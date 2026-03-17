Dorongan tak terduga bagi Tottenham seiring kembalinya pemain kunci dari cedera dua bulan lebih awal, yang berpotensi mendukung harapan kebangkitan mereka di Liga Champions

Manajer sementara Tudor juga mendapat dorongan di lini pertahanan berkat kembalinya Cristian Romero ke sesi latihan tim utama, setelah pemain asal Argentina itu absen dalam laga imbang 1-1 di Liverpool. Romero terpaksa absen dalam lawatan ke Anfield setelah kepalanya bertabrakan dengan rekan setimnya, Joao Palhinha, saat kekalahan pada leg pertama melawan Atletico — sebuah insiden yang ditekankan Tudor sebagai bukti lain dari nasib sial Tottenham yang "luar biasa". Meskipun hasil imbang melawan The Reds menandai pertama kalinya Spurs terhindar dari kekalahan di bawah kepemimpinan Tudor, mereka harus menjalani pertandingan tanpa Romero dan Palhinha karena protokol gegar otak yang ketat. Meskipun telah kembali berlatih, Romero masih harus menjalani penilaian mendalam berdasarkan pedoman medis yang sama sebelum ia dinyatakan layak untuk kembali bertanding.