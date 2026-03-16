Dominik Szoboszlai melontarkan kritik kepada para pendukung Liverpool setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Tottenham
Kekecewaan di Anfield memuncak
Upaya Liverpool untuk finis di empat besar kembali mendapat pukulan telak pada Minggu lalu, saat mereka gagal memanfaatkan dominasi mereka atas Spurs. Meskipun melepaskan 17 tembakan, The Reds kurang tajam di depan gawang, dengan hanya empat tembakan yang mengarah ke gawang. Szoboszlai membawa tuan rumah unggul di babak pertama lewat tendangan bebas brilian—gol ke-11 dalam musim yang sangat produktif baginya—namun skenario lama tentang kelemahan pertahanan di menit-menit akhir kembali terulang. Gol penyama kedudukan dari Richarlison pada menit ke-90 membungkam penonton tuan rumah, yang berujung pada sorakan cemoohan saat pertandingan berakhir dan eksodus massal yang terlihat dari tribun sebelum pertandingan usai. Hasil ini membuat klub tetap berada di posisi kelima, yang menyoroti tren mengkhawatirkan berupa kehilangan poin di menit-menit akhir pertandingan.
"Tetaplah bersama kami" – seruan Szoboszlai
Setelah pertandingan, Szoboszlai tidak segan-segan mengomentari dampak dari para suporter yang pulang lebih awal. "Saya rasa tidak membantu kami jika setelah menit ke-80 orang-orang mulai pulang; itu sama sekali tidak membantu kami," katanya kepada para wartawan. Gelandang tersebut mendesak para pendukung untuk tetap setia meskipun kualitas permainan menurun dibandingkan dengan penampilan heroik musim lalu saat merebut gelar juara. "Tetaplah bersama kami. Semua orang menyadari hal itu, dan ketika kami kebobolan gol, orang-orang tetap pergi - kalian tidak pergi saat kami mencetak gol. Saya mengerti rasa frustrasinya, tapi kami membutuhkan mereka; kami membutuhkan semua orang. Seharusnya wajar jika di masa-masa sulit kita lebih bersatu karena itulah yang kita butuhkan."
Musim yang ditandai dengan kegagalan di menit-menit akhir
Hasil imbang melawan Tottenham merupakan yang terbaru dari serangkaian hasil di mana Liverpool kehilangan poin di masa tambahan waktu. Kekalahan-kekalahan baru-baru ini dari Wolverhampton Wanderers, Manchester City, dan Bournemouth semuanya ditentukan oleh gol-gol yang kebobolan setelah menit ke-90, yang menimbulkan rasa cemas yang nyata di tribun penonton. Szoboszlai mengungkapkan bahwa skuad baru-baru ini mengadakan rapat internal untuk membahas harapan mereka yang semakin memudar di Liga Champions setelah kalah 1-0 dari Galatasaray di Istanbul. "Kita harus sadar dan mulai bergerak ke arah yang kita inginkan agar bisa bermain di Liga Champions musim depan. Waktu kita semakin menipis," pungkasnya.
Pertandingan penentu yang sangat krusial di Eropa
Menjelang pertandingan bersejarah padaRabu nanti di Anfield, Liverpool tak akan punya banyak waktu untuk beristirahat. Tim ini sangat membutuhkan kesatuan barisan setelah perselisihan pada Minggu lalu, sehingga suasana di dalam tim akan diawasi dengan ketat. Jika tim asuhan Arne Slot gagal melaju ke babak selanjutnya di Liga Champions dan tak mampu memperbaiki posisi mereka di liga yang sudah goyah, mereka akan menghadapi kemungkinan nyata untuk absen dari kompetisi sepak bola elit Eropa selama satu musim penuh.
