Getty Images Sport
Dominik Szoboszlai mengkritik habis-habisan musim Liverpool yang 'bencana' dan memperingatkan akan bencana di Liga Champions setelah kekalahan telak dari Manchester City di Piala FA
Titik balik di Etihad
Liverpool menelan kekalahan telak 4-0 dari Manchester City di perempat final Piala FA, sebuah hasil yang memperlihatkan sejauh mana kesulitan yang sedang dihadapi tim tersebut, sekaligus memicu kekhawatiran lebih lanjut mengenai arah perkembangan klub saat ini. Erling Haaland menjadi bintang utama dalam laga tersebut, mencetak gol dari tendangan penalti pada menit ke-39 yang membuka keran gol. Ia kemudian mencetak dua gol lagi, sementara Antoine Semenyo menambah satu gol.
Ketika ditanya apakah tendangan penalti itu menjadi titik balik dalam wawancara di Spíler TV, Szoboszlai menjawab: "Saya tidak berpikir penalti itu adalah titik baliknya, melainkan gol kedua yang kebobolan itulah yang mengubah jalannya pertandingan. Masih ada satu menit tersisa, dan Anda bisa masuk ke babak istirahat dengan skor 1-0, tapi jika kebobolan lagi sebelum itu, itu bukan hal positif untuk keluar dari babak pertama dengan perasaan masih punya peluang saat bertandang ke Manchester City. Karena menurut saya, sedikit tim yang bisa bangkit dari ketinggalan 2-0 melawan City. Jadi, saya akan mengatakan gol kedua itulah titik baliknya."
Tidak ada alasan untuk merasa lelah
Setelah jeda internasional, muncul spekulasi bahwa skuad Liverpool mungkin terkendala oleh perjalanan dan kelelahan, mengingat mereka baru saja kembali dari tugas bersama tim nasional masing-masing. Namun, gelandang berusia 23 tahun itu dengan cepat membantah upaya apa pun untuk membenarkan penampilan tersebut dengan faktor eksternal, dan menegaskan bahwa skuad harus bertanggung jawab penuh atas kekalahan tersebut.
"Ini tidak bisa dijadikan alasan, mereka juga berada di tim nasional dengan cara yang sama, dan mereka juga bermain dalam pertandingan dengan cara yang sama," kata Szoboszlai kepada wartawan. "Jika Anda tidak siap, katakan saja dan mulailah dari bangku cadangan. Fakta bahwa seseorang lelah, atau bahwa kami harus bermain pada pukul 12:45, atau bahwa ini adalah pertandingan Piala FA, itu semua hanyalah alasan. Saya pikir tim yang lebih baik menang, tentu saja itu terlihat, kami seharusnya sudah menentukan hasil pertandingan di babak pertama karena kami memiliki peluang."
Bencana Liga Champions mengancam
Menjelang laga krusial Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, tekanan semakin meningkat bagi tim asuhan Arne Slot. Szoboszlai mengakui bahwa reputasi klub di kancah sepak bola Eropa sedang terancam, baik di babak gugur musim ini maupun dalam harapan mereka untuk lolos ke kompetisi tersebut tahun depan, jika performa mereka di liga domestik tidak membaik.
"Kita harus bersatu, karena jika kita bermain seperti ini, kita bisa dengan cepat melupakan partisipasi di Liga Champions, dan juga partisipasi di Liga Champions tahun depan," peringatkan gelandang tersebut. "Jadi, kita harus introspeksi dan mulai memikirkan bagaimana kita bisa mengubah musim yang kacau ini menjadi musim yang bisa kita kenang."
Ketegangan yang semakin memuncak di Anfield
Kekalahan telak ini menandai babak baru yang penuh gejolak dalam musim Liverpool, yang telah diwarnai oleh inkonsistensi di lapangan dan ketidakstabilan di luar lapangan. Gagal eksekusi penalti Mohamed Salah semakin menambah rasa frustrasi, sementara laporan pasca-pertandingan menunjukkan bahwa Szoboszlai sendiri terlibat dalam insiden dengan suporter tim tamu saat emosi memuncak setelah peluit akhir dibunyikan.
Manajer Slot juga semakin berada di bawah sorotan. Setelah kekalahan 4-0 tersebut, sebagian pendukung Liverpool dilaporkan mulai menentang sang manajer asal Belanda, dengan teriakan-teriakan yang menyebut nama calon penggantinya terdengar di stadion. Saat The Reds bersiap menghadapi rangkaian pertandingan yang menantang melawan PSG dan Chelsea, suasana di sekitar klub tetap tegang menjelang apa yang digambarkan Szoboszlai sebagai periode refleksi diri yang diperlukan.