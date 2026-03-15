Dominik Szoboszlai melontarkan peringatan terkait Liga Konferensi Eropa bagi Liverpool usai hasil imbang yang mengecewakan melawan Tottenham
Peringatan keras bagi The Reds yang sedang terpuruk
Kekalahan pada hari Minggu membuat juara bertahan Liga Premier itu kini berada di peringkat kelima klasemen, tertinggal dua poin dari Aston Villa di peringkat keempat dan hanya unggul satu poin atas Chelsea di peringkat keenam. Liverpool saat ini mengoleksi 49 poin dari 30 pertandingan, dengan hanya delapan laga tersisa hingga akhir musim. Berbicara langsung kepada Sky Sports setelah hasil imbang 1-1 yang merugikan melawan Tottenham Hotspur, Szoboszlai melontarkan peringatan keras kepada rekan-rekan setimnya.
"Kita harus bangun," desak gelandang tersebut, memohon persatuan. "Jika kita terus seperti ini, musim depan kita harus bersyukur jika bisa bermain di Conference League. Mereka harus tetap berada di belakang kita karena musim lalu, ketika kita menjadi juara empat pertandingan sebelum akhir, semua orang senang. Dukunglah kami sekarang saat kami berada dalam masa-masa sulit."
Menganalisis pertandingan yang terbagi menjadi dua babak
Gelandang pengatur serangan itu bisa dibilang menjadi pemain terbaik, mengakhiri 90 menit penampilannya yang gigih dengan tendangan bebas brilian, 121 sentuhan bola, akurasi umpan 87 persen, serta memenangkan enam duel di lapangan. Namun, ia mengaku bingung dengan penurunan performa yang drastis yang memungkinkan Spurs menyamakan kedudukan. "Di babak pertama, kami bermain sangat baik. Kami mengendalikan seluruh pertandingan, mereka hampir tidak menciptakan banyak peluang," jelas Szoboszlai. "Babak kedua, saya tidak tahu, kami tidak melakukan hal yang sama seperti di babak pertama. Pertanyaannya adalah mengapa? Kami akan duduk bersama. Ini adalah masa yang paling sulit. Kami harus tetap bersatu."
Memahami rasa frustrasi di Anfield
Peluit akhir di Anfield disambut dengan suara-suara ketidakpuasan yang nyaring dari para pendukung tuan rumah, jauh berbeda dengan suasana penuh kegembiraan yang terlihat selama perburuan gelar juara tahun lalu di bawah asuhan Arne Slot. Meskipun ia tidak menyaksikan reaksi langsung di lapangan, Szoboszlai mengakui hak para penonton untuk merasa kecewa dan dengan penuh semangat memohon agar mereka tetap memberikan dukungan. "Saya tidak mendengar sorakan penolakan itu, tapi saya bisa memahaminya karena musim lalu kami menjadi juara dan musim ini kami tidak tampil sebagaimana mestinya," akunya. Ia kemudian mendesak para penggemar untuk tetap setia, sambil menambahkan: "Mereka harus tetap mendukung kami. Dukunglah kami sekarang saat kami sedang mengalami masa-masa sulit."
Apa langkah selanjutnya bagi Liverpool?
Dalam upaya membalas kekalahan, Liverpool segera mengalihkan fokus mereka kembali ke kompetisi Eropa, dengan menjamu Galatasaray pada Rabu mendatang dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions UEFA untuk membalikkan defisit 1-0. Tim ini akan sangat mengandalkan gelandang andalan mereka, yang telah mencetak 11 gol dan delapan assist dalam 41 penampilan musim ini. Di kancah domestik, rangkaian pertandingan krusial menanti sang juara yang sedang mengalami penurunan performa, dimulai dengan lawatan ke Brighton pada Sabtu mendatang. Persaingan empat besar pada akhirnya akan ditentukan selama jadwal padat di bulan Mei, yang menampilkan pertandingan-pertandingan krusial melawan Manchester United, Chelsea, dan rival empat besar lainnya, Aston Villa.
