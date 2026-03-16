Dominik Szoboszlai melontarkan kritik kepada para pendukung Liverpool setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Tottenham

Upaya Liverpool untuk finis di empat besar kembali mendapat pukulan telak pada Minggu lalu, saat mereka gagal memanfaatkan dominasi mereka atas Spurs. Meskipun melepaskan 17 tembakan, The Reds kurang tajam di depan gawang, dengan hanya empat tembakan yang mengarah ke gawang. Szoboszlai membawa tuan rumah unggul di babak pertama lewat tendangan bebas brilian—gol ke-11 dalam musim yang sangat produktif baginya—namun skenario lama tentang kelemahan pertahanan di menit-menit akhir kembali terulang. Gol penyama kedudukan dari Richarlison pada menit ke-90 membungkam penonton tuan rumah, yang berujung pada sorakan cemoohan saat pertandingan berakhir dan eksodus massal yang terlihat dari tribun sebelum pertandingan usai. Hasil ini membuat klub tetap berada di posisi kelima, yang menyoroti tren mengkhawatirkan berupa kehilangan poin di menit-menit akhir pertandingan.