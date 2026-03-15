Dominik Szoboszlai melontarkan peringatan terkait Liga Konferensi Eropa bagi Liverpool usai hasil imbang yang mengecewakan melawan Tottenham

Kekalahan pada hari Minggu membuat juara bertahan Liga Premier itu kini berada di peringkat kelima klasemen, tertinggal dua poin dari Aston Villa di peringkat keempat dan hanya unggul satu poin atas Chelsea di peringkat keenam. Liverpool saat ini mengoleksi 49 poin dari 30 pertandingan, dengan hanya delapan laga tersisa hingga akhir musim. Berbicara langsung kepada Sky Sports setelah hasil imbang 1-1 yang merugikan melawan Tottenham Hotspur, Szoboszlai melontarkan peringatan keras kepada rekan-rekan setimnya.

"Kita harus bangun," desak gelandang tersebut, memohon persatuan. "Jika kita terus seperti ini, musim depan kita harus bersyukur jika bisa bermain di Conference League. Mereka harus tetap berada di belakang kita karena musim lalu, ketika kita menjadi juara empat pertandingan sebelum akhir, semua orang senang. Dukunglah kami sekarang saat kami berada dalam masa-masa sulit."