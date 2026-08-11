Donald Trump beri dukungan kepada Gianni Infantino saat presiden FIFA menghadapi tuduhan 'penipuan'

Presiden Trump telah mengeluarkan peringatan keras kepada komunitas sepakbola global, dengan menyatakan bahwa FIFA akan melakukan "kesalahan besar" jika mereka melanjutkan rencana untuk menggantikan Infantino. Presiden AS itu menggunakan platform media sosialnya untuk membela bos FIFA yang tengah tertekan tersebut, dengan berargumen bahwa kesuksesan finansial dan operasional badan pengatur itu belakangan ini terkait langsung dengan kepemimpinan dan visi Infantino terhadap sepakbola.

Dalam unggahan langsung yang dipublikasikan pada Senin malam, Trump mengklaim bahwa FIFA "tidak akan pernah sesukses atau seuntung ini" tanpa kehadiran presiden saat ini di pucuk pimpinan. Ia menulis: "FIFA akan membuat kesalahan besar jika, dengan alasan apa pun, mereka bahkan mempertimbangkan untuk menggantikan Presiden Gianni Infantino. Dia fantastis, setelah baru saja memimpin Piala Dunia tersukses, empat kali lipat, yang pernah digelar.