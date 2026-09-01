Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Drama deadline day! Manchester United melayangkan tawaran terlambat untuk bintang Barcelona Alejandro Balde saat Manchester United berupaya menuntaskan transfer mengejutkan
Manchester United mengincar tambahan kekuatan di lini belakang pada saat-saat akhir
Manchester United menolak menyerah dalam upaya mereka memburu Balde, dengan Jijantes FC milik Gerard Romero melaporkan bahwa Manchester United telah melakukan pendekatan baru dalam upaya terakhir untuk mendatangkan bek Barcelona tersebut.
Klub itu sudah menghabiskan dana besar pada musim panas ini, dengan menyetujui perombakan lini tengah senilai £150 juta. Michael Carrick telah menyambut Andrey Santos, Youri Tielemans, dan Carlos Baleba ke klub, tetapi posisi bek kiri tetap menjadi perhatian utama staf pelatih seiring tenggat waktu yang semakin dekat.
Sebelumnya pada bursa transfer ini, Lewis Hall dari Newcastle United diidentifikasi sebagai target prioritas bagi tim perekrutan di Old Trafford. Namun, Newcastle United tetap teguh dalam penolakannya untuk menjual pemain internasional Inggris itu, sehingga United harus mencari solusi instan di tempat lain.
- Getty
Negosiasi dengan Mendes dan sikap Barcelona
Ketertarikan Manchester United terhadap Balde bukan perkembangan baru, karena klub itu telah menggelar pembicaraan awal dengan perwakilannya, Jorge Mendes, menjelang akhir Agustus. Meski ada pembicaraan tersebut, pada awalnya diyakini sang bek akan tetap di Catalonia untuk memperjuangkan tempatnya di bawah asuhan Hansi Flick. Namun, posisinya di dalam skuad kini semakin tidak aman.
Meski masuk dalam skuad pertandingan untuk laga terbaru melawan Rayo Vallecano, Balde belum memainkan satu menit pun sepakbola kompetitif musim ini. Munculnya Xabi Espart yang berusia 19 tahun, yang menjadi starter dalam ketiga laga pembuka liga Barcelona, telah memperumit masa depan Balde.
Selain itu, kembalinya Joao Cancelo dengan status bebas transfer memberi Flick satu lagi opsi berkualitas tinggi di posisi bek sayap, yang semakin membatasi jalan Balde menuju starting XI.
Hambatan valuasi dan preferensi peminjaman
Kendala utama tetap berada pada struktur kesepakatan dan paket finansial yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan Barcelona. Manchester United dipahami lebih memilih skema pinjaman sementara untuk memenuhi kebutuhan mereka pada musim ini.
Namun, Barcelona juga sedang menghadapi keterbatasan finansial mereka sendiri dan jauh lebih menginginkan penjualan permanen untuk menambah pemasukan. Raksasa La Liga itu telah menegaskan bahwa mereka bersedia mendengarkan tawaran, tetapi mereka bertahan pada kesepakatan permanen, dengan valuasi Balde sebesar £34 juta.
- Getty Images Sport
United tolak Salinas
United telah menjajaki pasar untuk mencari alternatif, tetapi mereka telah mengesampingkan langkah untuk merekrut Jorge Salinas dari Racing Santander. Meski Salinas memiliki klausul rilis yang relatif tidak terlalu besar, yakni £13 juta, klub memutuskan untuk tidak mengejar pemain internasional Spanyol U-19 itu pada tahap ini. Racing sudah bergerak untuk mengamankan pengganti Salinas dengan merekrut Aaron Martin dari Genoa, tetapi fokus United tetap tertuju kuat pada Balde.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami