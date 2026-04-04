Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Dominik Szoboszlai terlibat dalam insiden panas dengan para pendukung Liverpool setelah kekalahan telak dari Manchester City
Ketegangan memuncak di Etihad
Liverpool menelan kekalahan telak 4-0 dari Manchester City di perempat final Piala FA, sebuah hasil yang dengan jelas memperlihatkan betapa parahnya kesulitan yang sedang dihadapi klub, baik di lapangan maupun di balik layar.
Meskipun banyak dari 8.000 suporter The Reds yang datang jauh-jauh hari telah meninggalkan stadion jauh sebelum pertandingan berakhir, mereka yang tetap tinggal menunjukkan perasaan mereka dengan jelas. Szoboszlai, yang jelas-jelas frustrasi dengan hasil pertandingan dan sambutan dari tribun, terlihat mengangkat bahu dan melambaikan tangannya dalam situasi yang tegang sebelum rekan setimnya, Federico Chiesa, turun tangan untuk membawanya pergi.
- Getty Images Sport
Para penggemar geram atas perilaku 'sombong' tersebut
Media sosial dengan cepat dibanjiri rekaman insiden tersebut, dengan para pendukung mempertanyakan sikap gelandang tersebut di tengah masa-masa sulit yang sedang dialami klub.
Pengguna X @Ayodelebiodun menulis: "Bayangkan betapa beraninya kamu bermain seburuk itu, kalah 4-0, dan entah bagaimana malah menyalahkan para penggemar yang mungkin menghabiskan seluruh gaji mereka, bepergian setengah jalan melintasi negara ini untuk mendukung kalian para pecundang. Betapa manja para pemain ini."
Penggemar Reds lainnya, @ianyoungkop, berkata: "Si brengsek ini mulai merasa dirinya lebih tinggi dari yang seharusnya."
"Saya penggemar terbesar Szoboszlai, tapi dia harus minta maaf atas ini," tulis @Corballyred. "Bagaimana dia bisa mempertanyakan komitmen para penggemar saat para pemain terlihat tidak peduli dan berlari-lari seolah-olah ini pertandingan perpisahan."
Kritik tidak berhenti di situ, karena seorang pendukung yang kecewa lainnya menyebutnya "pemain yang sangat sombong", sementara yang lain menambahkan: "Para penggemar yang datang jauh-jauh membiayai gaji kalian, bertepuk tangan dan masuk ke terowongan, akting-akting seperti itu tidak akan berhasil dengan para pendukung."
Szoboszlai menuntut semangat yang lebih besar
Terlepas dari reaksi negatif terkait perilakunya di lapangan, Szoboszlai tidak segan-segan dalam menilai performa timnya pasca kekalahan tersebut. Dalam wawancara dengan TNT Sports, pemain berusia 25 tahun itu dengan jujur mengakui kurangnya komitmen yang ditunjukkan skuad saat tersingkir di babak perempat final.
Gelandang tersebut secara terbuka mengakui kegagalan kolektif tersebut, dengan menyatakan: "Mentalitas kami kurang. Sejujurnya, tak satu pun dari kami yang tampil sebaik mungkin. Ini masa-masa sulit, tapi kami harus tetap bersatu. Pada hari Rabu, ada kesempatan lain, tapi kami harus menyadari bahwa ini bukanlah musim yang ingin kami akhiri."
- Getty Images Sport
Musim yang berada di ambang kehancuran
Dampak kekalahan dari Manchester City membuat Arne Slot harus menjawab banyak pertanyaan, sementara musim perdananya di Anfield terus berjalan tersendat-sendat. Dengan Mohamed Salah yang gagal mengeksekusi penalti di menit-menit akhir yang semakin memperparah penderitaan, jarak antara dua raksasa sepak bola Inggris tampak lebih lebar dari sebelumnya di Etihad.
Namun, tak ada waktu bagi The Reds untuk berduka, karena leg pertama perempat final Liga Champions yang menentukan nasib musim ini melawan Paris Saint-Germain akan digelar pada Rabu. Liverpool harus menemukan cara untuk memperbaiki hubungan dengan para pendukungnya dan kembali menemukan performa terbaiknya jika ingin menyelamatkan apa pun dari musim yang semakin tak terkendali.