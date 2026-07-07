Donald Trump diejek setelah gol Romelu Lukaku di menit-menit akhir: Para bintang Belgia mengolok-olok Presiden AS di Piala Dunia

Sebelumnya, telah terjadi percakapan telepon antara Trump dengan Ketua FIFA Gianni Infantino, di mana media dan para pakar menuduh Presiden AS dan Presiden FIFA tersebut telah mencampuri keputusan Komisi Disiplin yang seharusnya bersifat independen.

Meskipun ada keberatan dari Asosiasi Sepak Bola Belgia, Balogun tetap diizinkan bermain; Pelatih Mauricio Pochettino memasukkan penyerang terbaiknya di turnamen tersebut (3 gol) ke dalam susunan pemain inti. Namun, penyerang AS Monaco itu pada akhirnya tidak dapat mencegah timnya tersingkir. Tim AS harus mengakui kekalahan 1-4 dari Setan Merah — dan setelahnya pun harus menanggung banyak ejekan.

Akun X resmi tim nasional Belgia, misalnya, mengunggah foto penyerang yang sedang bersorak setelah gol Romelu Lukaku di menit-menit akhir, disertai keterangan: “Overturn this” (artinya: “Batalkan ini”) — sebuah sindiran yang jelas terhadap sanksi larangan bermain yang dijatuhkan kepada Balogun.