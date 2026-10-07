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Dorongan besar untuk Napoli! Scott McTominay dinyatakan pulih dan bisa kembali bermain setelah operasi jantung
Lampu hijau medis krusial untuk McTominay
McTominay siap kembali ke skuad Napoli dalam waktu dekat setelah mendapat lampu hijau usai menjalani operasi jantung. Gelandang itu absen sejak awal September setelah pemeriksaan medis mengungkap aritmia jinak ringan. Masalah kesehatan ini pertama kali terdeteksi oleh departemen medis klub, yang memanfaatkan teknologi wearable canggih selama sesi latihan dan pertandingan untuk memantau kondisi vital pemain. Data yang dikumpulkan oleh perangkat tersebut memungkinkan diagnosis dini atas ketidakteraturan itu, sehingga mendorong intervensi medis secara cepat.
Setelah temuan tersebut, mantan pemain Manchester United itu memilih menjalani prosedur ablasi ringan untuk mengatasi masalah itu secara permanen. Langkah proaktif ini dirancang untuk memastikan kesehatan jangka panjang sang pemain serta keberlanjutan kariernya di lingkungan Serie A yang berintensitas tinggi. Operasi itu berhasil diselesaikan pada 8 September di Spire Hospital, Manchester, menandai dimulainya periode pemulihan yang dikelola dengan hati-hati bagi pria Skotlandia berusia 29 tahun tersebut.
- AFP
Menavigasi peraturan kebugaran Italia
Setelah operasi yang berhasil, McTominay diperintahkan untuk menjalani istirahat total selama dua pekan agar tubuhnya pulih. Ia kemudian kembali ke pusat latihan Napoli, tetapi dibatasi hanya menjalani latihan individu di gimnasium dan latihan tanpa kontak dengan bola. Meski operasinya berhasil, gelandang itu tetap harus memenuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ketat yang mengatur olahraga profesional di Italia.
Menurut laporan dari Football Italia, McTominay berhasil lolos tes tersebut pada Rabu. Perkembangan ini menjadi kelegaan besar bagi Napoli, karena mengonfirmasi bahwa sang pemain secara fisik mampu kembali menghadapi tuntutan sepakbola level tertinggi.
Kembalinya Max Allegri di saat yang tepat
Waktu kembalinya McTominay sangat ideal bagi bos Napoli Max Allegri, yang ingin memperkuat opsi lini tengahnya seiring berjalannya musim. Baru tampil dalam dua pertandingan untuk klub sejauh musim ini, yang keduanya terjadi di Serie A, kembalinya sang gelandang akan memberikan dorongan besar bagi skuad.
McTominay mengakhiri kebersamaan tujuh tahun dengan Manchester United untuk bergabung dengan Napoli pada musim panas 2024 dengan biaya sekitar £25,7 juta. Sejak kedatangannya, gelandang Skotlandia itu memantapkan diri sebagai salah satu performa paling menonjol tim, dengan memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Ia membawa Napoli meraih gelar Serie A pada musim 2024-25, sekaligus memenangkan penghargaan bergengsi Pemain Terbaik Serie A, sebelum menambah trofi Supercoppa Italiana pada kampanye 2025-26. Dalam 82 penampilan untuk klub di semua kompetisi, McTominay telah mencetak 27 gol.
- Getty Images Sport
Tim asuhan Allegri bersiap menghadapi Frosinone
Napoli saat ini berada di peringkat kesembilan klasemen Serie A dengan tujuh poin, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Roma. Tim asuhan Allegri kini bersiap menghadapi Frosinone pada Sabtu mendatang, dengan laga ini berpotensi menandai kembalinya McTominay ke skuad pada hari pertandingan dari bangku cadangan.
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