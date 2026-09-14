Leeds tidak membuang waktu untuk menegaskan dominasinya, bermain dengan intensitas ganas yang membuat lawan kewalahan sejak peluit pertama. Tim asuhan Matthias Jaissle kesulitan menghadapi tekanan tanpa henti itu.

Gol pembuka tercipta dalam situasi yang beruntung ketika tembakan Ao Tanaka membentur Sean Steur dan Lewis Miley sebelum melambung melewati Lukas Hornicek menjadi gol bunuh diri. Hanya dua menit kemudian, Jayden Bogle menggandakan keunggulan. Umpan silang sempurna dari James Justin menemukan Dominic Calvert-Lewin, yang sundulan keras mengarah ke bawahnya menyentuh rambut Bogle sebelum masuk ke gawang.