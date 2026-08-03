Tersingkirnya timnas Arab Saudi lebih awal dari Piala Dunia 2026 bukanlah akhir dari perjalanan bagi sang pelatih asal Yunani, Georgios Donis, melainkan awal dari sebuah fase baru yang di dalamnya ia berupaya membangun timnas yang mampu mengembalikan kejayaan Arab Saudi, dengan menetapkan target jelas berupa meraih gelar Piala Asia 2027, yang akan digelar di Kerajaan tersebut pada awal tahun depan.

Dalam wawancara dengan situs resmi Konfederasi Sepak Bola Asia, Donis berbicara mengenai visi teknisnya, dan bagaimana ia berniat membentuk ulang timnas Arab Saudi setelah pengalaman di Piala Dunia, seraya menegaskan bahwa fase mendatang akan berbeda di semua level.