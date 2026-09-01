Manchester United menolak menyerah dalam upaya mereka memburu Balde, dengan Jijantes FC milik Gerard Romero melaporkan bahwa Manchester United telah melakukan pendekatan baru dalam upaya terakhir untuk mendatangkan bek Barcelona tersebut.

Klub itu sudah menghabiskan dana besar pada musim panas ini, dengan menyetujui perombakan lini tengah senilai £150 juta. Michael Carrick telah menyambut Andrey Santos, Youri Tielemans, dan Carlos Baleba ke klub, tetapi posisi bek kiri tetap menjadi perhatian utama staf pelatih seiring tenggat waktu yang semakin dekat.

Sebelumnya pada bursa transfer ini, Lewis Hall dari Newcastle United diidentifikasi sebagai target prioritas bagi tim perekrutan di Old Trafford. Namun, Newcastle United tetap teguh dalam penolakannya untuk menjual pemain internasional Inggris itu, sehingga United harus mencari solusi instan di tempat lain.