Penyerang Belanda Mexx Meerdink menikmati debut impian bersama tim senior, dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 atas Serbia di UEFA Nations League di Stadion Rajko Mitic. Diberi tempat sebagai starter oleh pelatih kepala Xavi Hernández karena cedera Brian Brobbey, striker AZ itu membuka keunggulan lewat eksekusi penalti babak pertama yang tenang.

Setelah Luka Jović menyamakan kedudukan untuk tuan rumah pada awal babak kedua, Meerdink menuntaskan umpan Guus Til dengan sontekan sambil meluncur pada menit ke-78.

Hasil tersebut memberi Belanda kemenangan pertama mereka di kampanye ini.