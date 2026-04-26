Drama baru menanti Welcome to Wrexham! Perebutan tiket play-off berlanjut hingga hari terakhir setelah Red Dragons asuhan Ryan Reynolds dan Rob Mac menelan kekalahan di tengah perayaan gelar juara Coventry

Baru saja memastikan gelar juara Championship, Coventry membuktikan mengapa mereka menjadi kekuatan dominan di divisi ini melalui kemenangan telak atas Wrexham. Tuan rumah disambut dengan penghormatan oleh pasukan Phil Parkinson sebelum kick-off, namun keramahan itu berakhir di situ. Thomas-Asante membuka skor pada menit ke-19, menyelinap masuk untuk menyambar umpan silang Ephron Mason-Clark yang mengundang, mencetak gol liga ke-13-nya dalam musim yang produktif.

Wrexham menunjukkan ketangguhan yang telah menjadi ciri khas kebangkitan mereka di bawah asuhan Ryan Reynolds dan Rob McElhenney, dengan menyamakan kedudukan hanya enam menit kemudian. Ollie Rathbone mencetak gol melalui tendangan keras yang melewati sela-sela kaki Carl Rushworth, sejenak membungkam penonton tuan rumah. Namun, tim asuhan Lampard meningkatkan intensitas permainan di menit-menit akhir, dengan Torp dan Mason-Clark mencetak gol untuk memastikan sang juara mengakhiri musim kandang mereka dengan gemilang, membawa mereka ke angka 92 poin yang mengesankan.