penyerang, dengan menyebut transfer yang gagal itu sebagai anekdot klasik sepakbola.
"Dia sudah menjadi semacam politikus paruh waktu," kata Riemer sambil tersenyum. "Erling diundang datang ke Kopenhagen. Saat itu dia belum menjadi pemain yang benar-benar matang, tetapi untungnya bukan saya yang mencuri FCK untuk 200 juta di sana. Saya berharap kami mendapat drama Nordik."
Solbakken balas serangan pers Denmark dalam omelan kocak
Menanggapi langsung para wartawan Denmark yang mengklaim Norwegia jelas menjadi favorit karena sejumlah pemain Denmark baru-baru ini pensiun dari skuad, Solbakken melancarkan serangan balasan penuh semangat. Pelatih berusia 58 tahun itu mengejek media yang tiba-tiba memuja tim perempat-finalis Piala Dunia miliknya setelah puluhan tahun melontarkan kritik keras.
Solbakken menegaskan bahwa Denmark masih memiliki skuad yang dipenuhi talenta dari lima liga top Eropa, termasuk trio lini tengah Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, dan Victor Froholdt.
"Sedih melihat rekan-rekan saya dari Denmark merangkak masuk ke ruang pers dan memuja tim Norwegia," kata Solbakken sambil tertawa. "Kalian sangat defensif. Kalian perlu sedikit lebih tegar. Denmark punya tim yang berisi para pemain dari lima liga top."
- AFP
Laga pembuka Liga A berisiko tinggi menanti di Oslo
Drama Nordik ini membuka rangkaian laga Nations League yang padat bagi kedua negara di Grup 4 Liga A. Norwegia akan menjamu Portugal tiga hari kemudian sebelum bertandang ke Wales, sementara Denmark pulang ke kandang untuk menghadapi Wales sebelum menjamu Portugal.
Setelah adu taktik berakhir, para pemain dari kedua tim bersiap turun ke lapangan di Ullevaal yang sudah terjual habis.
Norwegia dan Denmark berupaya mengamankan tiga poin pembuka yang krusial.
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