Dominic Calvert-Lewin TERHINDAR dari kartu merah akibat menarik rambut Marc Cucurella, hanya dua pekan setelah Lisandro Martinez diusir dari lapangan karena pelanggaran yang sama terhadap striker Leeds

Pertandingan semifinal Piala FA yang sangat krusial antara Chelsea dan Leeds memanas akibat insiden kontroversial di pertengahan babak pertama. Saat The Blues memimpin 1-0 berkat sundulan Enzo Fernandez, umpan panjang yang ditujukan kepada Calvert-Lewin berujung pada benturan fisik dengan Marc Cucurella.

Saat bek asal Spanyol itu bergerak melintasi striker tersebut, Calvert-Lewin tampak mencengkeram rambut khas pemain Chelsea itu. Wasit Jarred Gillett dan asistennya awalnya melewatkan momen krusial tersebut, sehingga pertandingan terus berlanjut saat Cucurella terjatuh ke rumput.

Namun, pertandingan akhirnya dihentikan untuk pemeriksaan VAR, membuat Calvert-Lewin menunggu dengan cemas nasibnya sambil membela diri kepada ofisial pertandingan. Yang mengejutkan banyak penonton, penyerang Leeds itu diizinkan tetap berada di lapangan tanpa menerima kartu kuning sekalipun.







