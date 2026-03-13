Pada bursa transfer Januari, Inter lebih banyak melakukan pergerakan di sisi pelepasan pemain dengan melepas Asllani, Palacios, dan saudara-saudara Carboni (Franco dan Valentin); tidak ada pembelian untuk tim utama - satu-satunya pemain baru di tengah musim adalah pemain Kroasia Leon Jakirovic yang bergabung dengan tim U-23 - namun Marotta dan Ausilio telah mengamankan satu pembelian untuk masa depan, dengan merekrut gelandang Prancis kelahiran 2002 dari Modena, Yanis Massolin, yang akan menyelesaikan musim ini di Serie B dan bergabung ke Milan pada musim panas mendatang.
Donadoni tentang Massolin: "Tak perlu ahli untuk menilai kualitasnya". Berapa yang dibayarkan Inter, posisi, dan karakteristiknya
"JIKA INTER YANG MEMBELINYA…"
Pelatih Spezia, Roberto Donadoni — lawan Modena pada pekan ke-30 Serie B — dalam konferensi pers menjelang pertandingan juga membahas kualitas Massolin: "Jika Inter memutuskan untuk membelinya,tidak perlu menjadi ahli untuk menilai kualitasnya. Dia adalah pemain yang layak mendapat perhatian khusus, meskipun saya bukan tipe pelatih yang menyuruh pemainnya untuk terus menempel lawan; yang terpenting adalah mencegah dia berputar saat punggungnya menghadap gawang."
Sebagai catatan, Modena menang 3-0 berkat dua gol De Luca dan satu gol Gliozzi, sementara Massolin masuk sebagai pemain pengganti tiga menit menjelang akhir pertandingan menggantikan Santoro.
BERAPA YANG DIBAYARKAN OLEH INTER, POSISI, DAN KARAKTERISTIKNYA
Untuk Yanis Massolin, Inter telah melakukan investasi sebesar 3,5 juta euro dengan menyelesaikan transfer permanen sang pemain, yang telah menandatangani kontrak berdurasi empat setengah tahun, yang akan berakhir pada 30 Juni 2030. Dia adalah pemain serba bisa di lini tengah yang awalnya bermain sebagai penyerang kedua, namun dengan mundur beberapa meter, dia menemukan posisi idealnya: gelandang sayap alami. Jika diperlukan, dia juga bisa bermain di posisi lain di lini tengah, baik sebagai pengatur serangan maupun maju ke area pertahanan lawan. Gelandang yang kuat secara fisik, pandai dalam sundulan berkat tinggi badannya yang mencapai 190 cm, dan karena karakteristik serta kewarganegaraannya, ia sering dibandingkan dengan Adrien Rabiot. Kedatangannya di Italia telah membantunya berkembang secara taktis maupun fisik; Massolin telah meningkatkan massa ototnya sehingga menjadi lebih berotot dan siap untuk melakukan tekel.