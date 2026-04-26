Dominic Calvert-Lewin TERHINDAR dari kartu merah akibat menarik rambut Marc Cucurella, hanya dua pekan setelah Lisandro Martinez diusir dari lapangan karena pelanggaran yang sama terhadap striker Leeds
Kontroversi di Wembley
Pertandingan semifinal Piala FA yang sangat krusial antara Chelsea dan Leeds memanas akibat insiden kontroversial di pertengahan babak pertama. Saat The Blues memimpin 1-0 berkat sundulan Enzo Fernandez, umpan panjang yang ditujukan kepada Calvert-Lewin berujung pada benturan fisik dengan Marc Cucurella.
Saat bek asal Spanyol itu bergerak melintasi striker tersebut, Calvert-Lewin tampak mencengkeram rambut khas pemain Chelsea itu. Wasit Jarred Gillett dan asistennya awalnya melewatkan momen krusial tersebut, sehingga pertandingan terus berlanjut saat Cucurella terjatuh ke rumput.
Namun, pertandingan akhirnya dihentikan untuk pemeriksaan VAR, membuat Calvert-Lewin menunggu dengan cemas nasibnya sambil membela diri kepada ofisial pertandingan. Yang mengejutkan banyak penonton, penyerang Leeds itu diizinkan tetap berada di lapangan tanpa menerima kartu kuning sekalipun.
Para penggemar Man Utd merasa sangat kesal
Tidak adanya tindakan terhadap Calvert-Lewin langsung memicu kemarahan, terutama di kalangan pendukung Manchester United. Hanya dua minggu sebelumnya, bek United Lisandro Martinez mendapat kartu merah langsung karena pelanggaran yang sama dalam pertandingan Liga Premier di Old Trafford. Ironisnya, korban pada kesempatan itu adalah Calvert-Lewin sendiri.
Media sosial dibanjiri keluhan mengenai ketidakkonsistenan yang dirasakan dari PGMOL. Seorang penggemar yang frustrasi mencatat: "Dua minggu lalu Lisandro Martinez diberi kartu merah karena menyentuh rambut Calvert-Lewin. Hari ini dia melakukan hal yang persis sama kepada Cucurella dan tidak diberi kartu karena dia bukan pemain Manchester United."
Preseden Martinez
Insiden Martinez masih menjadi luka lama bagi Setan Merah, yang harus melihat bek mereka dijatuhi sanksi larangan bermain tiga pertandingan akibat perilaku kekerasan. Selama pertandingan, Martinez tampak kehilangan ketenangannya saat terlibat dalam perebutan fisik, yang memicu intervensi VAR dan berujung pada pengusirannya dari lapangan.
United mencoba mengajukan banding atas skorsing tersebut, tetapi panel disiplin FA menolak permohonan mereka. Dalam laporan tertulisnya, panel tersebut menjelaskan bahwa meskipun bentuk-bentuk perilaku kekerasan lainnya mungkin memiliki risiko cedera fisik yang lebih tinggi, "Demi kepentingan sepak bola yang lebih luas, 'menarik rambut' tidak boleh ditoleransi dan harus dicegah melalui hukuman yang konsisten".
Pernyataan ini kini kembali menghantui pihak berwenang menyusul kelonggaran yang ditunjukkan kepada Calvert-Lewin.
Kekecewaan Carrick semakin bertambah
Keputusan untuk membebaskan striker Leeds dari sanksi tersebut justru semakin memperkuat rasa ketidakadilan di Old Trafford. Setelah kartu merah yang diterima Martinez, manajer United Michael Carrick menyebut keputusan tersebut sebagai "salah satu yang terburuk" yang pernah ia saksikan, saat timnya akhirnya kalah 2-1 dari klub asal Yorkshire itu. Skorsing yang dijatuhkan kemudian membuat United kekurangan pemain pada fase krusial musim ini.
Masih harus dilihat apakah Calvert-Lewin akan menghadapi sanksi retroaktif, dengan Leeds akhirnya kalah 1-0 dari Chelsea dan tersingkir dari Piala FA pada hari Minggu.