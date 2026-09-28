AFP
Diterjemahkan oleh
Double Mexx! Bocah AZ mewujudkan mimpi masa kecil dengan penalti dingin dan gol kemenangan lewat sliding di Beograd
Meerdink menginspirasi Belanda meraih kemenangan perdana di bawah Xavi
Penyerang Belanda Mexx Meerdink menikmati debut impian bersama tim senior, dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 atas Serbia di UEFA Nations League di Stadion Rajko Mitic. Diberi tempat sebagai starter oleh pelatih kepala Xavi Hernández karena cedera Brian Brobbey, striker AZ itu membuka keunggulan lewat eksekusi penalti babak pertama yang tenang.
Setelah Luka Jović menyamakan kedudukan untuk tuan rumah pada awal babak kedua, Meerdink menuntaskan umpan Guus Til dengan sontekan sambil meluncur pada menit ke-78.
Hasil tersebut memberi Belanda kemenangan pertama mereka di kampanye ini.
- ANP
Striker merefleksikan pekan yang penuh gejolak dan ketenangan luar biasa saat mengeksekusi penalti
Berbicara kepada reporter setelah peluit akhir, Meerdink mengungkapkan kegembiraan murni atas kenaikannya yang cepat dari pemain pengganti saat melawan Jerman menjadi penentu kemenangan di Beograd. Penyerang muda itu mengungkapkan bahwa ia merasa benar-benar tenang saat maju untuk mengeksekusi penalti setelah Crysencio Summerville dilanggar.
Meerdink menegaskan bahwa membantu tim mengamankan tiga poin membuat momen itu terasa semakin spesial.
"Ini adalah mimpi masa kecil," kata Meerdink. "Semuanya terjadi begitu cepat pekan ini. Saya merasakan sedikit tekanan sebelum penalti, tetapi mencetak dua gol dan membantu tim meraih kemenangan terasa luar biasa."
Penyerang mendapat pujian atas etos kerja total untuk tim
Di luar dua golnya, Meerdink mendapat pujian besar dari pelatih Xavi atas etos kerja defensifnya yang tanpa lelah serta pressing saat tidak menguasai bola. Beroperasi sebagai titik fokus serangan, striker itu terus mengganggu permainan build-up Serbia sambil terhubung mulus dengan Joey Veerman dan Til.
Xavi menegaskan bahwa Meerdink merupakan eksekutor penalti kedua yang telah ditetapkan, di belakang Cody Gakpo.
Meerdink mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh staf pelatih.
- ANP
Penyerang muda membidik tempat di starting XI melawan Yunani
Meerdink dan rekan-rekan setimnya mengalihkan perhatian ke laga UEFA Nations League hari Kamis melawan pemuncak grup Yunani di Thessaloniki. Penyerang itu bertekad melanjutkan momentumnya dan mempertahankan tempatnya di susunan pemain inti Xavi.
Serbia akan menghadapi Belanda di Eindhoven pada leg kedua hari Minggu.
Meerdink berupaya melanjutkan ketajamannya untuk Belanda.
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