Dominic Calvert-Lewin 'tidak menyimpan dendam' atas insiden tarikan rambut yang dilakukan Lisandro Martinez, saat penyerang Leeds itu menanggapi insiden kartu merah dalam laga melawan Man Utd

Momen paling dramatis terjadi ketika Martinez mendapat kartu merah langsung setelah tinjauan VAR karena menarik rambut Calvert-Lewin. Menanggapi insiden tersebut setelah pertandingan, striker Leeds itu tetap bersikap profesional: "Saya tidak tahu, bukan saya yang membuat aturannya. Saya merasa rambut saya ditarik, lalu saya memberitahu wasit, dan dia yang mengambil keputusan. Sayang sekali baginya, entah dia sengaja atau tidak. Saya tidak menyimpan dendam."

Calvert-Lewin, yang memiliki total lima peluang mencetak gol namun gagal mencetak gol, terbukti sangat penting dalam pertahanan Leeds saat dia menghalau bola di garis gawang pada menit-menit akhir pertandingan.

"Saya hanya fokus pada momen itu, waspada, terlibat, dan menunggu. Melakukan tugas saya. Untungnya saya ada di sana untuk menghalau bola dari garis gawang dan bisa dibilang itu menebus peluang-peluang yang seharusnya saya konversi di ujung lapangan," katanya.