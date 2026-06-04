Dorongan besar bagi tim Lionesses! Sarina Wiegman memastikan Lauren James sudah pulih, sementara pelatih Inggris itu menargetkan kemenangan dalam laga besar melawan Spanyol

Meskipun hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2027, Wiegman menegaskan bahwa Inggris akan berjuang untuk meraih tiga poin. The Lionesses saat ini memuncaki Grup A3 dengan rekor sempurna — unggul tiga poin atas Spanyol yang berada di posisi kedua — dan pelatih asal Belanda itu ingin memastikan lolos secepat mungkin guna mendukung persiapan jangka panjang.

Wiegman sangat jelas mengenai niat timnya, dengan menyatakan: "Kami menghadapi pertandingan ini dengan niat untuk menang. Kami akan turun ke lapangan besok untuk memenangkan pertandingan. Kami berada dalam posisi yang bagus. Kami hanya ingin lolos secepat mungkin. Kami ingin memuncaki grup. Ini grup yang berat, ini pertandingan yang sulit. Begitu juga bagi Spanyol, ini pertandingan yang sulit bagi mereka juga. Dan [lolos lebih awal] sangat membantu karena Anda punya waktu untuk mempersiapkan diri. Kami tahu konsekuensinya, jadi apa pun yang terjadi, kami masih punya kesempatan lain, tetapi kami akan turun ke lapangan untuk bermain dan menang."