Manajer Crystal Palace Pierre Sage mengungkapkan bahwa Ismaila Sarr dan Eddie Nketiah sama-sama berpeluang kembali masuk skuad pada hari pertandingan untuk laga UEFA Europa League pertama dalam sejarah klub. Crystal Palace akan menjamu juara Polandia Lech Poznan di Selhurst Park pada Kamis malam untuk pertandingan pembuka fase liga mereka. Sarr, yang mengakhiri musim lalu sebagai top skor klub, belum tampil dalam pertandingan kompetitif pada musim ini akibat masalah cedera.

Sementara itu, Nketiah tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan pembuka musim ini, tetapi absen dalam laga kandang Palace pekan lalu, sehingga potensi ketersediaan keduanya menjadi dorongan besar bagi skuad.