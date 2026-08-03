Donis mengungkapkan bahwa fase mendatang akan menyaksikan ketergantungan yang lebih besar pada para pemain muda, seraya menegaskan bahwa Piala Dunia menyaksikan partisipasi yang terbatas dari unsur-unsur berusia muda, namun ia berencana untuk mengubah kenyataan ini pada periode mendatang.
Ia menunjukkan bahwa dirinya percaya sepak bola Saudi memiliki bakat-bakat besar, dan bahwa perkembangan Liga Roshn dalam beberapa tahun terakhir turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas para pemain, yang memberinya pilihan lebih luas untuk membangun tim yang mampu bersaing.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini tidak akan terbatas pada tim utama saja, melainkan menuntut penyatuan filosofi kerja di antara seluruh tim usia, agar seorang pemain sampai ke tim utama dengan memiliki ide-ide yang sama.
Donis menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa kriterianya dalam memilih pemain tidak akan bergantung pada usia, melainkan pada kualitas teknik dan mental serta kemampuan untuk melayani tim.
Ia menekankan bahwa pintu akan terbuka bagi seluruh pemain tanpa kecuali, seraya menjelaskan bahwa siapa pun yang membuktikan dirinya memiliki bakat, kedisiplinan, dan kemampuan untuk menjalankan apa yang dituntut akan mendapatkan peluangnya, karena tujuan akhirnya tetaplah satu: mengembalikan timnas Saudi ke podium juara benua sekali lagi.