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Donald Trump beri dukungan kepada Gianni Infantino saat presiden FIFA menghadapi tuduhan 'penipuan'
Trump mengeluarkan peringatan kepada federasi sepak bola
Presiden Trump telah mengeluarkan peringatan keras kepada komunitas sepakbola global, dengan menyatakan bahwa FIFA akan melakukan "kesalahan besar" jika mereka melanjutkan rencana untuk menggantikan Infantino. Presiden AS itu menggunakan platform media sosialnya untuk membela bos FIFA yang tengah tertekan tersebut, dengan berargumen bahwa kesuksesan finansial dan operasional badan pengatur itu belakangan ini terkait langsung dengan kepemimpinan dan visi Infantino terhadap sepakbola.
Dalam unggahan langsung yang dipublikasikan pada Senin malam, Trump mengklaim bahwa FIFA "tidak akan pernah sesukses atau seuntung ini" tanpa kehadiran presiden saat ini di pucuk pimpinan. Ia menulis: "FIFA akan membuat kesalahan besar jika, dengan alasan apa pun, mereka bahkan mempertimbangkan untuk menggantikan Presiden Gianni Infantino. Dia fantastis, setelah baru saja memimpin Piala Dunia tersukses, empat kali lipat, yang pernah digelar.
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Kecaman terhadap FIFA Forward Enterprise
Dukungan dari Gedung Putih datang pada saat Infantino menghadapi perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari badan-badan regional paling berpengaruh di sepakbola. UEFA, CONCACAF, dan AFC merilis pernyataan bersama yang pedas, menggambarkan adanya pelanggaran kepercayaan melalui penipuan terkait proposal untuk menjual hak-hak komersial.
Konfederasi-konfederasi tersebut menyampaikan kemarahan mereka dalam surat terbuka, dengan menyatakan bahwa "ketika kepercayaan dirusak melalui penipuan, ketika seorang individu menempatkan dirinya di atas kolektif yang memberinya wewenang, tugas itu telah ditinggalkan." Surat itu lebih lanjut menekankan bahwa sepakbola adalah milik para pemain, penggemar, dan asosiasi anggota, bukan milik satu individu mana pun.
U.S. Soccer ikut menyerukan perubahan
Terlepas dari dukungan pribadi Trump kepada Infantino, U.S. Soccer telah menyelaraskan posisinya dengan para pengkritik, bergabung dengan Canada Soccer dan serikat regional lainnya dalam menuntut reformasi signifikan di badan pengatur tersebut. Dalam pernyataan yang dirilis pada Senin, federasi Amerika itu menyerukan "perubahan berarti yang memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas FIFA." Hal ini menempatkan badan pengatur domestik itu berseberangan dengan retorika politik yang datang dari kepresidenan AS.
Kritik tersebut berpusat pada minimnya konsultasi terkait proyek FFE, yang dilaporkan didorong melalui dalam tenggat waktu yang dipadatkan untuk menghindari pengawasan.
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Permintaan maaf Infantino dan prospek ke depan
Infantino telah menyampaikan permintaan maaf atas cara proposal FFE ditangani, tetapi bagi banyak pihak di dalam asosiasi Eropa dan Asia, langkah itu datang terlambat. UEFA sebelumnya menyatakan bahwa negara-negara anggotanya bisa memboikot kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia, jika rencana komersial itu dilanjutkan.
Eksekutif asal Swiss itu telah berkuasa sejak Februari 2016 dan saat ini berniat tetap menjabat selama beberapa tahun lagi. Masa jabatannya saat ini akan berlangsung hingga 2027, dan ia sudah mengindikasikan keinginannya untuk mencalonkan diri kembali guna memperpanjang kepresidenannya sampai 2031.
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