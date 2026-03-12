Getty/Instagram
Douglas Luiz melanjutkan hidupnya setelah berpisah dengan Alisha Lehmann, yang memiliki putri berusia 19 tahun yang merupakan model, anak dari legenda Arsenal, Edu
Mengapa Luiz dan Lehmann berpisah?
Luiz dan bintang WSL Lehmann, yang kembali ke sepak bola Inggris bersama Leicester, mulai menjalin hubungan pada 2021. Setelah perpisahan singkat, mereka kembali bersatu dan menyelesaikan transfer bersejarah mereka pada 2024 saat meninggalkan Villa untuk bergabung dengan raksasa Italia Juventus.
Mereka dikabarkan telah berpisah pada Mei 2025. Lehmann meninggalkan Juve untuk bergabung dengan Como Women, sebelum kembali ke Leicester pada Januari 2026. Luiz juga kembali ke Midlands setelah mengakhiri masa pinjamannya di Nottingham Forest dan bergabung kembali dengan Villa dalam kesepakatan yang termasuk opsi pembelian permanen.
Luiz & Duda Gaspar membagikan foto-foto romantis dan pesan-pesan di media sosial.
Pemain berusia 27 tahun tampaknya telah kembali stabil di lapangan, setelah mengalami masalah cedera di Turin, dan kini memiliki kekasih baru di luar lapangan. Duda Gaspar, yang ayahnya merupakan bagian dari skuad ikonik 'Invincibles' Arsenal, memiliki keturunan Brasil dan saat ini berdomisili di London.
Remaja tersebut membagikan foto di Instagram bersama Luiz dengan caption: “Kamu adalah kepastian terbesarku.” Luiz juga membagikan foto yang sama di akunnya, dengan caption: “Membuatmu bahagia akan menjadi prioritasku.”
Apakah Luiz & Gaspar akan tetap tinggal di Inggris di tengah spekulasi tentang kepergian Edu di Forest?
Tidak ada informasi mengenai kapan Luiz dan Gaspar mulai bekerja sama, dengan kemungkinan pertama kali mereka bertemu saat menjajaki berbagai opsi. Edu menjabat sebagai direktur teknis dan olahraga di Arsenal sebelum bergabung dengan Evangelos Marinakis dan Nottingham Forest pada 2024.
Perannya sebagai kepala sepak bola global di sana kemungkinan besar terlibat dalam kesepakatan yang membawa Luiz ke City Ground. Pertanyaan serius diajukan mengenai masa depan Edu di Nottingham, dengan ekspektasi bahwa ia akan segera meninggalkan posisi penting di sana.
The Daily Mail mengklaim bahwa putrinya "diperkirakan akan tetap tinggal di Inggris" jika ayahnya dipecat oleh Forest dan memutuskan untuk kembali ke Brasil asalnya - di mana pekerjaan masa depan telah disiapkan untuknya.
Luiz berharap dia tetap di Inggris setelah musim panas 2026 - sambil mewakili negaranya di final Piala Dunia mendatang - dengan Villa mempertimbangkan kesepakatan yang akan membuatnya tetap di skuad mereka.
Bintang Love Island: Siapa yang sedang berkencan dengan Lehmann saat ini?
Sementara Luiz memulai hubungan baru dengan Gaspar, mantan kekasihnya Lehmann sudah menemukan kekasih baru. Wanita Swiss berusia 27 tahun itu resmi mengumumkan hubungannya di Instagram dengan Montel McKenzie, seorang pemain sepak bola semi-profesional dan bintang Love Island, pada Januari lalu.
Mereka telah berbagi foto-foto liburan yang dinikmati bersama, dengan Lehmann meninggalkan pemandangan indah Danau Como saat kembali ke WSL dan menandatangani kontrak dua setengah tahun dengan Leicester.
