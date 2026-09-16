Sebastian Frej
Diterjemahkan oleh
Dorongan Eropa untuk Palace! Duo bintang Ismaila Sarr dan Eddie Nketiah siap untuk comeback dramatis di Liga Europa
Suntikan tepat waktu untuk debut Eropa Crystal Palace
Manajer Crystal Palace Pierre Sage mengungkapkan bahwa Ismaila Sarr dan Eddie Nketiah sama-sama berpeluang kembali masuk skuad pada hari pertandingan untuk laga UEFA Europa League pertama dalam sejarah klub. Crystal Palace akan menjamu juara Polandia Lech Poznan di Selhurst Park pada Kamis malam untuk pertandingan pembuka fase liga mereka. Sarr, yang mengakhiri musim lalu sebagai top skor klub, belum tampil dalam pertandingan kompetitif pada musim ini akibat masalah cedera.
Sementara itu, Nketiah tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan pembuka musim ini, tetapi absen dalam laga kandang Palace pekan lalu, sehingga potensi ketersediaan keduanya menjadi dorongan besar bagi skuad.
- Getty Images Sport
Sage memberikan kabar positif soal kebugarannya
Berbicara menjelang laga Eropa tersebut, Sage memberikan kabar terbaru yang optimistis soal duet penyerang itu setelah mereka berhasil kembali berlatih pada awal pekan ini. Sang manajer mencatat bahwa kedua pemain telah bekerja keras untuk memulihkan kebugaran mereka dan terlihat tajam menjelang duel matchday satu.
"Dia bisa berada di dalam tim besok, begitu juga Eddie Nketiah, karena mereka mulai berlatih bersama kami pekan ini, dan mereka dalam kondisi bugar," kata Sage mengenai Sarr.
Henderson teken kontrak baru meski absen karena cedera
Sementara Sarr dan Nketiah semakin dekat untuk kembali bermain, kiper Dean Henderson masih harus menepi bersama Jean-Philippe Mateta, dengan Sage berharap keduanya bisa kembali setelah jeda internasional mendatang. Namun, Palace mendapat dorongan besar di luar lapangan tepat sebelum konferensi pers dengan pengumuman bahwa Henderson telah menandatangani kontrak baru jangka panjang yang mengikat masa depannya di klub hingga 2030. Sage memuji kualitas kepemimpinan sang kapten serta dampaknya baik di lapangan maupun di dalam ruang ganti.
"Kami sangat senang untuk kami, kami sangat senang untuk dia, ini kontrak jangka panjang untuk kapten kami," ujar Sage sumringah.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke malam bersejarah di Eropa
Dengan tambahan amunisi skuad yang sudah di depan mata dan dukungan dari kontrak baru untuk kapten mereka, fokus langsung Crystal Palace kini beralih untuk mengawali kiprah di Eropa dengan kemenangan. Bentrokan kontra Lech Poznan pada Kamis menjadi tonggak bersejarah bagi klub saat mereka menguji diri di panggung kontinental. Sage berharap para penyerangnya yang kembali bisa memberikan ketajaman yang dibutuhkan untuk mengamankan hasil positif di Selhurst Park.
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