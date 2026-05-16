Drama besar saat Celtic mengalahkan Hearts untuk merebut gelar juara Liga Utama Skotlandia pada hari terakhir, sementara para pendukung yang bersuka cita menyerbu lapangan setelah Callum Osmand berlari ke gawang kosong untuk mencetak gol

Di musim di mana Hearts telah menduduki puncak klasemen sejak September, nasib di hari terakhir berubah drastis di Celtic Park yang riuh. Hearts datang ke laga tersebut hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar liga pertama mereka dalam 66 tahun, namun mereka akhirnya dikalahkan oleh tim Celtic yang tak kenal lelah dan menolak menyerahkan dominasi mereka atas sepak bola Skotlandia.

Pertandingan ini ditentukan oleh selisih yang sangat tipis, dengan Daizen Maeda membawa tuan rumah memimpin 2-1 hanya tiga menit sebelum waktu normal berakhir. Gol tersebut menjadi subjek tinjauan VAR yang menegangkan terkait potensi offside, tetapi begitu keputusan dikonfirmasi, momentum bergeser sepenuhnya ke pihak Hoops. Hal ini menandai pencapaian bersejarah bagi manajer berusia 74 tahun, Martin O'Neill, yang meraih gelar keempatnya bersama klub tersebut 22 tahun setelah kesuksesan liga terakhirnya.