McTominay siap kembali ke skuad Napoli dalam waktu dekat setelah mendapat lampu hijau usai menjalani operasi jantung. Gelandang itu absen sejak awal September setelah pemeriksaan medis mengungkap aritmia jinak ringan. Masalah kesehatan ini pertama kali terdeteksi oleh departemen medis klub, yang memanfaatkan teknologi wearable canggih selama sesi latihan dan pertandingan untuk memantau kondisi vital pemain. Data yang dikumpulkan oleh perangkat tersebut memungkinkan diagnosis dini atas ketidakteraturan itu, sehingga mendorong intervensi medis secara cepat.

Setelah temuan tersebut, mantan pemain Manchester United itu memilih menjalani prosedur ablasi ringan untuk mengatasi masalah itu secara permanen. Langkah proaktif ini dirancang untuk memastikan kesehatan jangka panjang sang pemain serta keberlanjutan kariernya di lingkungan Serie A yang berintensitas tinggi. Operasi itu berhasil diselesaikan pada 8 September di Spire Hospital, Manchester, menandai dimulainya periode pemulihan yang dikelola dengan hati-hati bagi pria Skotlandia berusia 29 tahun tersebut.