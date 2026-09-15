Donyell Malen puji koneksi ‘spesial’ dengan Paulo Dybala setelah menyamai rekor bersejarah legenda Roma itu

Dengan menjebol gawang Torino, Malen memastikan tempatnya dalam buku sejarah Roma dengan menyamai pencapaian yang sebelumnya diraih pemain terhebat sepanjang masa klub itu. Pemain berusia 25 tahun tersebut kini telah mencetak enam gol dalam rangkaian laga pembuka musim ini, catatan yang membuatnya menyamai start legendaris Francesco Totti pada kampanye 2001-02. Ini adalah tonggak yang memiliki makna besar di ibu kota, tetapi Malen tampaknya menikmati tekanan yang datang bersama perbandingan semacam itu.

Signifikansi statistik dari start Malen sulit untuk dilebih-lebihkan, karena ia menjadi pemain ketiga dalam sejarah panjang klub itu yang mencetak lebih dari lima gol dalam empat pertandingan pertama sebuah musim. Sementara catatan Totti pada 2001 menjadi tolok ukur modern, hanya torehan tujuh gol Pedro Manfredini pada musim 1960-61 yang masih berada di atas raihan terkini pemain Belanda itu. "Memecahkan rekor? Saya tahu betapa pentingnya Totti bagi Roma. Saya benar-benar menikmati memainkan sepakbola ini dan memecahkan semua rekor ini," tambahnya.