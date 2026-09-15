AFP
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Donyell Malen puji koneksi ‘spesial’ dengan Paulo Dybala setelah menyamai rekor bersejarah legenda Roma itu
Bintang Belanda berkembang pesat bersama Dybala
Kemistri antara Malen dan Dybala telah menjadi landasan utama dalam racikan taktik Gian Piero Gasperini musim ini. Setelah kemenangan di Stadio Olimpico Grande Torino, Malen cepat memberikan kredit kepada rekan setimnya asal Argentina itu atas perannya dalam gol pembuka, seraya menyoroti pemahaman intuitif yang tengah berkembang di antara keduanya. Pers Italia menjuluki Dybala dan Malen sebagai "duo impian", sekaligus menciptakan julukan gabungan baru mereka: Dybalen
"Kemitraan saya dengan Dybala? Menyenangkan," kata Malen kepada DAZN. "Dybala memberikan umpan yang luar biasa, saya menyesal dia tidak mendapat assist karena kiper menyentuh bola itu. Yang penting adalah mencetak gol."
- AFP
Mengejar bayang-bayang Francesco Totti
Dengan menjebol gawang Torino, Malen memastikan tempatnya dalam buku sejarah Roma dengan menyamai pencapaian yang sebelumnya diraih pemain terhebat sepanjang masa klub itu. Pemain berusia 25 tahun tersebut kini telah mencetak enam gol dalam rangkaian laga pembuka musim ini, catatan yang membuatnya menyamai start legendaris Francesco Totti pada kampanye 2001-02. Ini adalah tonggak yang memiliki makna besar di ibu kota, tetapi Malen tampaknya menikmati tekanan yang datang bersama perbandingan semacam itu.
Signifikansi statistik dari start Malen sulit untuk dilebih-lebihkan, karena ia menjadi pemain ketiga dalam sejarah panjang klub itu yang mencetak lebih dari lima gol dalam empat pertandingan pertama sebuah musim. Sementara catatan Totti pada 2001 menjadi tolok ukur modern, hanya torehan tujuh gol Pedro Manfredini pada musim 1960-61 yang masih berada di atas raihan terkini pemain Belanda itu. "Memecahkan rekor? Saya tahu betapa pentingnya Totti bagi Roma. Saya benar-benar menikmati memainkan sepakbola ini dan memecahkan semua rekor ini," tambahnya.
Evolusi taktik Gasperini dan kedalaman skuad
Di balik aksi lini depan yang mencuri perhatian, Gasperini dengan cermat mengelola skuadnya untuk memastikan mereka tetap kompetitif di semua ajang. Sang pelatih membela keputusannya menarik keluar Malen lebih awal pada babak kedua, dengan alasan perlunya tenaga segar di tengah jadwal pertandingan yang padat.
"Kami perlu membuat semua orang di skuad ini naik satu level, ini adalah pertandingan ketiga kami dalam delapan hari, dan Anda tidak bisa terus-menerus memainkan pemain selama 90 menit," kata Gasperini. "Jika kami bisa memberi mereka istirahat 20-30 menit, itu bisa membuat perbedaan dalam jangka panjang. Kami juga perlu membuat mereka yang mengikuti jejak para juara seperti Dybala dan Malen untuk naik level, siap menjadi protagonis."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke duel melawan Inter
Dengan empat kemenangan beruntun, Roma kini bersiap menghadapi laga yang oleh banyak pihak dianggap sebagai penentu gelar di awal musim melawan juara bertahan Inter. Bagi Malen dan rekan-rekannya, pertandingan kontra Inter menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa performa mereka saat ini bukan kebetulan dan bahwa mereka benar-benar kandidat peraih Scudetto.
Gasperini mengakui bahwa Inter tetap menjadi tolok ukur dalam sepak bola Italia, tetapi ia yakin timnya siap menghadapi ujian itu. "Jelas, Inter adalah acuan untuk liga ini, tim kuat yang oleh semua orang disebut sebagai yang terbaik di Italia, meski saya pikir Como semakin mendekat," pungkasnya.
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