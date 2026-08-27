Getty Images Sport
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Dominik Livakovic bergabung dengan Barcelona setelah kiper Kroasia itu menandatangani kontrak empat tahun
Barcelona konfirmasi kedatangan Livakovic
Kiper berusia 31 tahun itu telah mengikat masa depannya dengan raksasa Catalan tersebut dengan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang akan membuatnya tetap di Spotify Camp Nou hingga musim panas 2030. Laporan menyebutkan bahwa Barcelona telah setuju membayar biaya awal sebesar €2 juta untuk mengamankan jasa Livakovic. Kesepakatan ini juga mencakup bonus terkait performa yang bisa membuat total biaya transfer naik €2 juta lagi, sehingga total potensi investasi menjadi €4 juta
Klub merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi kesepakatan itu: "Kesepakatan tercapai antara FC Barcelona dan Fenerbahce SK untuk transfer Dominik Livakovic. Kiper Kroasia itu menandatangani kontrak selama empat musim hingga 30 Juni 2030."
- Getty Images Sport
Percepatan pesat dalam pembicaraan transfer
Negosiasi untuk pemain internasional Kroasia itu meningkat signifikan dalam sepekan terakhir, menyimpang dari peta jalan awal klub. Pada awalnya, tim rekrutmen yang dipimpin direktur olahraga Deco berencana merekrut Livakovic dan langsung meminjamkannya untuk musim 2026-27. Tujuannya adalah mengintegrasikannya ke dinamika tim utama hanya setelah kontrak Wojciech Szczesny berakhir tahun depan. Namun, petinggi klub memutuskan untuk mempercepat proses tersebut setelah penampilan impresifnya di panggung dunia pada awal musim panas ini.
Kiper veteran itu, yang menjadi salah satu penampil menonjol di Piala Dunia FIFA 2026, tiba di Catalunya pada awal pekan ini untuk merampungkan detail kepindahannya. Ia menjalani tes medis tanpa komplikasi apa pun sebelum bertemu dengan jajaran direksi klub untuk menandatangani kontrak. Cepatnya tahap akhir transfer ini menegaskan betapa Barcelona sangat ingin mengamankan tanda tangannya sebelum klub-klub Eropa lain bisa ikut masuk.
Peran dalam struktur skuad Flick
Terlepas dari statusnya sebagai pahlawan nasional di Kroasia, Livakovic diperkirakan akan memulai kariernya di Barcelona dalam kapasitas pendukung. Ia terutama akan menjadi pelapis Joan Garcia, yang telah memantapkan diri sebagai pilihan utama klub di bawah mistar. Hierarki ini menempatkan Szczesny dalam posisi sulit, dengan veteran asal Polandia itu kemungkinan akan menempati peran sebagai kiper pilihan ketiga sepanjang tahun terakhirnya di klub. Flick kini memiliki tiga opsi senior, yang memberikan fleksibilitas taktis yang dibutuhkan untuk menjalani kampanye domestik dan Eropa yang berat.
Pada hari-hari pertamanya di kota itu, sang kiper terlihat mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya dan bertemu dengan jajaran pimpinan klub. Menurut detail kedatangannya, pemain itu merayakan kepindahan tersebut dengan makan di restoran Botafumeiro bersama presiden Joan Laporta dan wakil presiden Rafa Yuste. Perwakilannya, Andy Bara, juga hadir dalam jamuan tersebut, yang menjadi acara penyambutan sebelum seremoni penandatanganan kontrak resmi yang melibatkan Deco dan Bojan Krkic.
- Getty Images
Perencanaan strategis untuk masa depan
Perekrutan Livakovic menjadi indikator jelas dari perencanaan jangka panjang Barcelona terkait soliditas lini pertahanan mereka. Dengan mengikatnya dengan kontrak hingga 2030, Barcelona memastikan mereka memiliki sosok pemenang yang sudah terbukti dan bisa tampil kapan pun dibutuhkan. Kemampuannya tampil di bawah tekanan paling menonjol terlihat saat bersama tim nasional Kroasia, ketika aksi penyelamatan tembakan dan kepahlawanannya dalam menepis penalti membuatnya mendapat pengakuan global. Flick kini akan berupaya langsung mengintegrasikannya ke sesi latihan agar ia siap untuk pertandingan-pertandingan La Liga yang akan datang.
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