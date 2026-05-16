Drama besar saat Celtic mengalahkan Hearts untuk merebut gelar juara Liga Utama Skotlandia pada hari terakhir, sementara para pendukung yang bersuka cita menyerbu lapangan setelah Callum Osmand berlari ke gawang kosong untuk mencetak gol
Drama di menit-menit akhir memastikan gelar juara
Di musim di mana Hearts telah menduduki puncak klasemen sejak September, nasib di hari terakhir berubah drastis di Celtic Park yang riuh. Hearts datang ke laga tersebut hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar liga pertama mereka dalam 66 tahun, namun mereka akhirnya dikalahkan oleh tim Celtic yang tak kenal lelah dan menolak menyerahkan dominasi mereka atas sepak bola Skotlandia.
Pertandingan ini ditentukan oleh selisih yang sangat tipis, dengan Daizen Maeda membawa tuan rumah memimpin 2-1 hanya tiga menit sebelum waktu normal berakhir. Gol tersebut menjadi subjek tinjauan VAR yang menegangkan terkait potensi offside, tetapi begitu keputusan dikonfirmasi, momentum bergeser sepenuhnya ke pihak Hoops. Hal ini menandai pencapaian bersejarah bagi manajer berusia 74 tahun, Martin O'Neill, yang meraih gelar keempatnya bersama klub tersebut 22 tahun setelah kesuksesan liga terakhirnya.
Keributan di Celtic Park
Saat Hearts terus menekan ke depan dalam upaya putus asa untuk menyamakan kedudukan di masa tambahan waktu, pertahanan gawang mereka menjadi sangat terbuka. Callum Osmand memanfaatkan peluang itu sepenuhnya, melesat sendirian untuk menyarangkan bola ke gawang kosong pada menit kedelapan masa tambahan waktu, mengubah skor menjadi 3-1. Gol tersebut memicu serbuan besar-besaran para pendukung tuan rumah yang bersuka cita ke lapangan, yang membanjiri lapangan sebelum peluit akhir bahkan sempat dibunyikan.
Adegan perayaan tersebut digambarkan sebagai "kekacauan" oleh para penyiar, meskipun mereka juga menuai kritik dari beberapa pihak. Mantan pemain internasional Skotlandia James McFadden, saat berbicara di Sky Sports, mencatat intensitas momen tersebut tetapi memperingatkan tentang risiko yang terlibat. Dia berkomentar, "Anda berhak merayakan, tetapi Anda tidak boleh melewati batas."
Terlepas dari kontroversi tersebut, hasil ini memastikan gelar juara ke-14 bagi Celtic dalam 15 musim terakhir.
Kapten McGregor memuji semangat yang "ajaib"
Setelah upacara penyerahan trofi, kapten Celtic Callum McGregor kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kebangkitan tim ini. Gelandang veteran tersebut telah menjadi jantung tim sepanjang musim ini, di mana banyak pakar memprediksi Hearts akan menjadi juara. McGregor kini telah membawa klub ini meraih 56 gelar liga dalam sejarah gemilangnya, banyak di antaranya diraih selama era dominasi saat ini.
McGregor mengatakan kepada Sky Sports: "Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya kehabisan kata-kata. Anda bisa melihat betapa berartinya ini bagi semua orang. Musim yang luar biasa. Semua orang menganggap kami sudah habis. Kami tahu kami akan mendapat kesempatan. Kami terus berjuang dan berjuang. Betapa istimewanya kelompok orang ini. Sungguh ajaib." Ia kemudian menyampaikan pesan kepada para pendukung, mengatakan: "Ini adalah klub sepak bola yang istimewa. Musim ini sangat berat. Pastikan kalian bersenang-senang malam ini!"
Data statistik menunjukkan kekecewaan yang mendalam bagi tim tamu
Bagi Hearts, kekalahan ini menandai akhir yang pahit bagi musim yang mereka dominasi selama 250 hari. Lawrence Shankland sempat memberi harapan bagi tim tamu lewat gol di awal pertandingan, namun tendangan penalti Arne Engels menjelang akhir babak pertama menyamakan kedudukan. Statistik Opta menyoroti ketimpangan dalam perebutan gelar juara, dengan mencatat bahwa Hearts telah menghabiskan 226 hari di puncak klasemen sejak Oktober, sementara Celtic hanya menghabiskan satu hari – hari terakhir yang paling menentukan.
Bek Alistair Johnston memuji pengaruh manajernya terhadap ketangguhan skuad. "Ini adalah kemenangan liga terhebat – pasti sepanjang masa. Jangan pernah meremehkan kami. Kami hanya merasa bahwa kami akan menemukan jalan keluar." "Luar biasa," kata Johnston di Sky Sports. Mengenai O'Neill, ia menambahkan: "Dia adalah seorang pemenang. Bangunlah patung untuknya; sesederhana itu. Dia selalu menemukan cara untuk menang."