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Dominik Livakovic ungkap rahasia dampak instan di Barcelona dan bagaimana Dani Olmo membantunya bersinar pada debutnya
Flick berikan kejutan dengan memainkan pemain Kroasia sebagai starter di Seville
Laju tanpa henti Barcelona di puncak klasemen La Liga berlanjut dengan penampilan klinis di Andalusia, tetapi sorotan utama sebelum pertandingan didominasi oleh pilihan Flick di bawah mistar. Meski sebelumnya mengisyaratkan bahwa Szczesny adalah pilihan kedua yang ditetapkan di belakang Joan Garcia, pelatih asal Jerman itu memilih memberi Livakovic debut penuhnya bersama Blaugrana.
Meski sang manajer kemudian menjelaskan bahwa keputusan itu merupakan keputusan taktis yang spesifik, bukan perubahan permanen dalam hierarki, Livakovic memanfaatkan momennya sebaik mungkin. Internasional Kroasia itu menyoroti upaya kolektif yang dibutuhkan untuk membongkar perlawanan Sevilla yang kukuh, terutama setelah jeda.
- ZUMA Press Wire
Koneksi Dinamo Zagreb membuahkan hasil
Merefleksikan penampilan kompetitif pertamanya untuk klub, pemain berusia 31 tahun itu mengungkapkan kebanggaannya yang besar karena akhirnya bisa menginjakkan kaki di lapangan dengan seragam Barca. Berbicara kepada media, Livakovic menekankan upaya kolektif yang dibutuhkan untuk mengamankan tiga poin di Andalusia. "Kami meraih awal musim yang sempurna dan kami harus terus seperti ini," katanya, seperti dikutip oleh Mundo Deportivo.
Beradaptasi dengan tekanan khas bermain untuk Barcelona bisa menjadi tugas yang menakutkan bagi setiap pemain anyar, tetapi Livakovic memiliki keuntungan besar dalam sosok Dani Olmo. Kedua pemain itu memiliki sejarah panjang bersama, setelah menghabiskan beberapa tahun yang sukses di Dinamo Zagreb sebelum karier mereka menempuh jalan berbeda di seluruh Eropa.
Livakovic segera mengakui bahwa memiliki teman tepercaya di dalam skuad membuat transisinya berjalan mulus. "Sejak hari pertama saya punya Dani Olmo," jelas sang penjaga gawang. "Saya bermain bersamanya di Dinamo Zagreb enam atau tujuh tahun lalu. Semuanya mudah karena mereka adalah para pemain muda dan rasanya seperti sebuah keluarga. Sangat mudah beradaptasi di sini."
Pujian untuk Raphinha dan unit penjaga gawang
Meski sang penjaga gawang tampil solid di lini belakang, Raphinha yang mencuri perhatian di ujung lain lapangan lewat trigol sensasional. Livakovic sangat mengagumi etos kerja pemain Brasil itu, dengan menegaskan bahwa kontribusinya jauh melampaui sekadar menuntaskan peluang. Ia pun ingin ikut dalam deretan pujian untuk sang kapten, dengan mengatakan: "Selamat untuk Raphinha, yang mencetak hat-trick, luar biasa!"
Terlepas dari ketatnya persaingan di posisi penjaga gawang, Livakovic juga berbicara hangat soal hubungan yang ia bangun dengan para pesaingnya untuk memperebutkan posisi nomor satu. Rasa saling menghormati di antara para kiper jelas telah menciptakan lingkungan latihan yang positif. Ia menambahkan: "Juga pelatih kiper, Joan dan Tek (Szczesny) adalah orang-orang yang fantastis. Tek banyak berbicara dengan saya hari ini, dan begitu juga pelatih. Mereka membuat pekerjaan saya menjadi mudah."
- AOP.Press
Menatap persaingan posisi penjaga gawang
Kedatangan Livakovic memberi Barcelona kedalaman skuad yang signifikan, sesuatu yang bisa dibilang kurang pada musim-musim sebelumnya. Pada usia 31 tahun, ia masih berada di puncak kondisi fisiknya untuk seorang kiper, serta menawarkan segudang pengalaman internasional berkat kiprahnya bersama tim nasional Kroasia.
Persaingan untuk mendapatkan menit bermain antara Livakovic dan Szczesny diprediksi menjadi salah satu sub-plot paling menarik dalam musim Barca. Kedua pemain senior itu memahami bahwa peluang bisa sangat terbatas di belakang Garcia yang sudah mapan, tetapi kehadiran mereka mendorong pemain muda itu untuk mempertahankan standarnya yang tinggi.
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