Dominik Szoboszlai mengkritik habis-habisan musim Liverpool yang 'bencana' dan memperingatkan akan bencana di Liga Champions setelah kekalahan telak dari Manchester City di Piala FA

Liverpool menelan kekalahan telak 4-0 dari Manchester City di perempat final Piala FA, sebuah hasil yang memperlihatkan sejauh mana kesulitan yang sedang dihadapi tim tersebut, sekaligus memicu kekhawatiran lebih lanjut mengenai arah perkembangan klub saat ini. Erling Haaland menjadi bintang utama dalam laga tersebut, mencetak gol dari tendangan penalti pada menit ke-39 yang membuka keran gol. Ia kemudian mencetak dua gol lagi, sementara Antoine Semenyo menambah satu gol.

Ketika ditanya apakah tendangan penalti itu menjadi titik balik dalam wawancara di Spíler TV, Szoboszlai menjawab: "Saya tidak berpikir penalti itu adalah titik baliknya, melainkan gol kedua yang kebobolan itulah yang mengubah jalannya pertandingan. Masih ada satu menit tersisa, dan Anda bisa masuk ke babak istirahat dengan skor 1-0, tapi jika kebobolan lagi sebelum itu, itu bukan hal positif untuk keluar dari babak pertama dengan perasaan masih punya peluang saat bertandang ke Manchester City. Karena menurut saya, sedikit tim yang bisa bangkit dari ketinggalan 2-0 melawan City. Jadi, saya akan mengatakan gol kedua itulah titik baliknya."