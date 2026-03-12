Douglas Luiz melanjutkan hidupnya setelah berpisah dengan Alisha Lehmann, yang memiliki putri berusia 19 tahun yang merupakan model, anak dari legenda Arsenal, Edu

Tidak ada informasi mengenai kapan Luiz dan Gaspar mulai bekerja sama, dengan kemungkinan pertama kali mereka bertemu saat menjajaki berbagai opsi. Edu menjabat sebagai direktur teknis dan olahraga di Arsenal sebelum bergabung dengan Evangelos Marinakis dan Nottingham Forest pada 2024.

Perannya sebagai kepala sepak bola global di sana kemungkinan besar terlibat dalam kesepakatan yang membawa Luiz ke City Ground. Pertanyaan serius diajukan mengenai masa depan Edu di Nottingham, dengan ekspektasi bahwa ia akan segera meninggalkan posisi penting di sana.

The Daily Mail mengklaim bahwa putrinya "diperkirakan akan tetap tinggal di Inggris" jika ayahnya dipecat oleh Forest dan memutuskan untuk kembali ke Brasil asalnya - di mana pekerjaan masa depan telah disiapkan untuknya.

Luiz berharap dia tetap di Inggris setelah musim panas 2026 - sambil mewakili negaranya di final Piala Dunia mendatang - dengan Villa mempertimbangkan kesepakatan yang akan membuatnya tetap di skuad mereka.