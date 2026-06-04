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Dorongan besar bagi tim Lionesses! Sarina Wiegman memastikan Lauren James sudah pulih, sementara pelatih Inggris itu menargetkan kemenangan dalam laga besar melawan Spanyol
Lauren James dinyatakan layak untuk bertanding dalam laga tandang ke Mallorca
Tim Lionesses mendapat kabar gembira menjelang laga besar pada Jumat nanti, karena bintang penyerang James telah dinyatakan fit untuk bermain. Setelah sempat ada kekhawatiran singkat pada akhir pekan lalu, Wiegman mengungkapkan bahwa penyerang Chelsea tersebut telah pulih dengan baik dan kembali berlatih penuh bersama skuad.
Memberikan kabar terbaru tentang James dan rekan setimnya yang juga kembali, Ella Toone, Wiegman mengatakan kepada wartawan: "[James] dalam kondisi baik. Dia menjalani sedikit pemulihan setelah insiden akhir pekan lalu [di World Sevens], tetapi bisa kembali berlatih dengan sangat cepat. Itu hal yang positif. [Toone] telah berlatih sangat keras untuk kembali. Kami memiliki banyak gelandang yang bagus dan dia membawa sesuatu yang berbeda. Sangat bagus memiliki opsi itu di tim kami. Dia siap bertanding dan kita lihat saja apa yang akan terjadi besok."
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Wiegman menuntut kemenangan untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya
Meskipun hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2027, Wiegman menegaskan bahwa Inggris akan berjuang untuk meraih tiga poin. The Lionesses saat ini memuncaki Grup A3 dengan rekor sempurna — unggul tiga poin atas Spanyol yang berada di posisi kedua — dan pelatih asal Belanda itu ingin memastikan lolos secepat mungkin guna mendukung persiapan jangka panjang.
Wiegman sangat jelas mengenai niat timnya, dengan menyatakan: "Kami menghadapi pertandingan ini dengan niat untuk menang. Kami akan turun ke lapangan besok untuk memenangkan pertandingan. Kami berada dalam posisi yang bagus. Kami hanya ingin lolos secepat mungkin. Kami ingin memuncaki grup. Ini grup yang berat, ini pertandingan yang sulit. Begitu juga bagi Spanyol, ini pertandingan yang sulit bagi mereka juga. Dan [lolos lebih awal] sangat membantu karena Anda punya waktu untuk mempersiapkan diri. Kami tahu konsekuensinya, jadi apa pun yang terjadi, kami masih punya kesempatan lain, tetapi kami akan turun ke lapangan untuk bermain dan menang."
Persaingan yang kembali memanas dengan juara dunia
Sejarah pertemuan kedua tim ini menambah ketegangan tersendiri pada laga ini, menyusul kemenangan Spanyol atas Inggris di final Piala Dunia 2023. Namun, The Lionesses baru-baru ini kembali memegang keunggulan, dengan memenangkan tiga dari empat pertemuan terakhir mereka, termasuk kemenangan 1-0 di Wembley pada bulan April lalu.
Menjelang pertarungan taktis ini, Wiegman menambahkan: "Kami saling mengenal dengan sangat baik, jadi kami tahu tipe pemain seperti apa yang dimiliki Spanyol. Namun, mereka memiliki lebih dari 11 pemain yang sangat bagus dan mereka memiliki opsi berbeda di posisi yang berbeda. Kami hanya berusaha mempersiapkan diri untuk segala hal yang akan kami hadapi besok. Pertandingan yang menantang selalu memunculkan yang terbaik dari kami. Kami menghadapi tantangan di setiap pertandingan. Kami ingin selalu tampil dalam performa terbaik. Kami ingin memperbaiki penampilan kami dari pertandingan terakhir melawan Spanyol. Kami ingin terus berkembang setiap kali bertanding dan memperbaiki hal-hal yang menurut kami bisa ditingkatkan. Hal itu tidak berbeda dengan pertandingan lain yang kami mainkan."
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Tim Lionesses melanjutkan perjalanan tanpa Williamson
Meskipun kapten Leah Williamson absen, Wiegman yakin skuadnya mampu mengalahkan tim asuhan Sonia Bermudez. Menghindari kekalahan di Mallorca akan memastikan tempat Inggris di Brasil untuk Piala Dunia Wanita ke-10 lebih dari setahun lebih awal, sehingga pertandingan kualifikasi terakhir mereka melawan Ukraina di Stadion Hill Dickinson milik Everton pada 9 Juni nanti menjadi laga yang tak lagi menentukan.
Menanggapi cedera kapten, manajer tersebut mengakui: "Tentu saja sangat mengecewakan bahwa [Williamson] cedera, pertama-tama bagi dirinya, tetapi juga bagi kami. Di saat yang sama, kami segera melangkah maju karena kami harus bermain dengan tim yang kami miliki dan saya pikir kami memiliki tim yang sangat bagus. Kami pernah melakukan ini sebelumnya, bermain tanpa Leah, jadi saya merasa nyaman dengan itu."