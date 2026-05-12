Akibat merebaknya virus gastrointestinal, empat pemain andalan yang diandalkan untuk pertandingan penentuan pada hari terakhir kompetisi absen dalam sesi latihan hari Selasa bersama Eric Smith, Hauke Wahl, David Nemeth, dan Louis Oppie.
Drama menjelang laga penentuan degradasi! FC St. Pauli terancam kehilangan banyak pemain saat menghadapi Wolfsburg
Menurut keterangan klub, kasus Smith tampaknya hanya merupakan tindakan pencegahan. Namun, belum jelas apakah pemain asal Swedia itu dapat kembali berlatih dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, kapten Jackson Irvine tidak ikut serta dalam sesi latihan tersebut, seperti yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, demi mengelola beban fisiknya.
St. Pauli sebelumnya telah dilanda virus gastrointestinal menjelang pertandingan melawan RB Leipzig (1-2), dan pelatih Alexander Blessin kemudian mengumumkan menjelang pekan terakhir musim ini: "Kami harus memisahkan para pemain yang sakit dan memastikan tidak ada pemain lain yang tertular."
St. Pauli sudah kehilangan empat pemain inti menjelang laga melawan Wolfsburg
Setidaknya Adam Dzwigala, yang absen di Leipzig, telah kembali berlatih. Manolis Saliakas, Karol Mets (cedera otot), James Sands (operasi pergelangan kaki), dan Mathias Pereira Lage (robekan ligamen) dipastikan absen dalam laga melawan Wolfsburg.
St. Pauli, yang berada di posisi terbawah Bundesliga, akan menghadapi pekan terakhir dengan poin yang sama dengan Wolfsburg dan 1. FC Heidenheim (yang akan menghadapi FSV Mainz 05).