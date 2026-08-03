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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Donis: Target Saya Kembalikan Arab Saudi ke Takhta Asia, dan Saya Tak Akan Meninggalkan Gaya Bermain Saya!

G. Donis
Saudi Arabia
Saudi Pro League
World Cup
Yunani
Arab Saudi

Pelatih Yunani itu memecah kebisuannya

Tersingkirnya timnas Arab Saudi lebih awal dari Piala Dunia 2026 bukanlah akhir dari perjalanan bagi sang pelatih asal Yunani, Georgios Donis, melainkan awal dari sebuah fase baru yang di dalamnya ia berupaya membangun timnas yang mampu mengembalikan kejayaan Arab Saudi, dengan menetapkan target jelas berupa meraih gelar Piala Asia 2027, yang akan digelar di Kerajaan tersebut pada awal tahun depan.

Dalam wawancara dengan situs resmi Konfederasi Sepak Bola Asia, Donis berbicara mengenai visi teknisnya, dan bagaimana ia berniat membentuk ulang timnas Arab Saudi setelah pengalaman di Piala Dunia, seraya menegaskan bahwa fase mendatang akan berbeda di semua level.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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    Donis menegaskan bahwa bertahun-tahun pengalamannya berkecimpung di sepakbola Saudi menjadi salah satu faktor terpenting dalam kesuksesan proyeknya bersama timnas, seraya menuturkan bahwa dirinya kini memahami secara mendalam mentalitas pemain Saudi setelah bertahun-tahun melatih di liga lokal.

    Pelatih asal Yunani itu menjelaskan bahwa ia tidak memandang para pemain dari sisi kewarganegaraan atau nama besar, melainkan hanya berfokus pada kebutuhan tim. Ia menegaskan bahwa setiap pelatih memiliki filosofinya sendiri, sementara tugasnya adalah menciptakan keselarasan antara karakter pemain Saudi dan gaya permainan yang ingin ia terapkan.

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  • Pelajaran dari Piala Dunia dan Awal Pencarian Tim Ideal

    Donis mengakui bahwa keikutsertaan di Piala Dunia memberinya gambaran yang lebih jelas tentang para pemainnya, terutama setelah hanya meraih dua poin dari tiga pertandingan, menyusul hasil imbang melawan Uruguay lalu kekalahan dari Spanyol dan hasil imbang dengan Tanjung Verde.

    Sang pelatih menilai bahwa timnas tidak harus memiliki nama-nama terbaik, melainkan kelompok pemain yang paling padu dan mampu menjalankan ide-ide taktik, seraya menegaskan bahwa memiliki pemain-pemain istimewa belum tentu berarti memiliki tim yang kuat.

    Ia menambahkan bahwa tugas utamanya pada periode mendatang adalah membangun tim yang seimbang dari sisi teknis maupun personal, yang mampu menerapkan instruksi tim pelatih di dalam lapangan, sembari menegaskan bahwa detail-detail kecil dan rasa saling percaya antara pelatih dan pemain akan menjadi kunci keberhasilan.

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    Piala Asia: Target Terbesar

    Dونis menyadari besarnya tekanan yang menanti, terutama karena Arab Saudi belum pernah meraih gelar juara benua selama lebih dari tiga dekade, sementara edisi mendatang akan digelar di tanah Arab Saudi, hal yang semakin menambah besarnya ekspektasi publik dan media.

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    Sang pelatih menilai bahwa tekanan media adalah hal yang wajar dalam sepakbola, tetapi hal itu harus menjadi faktor pemacu sebelum turnamen, bukan beban tambahan selama kompetisi berlangsung, seraya menegaskan pentingnya menyiapkan mental para pemain sebelum Piala Asia bergulir.

    Ia juga menjelaskan bahwa periode menjelang turnamen akan menyaksikan kerja intensif untuk membangun keterikatan yang nyata antara para pemain berpengalaman dan generasi baru, hingga timnas menjadi satu kesatuan yang memiliki identitas yang sama di dalam lapangan.

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  • Para pemuda menjadi jantung proyek baru

    Donis mengungkapkan bahwa fase mendatang akan menyaksikan ketergantungan yang lebih besar pada para pemain muda, seraya menegaskan bahwa Piala Dunia menyaksikan partisipasi yang terbatas dari unsur-unsur berusia muda, namun ia berencana untuk mengubah kenyataan ini pada periode mendatang.

    Ia menunjukkan bahwa dirinya percaya sepak bola Saudi memiliki bakat-bakat besar, dan bahwa perkembangan Liga Roshn dalam beberapa tahun terakhir turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas para pemain, yang memberinya pilihan lebih luas untuk membangun tim yang mampu bersaing.

    Ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini tidak akan terbatas pada tim utama saja, melainkan menuntut penyatuan filosofi kerja di antara seluruh tim usia, agar seorang pemain sampai ke tim utama dengan memiliki ide-ide yang sama.

    Donis menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa kriterianya dalam memilih pemain tidak akan bergantung pada usia, melainkan pada kualitas teknik dan mental serta kemampuan untuk melayani tim.

    Ia menekankan bahwa pintu akan terbuka bagi seluruh pemain tanpa kecuali, seraya menjelaskan bahwa siapa pun yang membuktikan dirinya memiliki bakat, kedisiplinan, dan kemampuan untuk menjalankan apa yang dituntut akan mendapatkan peluangnya, karena tujuan akhirnya tetaplah satu: mengembalikan timnas Saudi ke podium juara benua sekali lagi.