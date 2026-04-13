Manchester United v Leeds United - Premier League
Dominic Calvert-Lewin 'tidak menyimpan dendam' atas insiden tarikan rambut yang dilakukan Lisandro Martinez, saat penyerang Leeds itu menanggapi insiden kartu merah dalam laga melawan Man Utd

Manchester United
D. Calvert-Lewin
L. Martinez
Manchester United vs Leeds United
Leeds United
Premier League

Dominic Calvert-Lewin telah menanggapi insiden kontroversial yang mengakibatkan Lisandro Martinez diusir dari lapangan saat Leeds United meraih kemenangan bersejarah 2-1 atas Manchester United. Penyerang tersebut menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam terhadap sang bek pasca insiden tarik-menarik rambut yang aneh itu, dan justru memilih untuk sepenuhnya fokus pada tiga poin penting yang berhasil diraih dalam perjuangan mereka menghindari degradasi.

  Leeds yang tampil gemilang mengejutkan United yang tampil lesu

    Pertandingan ini berbalik secara dramatis ke arah tim tamu saat Noah Okafor menunjukkan ketajaman yang selama ini hilang dari Leeds musim ini, dengan mencetak dua gol dalam 30 menit pertama dan mengejutkan tuan rumah. Meskipun United melakukan perlawanan sengit di akhir pertandingan, yang dipicu oleh sundulan Casemiro dan assist ke-17 dari Bruno Fernandes, Setan Merah tak mampu membalikkan keadaan.

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Calvert-Lewin menanggapi kartu merah yang aneh

    Momen paling dramatis terjadi ketika Martinez mendapat kartu merah langsung setelah tinjauan VAR karena menarik rambut Calvert-Lewin. Menanggapi insiden tersebut setelah pertandingan, striker Leeds itu tetap bersikap profesional: "Saya tidak tahu, bukan saya yang membuat aturannya. Saya merasa rambut saya ditarik, lalu saya memberitahu wasit, dan dia yang mengambil keputusan. Sayang sekali baginya, entah dia sengaja atau tidak. Saya tidak menyimpan dendam."

    Calvert-Lewin, yang memiliki total lima peluang mencetak gol namun gagal mencetak gol, terbukti sangat penting dalam pertahanan Leeds saat dia menghalau bola di garis gawang pada menit-menit akhir pertandingan.

    "Saya hanya fokus pada momen itu, waspada, terlibat, dan menunggu. Melakukan tugas saya. Untungnya saya ada di sana untuk menghalau bola dari garis gawang dan bisa dibilang itu menebus peluang-peluang yang seharusnya saya konversi di ujung lapangan," katanya.

  Fokus tetap pada upaya bertahan di Liga Premier

    Hasil ini membuat Leeds unggul enam poin dari zona degradasi, yang memberikan dorongan besar bagi harapan mereka untuk bertahan di Liga Premier. Calvert-Lewin menekankan pentingnya melihat gambaran yang lebih luas daripada sekadar merayakan kemenangan tandang yang gemilang atas tim asuhan Michael Carrick.

    "Mudah saja datang ke sini dan mencetak sejarah, tapi itu tak berarti apa-apa saat akhir musim tiba dan perolehan poin sudah dihitung. Itulah satu-satunya fokus kami - satu pertandingan demi satu, memastikan kami tetap bertahan di Liga Premier," jelas sang striker, menyoroti pendekatan pragmatis tim.

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Krisis pertahanan yang semakin memburuk bagi Carrick

    Manchester United kini menghadapi krisis pertahanan yang semakin parah menjelang laga tandang mereka di Liga Premier melawan Chelsea, dengan Martinez yang harus menjalani skorsing tiga pertandingan. Sementara itu, Leeds akan berusaha memanfaatkan momentum penting ini saat menjamu Wolves, dengan tujuan untuk semakin mengamankan status mereka di kasta tertinggi yang telah mereka raih dengan susah payah.

