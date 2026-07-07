Pertandingan tersebut dibayangi oleh "pembebasan" yang kontroversial terhadap penyerang AS Folarin Balogun, yang skorsingnya akibat kartu merah dalam pertandingan sebelumnya melawan Bosnia dan Herzegovina telah dicabut oleh FIFA di tengah protes yang hebat.
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Donald Trump diejek setelah gol Romelu Lukaku di menit-menit akhir: Para bintang Belgia mengejek Presiden AS dengan "Tarian Trump"
Sebelumnya, telah terjadi percakapan telepon antara Trump dengan Ketua FIFA Gianni Infantino, di mana media dan para pakar menuduh Presiden AS dan Presiden FIFA tersebut telah mencampuri keputusan Komisi Disiplin yang seharusnya bersifat independen.
Meskipun ada keberatan dari Asosiasi Sepak Bola Belgia, Balogun tetap diizinkan bermain; Pelatih Mauricio Pochettino memasukkan penyerang terbaiknya di turnamen tersebut (3 gol) ke dalam susunan pemain inti. Namun, penyerang AS Monaco itu pada akhirnya tidak dapat mencegah timnya tersingkir. Tim AS harus mengakui kekalahan 1-4 dari Setan Merah — dan setelah itu pun harus menanggung banyak ejekan.
Akun X resmi tim nasional Belgia, misalnya, mengunggah foto penyerang yang sedang bersorak setelah gol Romelu Lukaku di menit-menit akhir dan menulis: “Overturn this” (artinya: “Batalkan ini”) — sebuah sindiran yang jelas terhadap sanksi larangan bermain yang dijatuhkan kepada Balogun.
Mengapa orang-orang Belgia menari "rump"?
Bahkan saat berlari menuju tiang sudut, Lukaku sudah menaruh tangannya di telinga dengan sikap provokatif, seolah-olah ingin semakin memanaskan suasana stadion di Seattle yang saat itu sudah sunyi. Di tiang sudut, ia dan beberapa rekan setimnya akhirnya menari-nari, yang bisa dipahami sebagai parodi dari tarian terkenal Presiden AS Trump.
“Yang terhormat Bapak Presiden, salam dari Belgia. Apa yang akan dipikirkan Donald Trump tentang hal ini? Setan Merah merayakan gol dengan meniru tarian terkenal Presiden AS itu,” tulis surat kabar Belgia Het Laatste Nieuws mengenai hal tersebut. Voetbalkrant juga mencatat: “Setan Merah mengolok-olok Trump. Setelah peluit akhir dibunyikan, terjadi perayaan yang luar biasa di lapangan.”
- Getty Images Sport
Semua tuan rumah Piala Dunia tersingkir di babak 16 besar
Berkat bantuan dari lini pertahanan AS yang lemah, Charles De Ketelaere (9'/33') dan Hans Vanaken (57') sebelumnya telah membawa Belgia memimpin; sementara itu, satu-satunya gol yang dicetak oleh tuan rumah bersama adalah gol Malik Tillmann (31') yang sempat menyamakan kedudukan.
Dengan kekalahan AS ini, tuan rumah ketiga pun tersingkir di babak 16 besar. Kanada telah tersingkir secara telak oleh Maroko, sementara Meksiko harus mengakui kekalahan tipis 2-3 dari Inggris.
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