Merefleksikan penampilan kompetitif pertamanya untuk klub, pemain berusia 31 tahun itu mengungkapkan kebanggaannya yang besar karena akhirnya bisa menginjakkan kaki di lapangan dengan seragam Barca. Berbicara kepada media, Livakovic menekankan upaya kolektif yang dibutuhkan untuk mengamankan tiga poin di Andalusia. "Kami meraih awal musim yang sempurna dan kami harus terus seperti ini," katanya, seperti dikutip oleh Mundo Deportivo.

Beradaptasi dengan tekanan khas bermain untuk Barcelona bisa menjadi tugas yang menakutkan bagi setiap pemain anyar, tetapi Livakovic memiliki keuntungan besar dalam sosok Dani Olmo. Kedua pemain itu memiliki sejarah panjang bersama, setelah menghabiskan beberapa tahun yang sukses di Dinamo Zagreb sebelum karier mereka menempuh jalan berbeda di seluruh Eropa.

Livakovic segera mengakui bahwa memiliki teman tepercaya di dalam skuad membuat transisinya berjalan mulus. "Sejak hari pertama saya punya Dani Olmo," jelas sang penjaga gawang. "Saya bermain bersamanya di Dinamo Zagreb enam atau tujuh tahun lalu. Semuanya mudah karena mereka adalah para pemain muda dan rasanya seperti sebuah keluarga. Sangat mudah beradaptasi di sini."