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Dominic Calvert-Lewin bersinar saat Leeds United memberikan kekalahan pertama Newcastle United di Premier League
Dominasi awal membuahkan hasil
Leeds tidak membuang waktu untuk menegaskan dominasinya, bermain dengan intensitas ganas yang membuat lawan kewalahan sejak peluit pertama. Tim asuhan Matthias Jaissle kesulitan menghadapi tekanan tanpa henti itu.
Gol pembuka tercipta dalam situasi yang beruntung ketika tembakan Ao Tanaka membentur Sean Steur dan Lewis Miley sebelum melambung melewati Lukas Hornicek menjadi gol bunuh diri. Hanya dua menit kemudian, Jayden Bogle menggandakan keunggulan. Umpan silang sempurna dari James Justin menemukan Dominic Calvert-Lewin, yang sundulan keras mengarah ke bawahnya menyentuh rambut Bogle sebelum masuk ke gawang.
- AFP
Calvert-Lewin memperlebar keunggulan
Leeds menolak mengendurkan tekanan dan praktis mengakhiri pertandingan sebagai sebuah persaingan sesaat sebelum jeda turun minum. Calvert-Lewin, yang terus menjadi ancaman bagi pertahanan tim tamu, menyambar bola hasil sundulan terusan dari Tarik Muharemovic setelah umpan panjang dari Bogle.
Calvert-Lewin kemudian menang duel fisik melawan Sven Botman dan melepaskan tembakan keras mendatar yang melesat melewati Hornicek untuk menjadikannya gol ketiga. Leeds tampil lebih cepat, lebih kuat secara fisik, dan jauh lebih agresif, membuat tim tamu sangat berharap peluit wasit berbunyi untuk memberi sedikit jeda.
Okafor melengkapi pesta gol
Babak kedua berjalan dengan pola serupa, dengan Leeds terus mendikte tempo permainan dan menciptakan banyak peluang berbahaya. Niat menyerang mereka yang tak kenal lelah kembali membuahkan hasil ketika Noah Okafor menambah gol keempat. Setelah lemparan ke dalam jauh dari Ethan Ampadu, bola jatuh dengan sempurna kepada Okafor, yang melepaskan setengah voli memukau yang melesat ke sudut jauh setelah membentur tiang. Newcastle akhirnya mencetak gol hiburan di akhir laga lewat Bazoumana Toure, yang memanfaatkan kesalahan di lini belakang untuk mendorong bola masuk ke gawang.
- AFP
Apa selanjutnya untuk Leeds dan Newcastle?
Setelah kemenangan meyakinkan ini, Leeds naik ke peringkat ketiga klasemen Premier League dan akan berupaya mempertahankan momentum awal musim mereka yang luar biasa saat menjamu Crystal Palace.
Sementara itu, Newcastle berada di posisi ke-12 setelah menelan kekalahan liga pertama mereka musim ini, dan mereka harus segera membenahi rapuhnya lini belakang sebelum menjamu Hull City menjelang jeda internasional yang akan datang.
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