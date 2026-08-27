Negosiasi untuk pemain internasional Kroasia itu meningkat signifikan dalam sepekan terakhir, menyimpang dari peta jalan awal klub. Pada awalnya, tim rekrutmen yang dipimpin direktur olahraga Deco berencana merekrut Livakovic dan langsung meminjamkannya untuk musim 2026-27. Tujuannya adalah mengintegrasikannya ke dinamika tim utama hanya setelah kontrak Wojciech Szczesny berakhir tahun depan. Namun, petinggi klub memutuskan untuk mempercepat proses tersebut setelah penampilan impresifnya di panggung dunia pada awal musim panas ini.

Kiper veteran itu, yang menjadi salah satu penampil menonjol di Piala Dunia FIFA 2026, tiba di Catalunya pada awal pekan ini untuk merampungkan detail kepindahannya. Ia menjalani tes medis tanpa komplikasi apa pun sebelum bertemu dengan jajaran direksi klub untuk menandatangani kontrak. Cepatnya tahap akhir transfer ini menegaskan betapa Barcelona sangat ingin mengamankan tanda tangannya sebelum klub-klub Eropa lain bisa ikut masuk.