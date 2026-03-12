Donadoni tentang Massolin: "Tidak perlu ilmuwan untuk menilai kualitasnya." Berapa yang dibayarkan Inter, peran, dan karakteristiknya

Inter telah melakukan investasi sebesar 3,5 juta euro dengan menyelesaikan transfer permanen untuk Yanis Massolin, yang menandatangani kontrak berdurasi empat setengah tahun hingga 30 Juni 2030. Dia adalah pemain serba bisa di lini tengah yang awalnya bermain sebagai penyerang kedua, tetapi dengan mundur beberapa meter, dia menemukan posisi idealnya: gelandang sayap alami, dan jika diperlukan, dia juga bisa bermain di posisi lain di lini tengah, baik sebagai playmaker maupun maju ke lini serang. Gelandang yang kuat secara fisik, pandai dalam sundulan berkat tinggi badannya yang mencapai 190 cm, dan karena karakteristik serta kebangsaannya, ia sering dibandingkan dengan Adrien Rabiot. Kedatangannya di Italia membantunya meningkatkan kemampuan taktis dan fisik. Massolin telah menambah massa ototnya sehingga menjadi lebih kuat dan siap untuk melakukan duel.