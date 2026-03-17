Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Dorongan tak terduga bagi Tottenham seiring kembalinya pemain kunci dari cedera dua bulan lebih awal, yang berpotensi mendukung harapan kebangkitan mereka di Liga Champions

Tottenham Hotspur mendapat kabar baik terkait cedera menjelang leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang krusial melawan Atletico Madrid. Gelandang asal Swedia, Lucas Bergvall, secara mengejutkan kembali berlatih penuh dua bulan lebih awal dari jadwal, setelah sebelumnya dipastikan absen hingga April akibat operasi pergelangan kaki. Kembalinya dia memberikan opsi kreatif tambahan yang sangat penting bagi pelatih sementara Igor Tudor, saat klub ini berupaya menciptakan keajaiban di ajang Eropa.

    Pemulihan yang tepat waktu bagi seorang bintang yang sedang absen

    Kembalinya Bergvall ke sesi latihan pada Selasa pagi mengejutkan staf medis Tottenham. Awalnya, pemain remaja itu diperkirakan akan absen hampir sepanjang musim semi setelah menjalani operasi untuk memperbaiki cedera pergelangan kakinya pada Januari lalu. Gelandang tersebut ikut serta dalam sesi latihan bersama seluruh tim saat tim bersiap menghadapi leg kedua babak 16 besar yang berat melawan Atletico. Meskipun Spurs harus membalikkan ketertinggalan agregat 5-2 dari raksasa Spanyol tersebut, kembalinya Bergvall menambah kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan di lini tengah yang selama ini mengalami kesulitan.

    Tudor dihadapkan pada dilema pemilihan

    Manajer sementara Tudor juga mendapat dorongan di lini pertahanan berkat kembalinya Cristian Romero ke sesi latihan tim utama, setelah pemain asal Argentina itu absen dalam laga imbang 1-1 di Liverpool. Romero terpaksa absen dalam lawatan ke Anfield setelah kepalanya bertabrakan dengan rekan setimnya, Joao Palhinha, saat kekalahan pada leg pertama melawan Atletico — sebuah insiden yang ditekankan Tudor sebagai bukti lain dari nasib sial Tottenham yang "luar biasa". Meskipun hasil imbang melawan The Reds menandai pertama kalinya Spurs terhindar dari kekalahan di bawah kepemimpinan Tudor, mereka harus menjalani pertandingan tanpa Romero dan Palhinha karena protokol gegar otak yang ketat. Meskipun telah kembali berlatih, Romero masih harus menjalani penilaian mendalam berdasarkan pedoman medis yang sama sebelum ia dinyatakan layak untuk kembali bertanding.

    Ruang perawatan Spurs mulai kembali kosong tanpa kehadiran Bergvall di saat-saat krusial musim ini. Setelah menjalani skorsing di kompetisi domestik, Micky van de Ven kini bisa bermain di kompetisi Eropa, dan Destiny Udogie telah kembali bergabung dengan skuad utama setelah pulih dari cedera otot paha belakang. Namun, demam yang belum kunjung mereda membuat Conor Gallagher absen dari sesi latihan terakhir, sementara Palhinha hanya bisa melakukan latihan individu. 

    Mengejar keajaiban Eropa menjelang perebutan tiket bertahan

    Spurs memang masih dihadapkan pada tugas berat untuk membalikkan ketertinggalan tiga gol dari Atletico, terutama tanpa Richarlison yang sedang menjalani skorsing. Meskipun skornya tampak menakutkan, semangat tim kembali membara berkat kembalinya pemain-pemain kunci seperti Bergvall dan Van de Ven pada saat yang tepat. Meskipun bertahan di Liga Premier tetap menjadi prioritas, mewujudkan keajaiban di kompetisi Eropa akan menjadi pendorong psikologis yang sangat penting untuk sisa musim ini.

