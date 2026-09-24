Mantan kolega di FC Copenhagen, Stale Solbakken dan Brian Riemer, memicu drama Nordik jelang derbi UEFA Nations League antara Norwegia dan Denmark pada Kamis. Berbicara dalam konferensi pers masing-masing di Ullevaal Stadium, kedua pelatih saling melontarkan sindiran yang menghibur untuk membangun antusiasme menuju duel sesama Skandinavia tersebut.

Riemer menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai asisten Solbakken di FCK sebelum menangani Denmark pada 2024.

Terlepas dari rasa saling hormat yang besar di antara mereka, kedua pelatih menegaskan niat mereka untuk merebut hak membanggakan diri tertinggi di Oslo.