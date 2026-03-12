Pada bursa transfer Januari, Inter lebih fokus pada penjualan pemain dengan melepas Asllani, Palacios, dan saudara Carboni (Franco dan Valentin); tidak ada pembelian untuk tim utama - satu-satunya pemain yang bergabung di tengah musim adalah pemain Kroasia Leon Jakirovic yang bergabung dengan tim U-23 - Marotta dan Ausilio, bagaimanapun, telah menyelesaikan pembelian yang menjanjikan, dengan mengamankan gelandang Prancis kelahiran 2002 dari Modena, Yanis Massolin, yang akan menyelesaikan musim di Serie B dan akan bergabung dengan Inter pada musim panas.
Donadoni tentang Massolin: "Tidak perlu ilmuwan untuk menilai kualitasnya." Berapa yang dibayarkan Inter, peran, dan karakteristiknya
"Jika Inter yang membelinya..."
Pelatih Spezia, Roberto Donadoni - lawan Modena pada pekan ke-30 liga, pertandingan yang dijadwalkan pada Jumat, 13 Maret pukul 20.30 - dalam konferensi pers pra-pertandingan juga berbicara tentang kualitas Massolin: "Jika Inter berpikir untuk membelinya,tidak perlu menjadi ilmuwan untuk menilai kualitasnya. Dia adalah pemain yang layak mendapat perhatian khusus, meskipun saya bukan salah satu pelatih yang menyuruh pemainnya untuk terus mengawasi lawan. Yang penting adalah jangan biarkan dia berputar saat punggungnya menghadap gawang."
BERAPA YANG DIBAYARKAN INTER, PERAN, DAN KARAKTERISTIK
Inter telah melakukan investasi sebesar 3,5 juta euro dengan menyelesaikan transfer permanen untuk Yanis Massolin, yang menandatangani kontrak berdurasi empat setengah tahun hingga 30 Juni 2030. Dia adalah pemain serba bisa di lini tengah yang awalnya bermain sebagai penyerang kedua, tetapi dengan mundur beberapa meter, dia menemukan posisi idealnya: gelandang sayap alami, dan jika diperlukan, dia juga bisa bermain di posisi lain di lini tengah, baik sebagai playmaker maupun maju ke lini serang. Gelandang yang kuat secara fisik, pandai dalam sundulan berkat tinggi badannya yang mencapai 190 cm, dan karena karakteristik serta kebangsaannya, ia sering dibandingkan dengan Adrien Rabiot. Kedatangannya di Italia membantunya meningkatkan kemampuan taktis dan fisik. Massolin telah menambah massa ototnya sehingga menjadi lebih kuat dan siap untuk melakukan duel.