Drama baru menanti Welcome to Wrexham! Perebutan tiket play-off berlanjut hingga hari terakhir setelah Red Dragons asuhan Ryan Reynolds dan Rob Mac menelan kekalahan di tengah perayaan gelar juara Coventry
Para juara tak kenal ampun di CBS Arena
Baru saja memastikan gelar juara Championship, Coventry membuktikan mengapa mereka menjadi kekuatan dominan di divisi ini melalui kemenangan telak atas Wrexham. Tuan rumah disambut dengan penghormatan oleh pasukan Phil Parkinson sebelum kick-off, namun keramahan itu berakhir di situ. Thomas-Asante membuka skor pada menit ke-19, menyelinap masuk untuk menyambar umpan silang Ephron Mason-Clark yang mengundang, mencetak gol liga ke-13-nya dalam musim yang produktif.
Wrexham menunjukkan ketangguhan yang telah menjadi ciri khas kebangkitan mereka di bawah asuhan Ryan Reynolds dan Rob McElhenney, dengan menyamakan kedudukan hanya enam menit kemudian. Ollie Rathbone mencetak gol melalui tendangan keras yang melewati sela-sela kaki Carl Rushworth, sejenak membungkam penonton tuan rumah. Namun, tim asuhan Lampard meningkatkan intensitas permainan di menit-menit akhir, dengan Torp dan Mason-Clark mencetak gol untuk memastikan sang juara mengakhiri musim kandang mereka dengan gemilang, membawa mereka ke angka 92 poin yang mengesankan.
Analisis kemungkinan hasil babak play-off
Meskipun mengalami kemunduran, Wrexham tetap berada di posisi keenam, namun selisih poinnya kini telah sirna. Setelah Hull City kalah 2-1 dari Charlton Athletic, pasukan Phil Parkinson sempat memegang keunggulan tipis, namun kini selisih tersebut telah menyusut hingga seminimal mungkin. Wrexham dan Hull sama-sama mengoleksi 70 poin, dengan Wrexham memiliki selisih gol +4 dibandingkan Hull yang +3. Taruhannya tak bisa lebih tinggi menjelang pekan terakhir. Derby County juga mengintai di peringkat kedelapan dengan 69 poin dan selisih gol yang lebih baik, yaitu +9.
Nasib Wrexham di babak play-off masih berada di tangan mereka sendiri
Impian Wrexham untuk meraih empat promosi berturut-turut masih tetap hidup, meski tanpa ruang untuk kesalahan sedikit pun. Kapten Dom Hyam mengungkapkan kekecewaannya kepada Sky Sports setelah peluit akhir dibunyikan: "Kami sangat kecewa, tapi masih ada satu pertandingan besar yang harus dilalui. Kami punya tugas yang harus diselesaikan, sayangnya kami tidak bisa melakukannya. Pujian untuk Coventry, mereka pantas berada di Liga Premier. Kami sekarang sepenuhnya fokus pada Middlesbrough minggu depan dan menyusun rencana permainan yang tepat untuk itu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Agar Wrexham dapat memastikan peluang bersejarah untuk memperebutkan promosi keempat berturut-turut di bawah asuhan Ryan Reynolds dan Rob McElhenney, mereka harus setidaknya menyamai atau mengungguli hasil yang diraih Hull dan Derby pada pekan terakhir. The Red Dragons kini akan menjamu Middlesbrough di Racecourse Ground pada pekan terakhir, dengan kesadaran bahwa kemenangan kemungkinan besar akan menjamin mereka kesempatan untuk promosi ke Liga Premier.