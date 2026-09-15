Meski awal musim saat ini memberi keunggulan jelas bagi Arsenal dan Manchester City, sejarah memperingatkan agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sejak Liga Inggris bergulir, 80 tim berhasil memenangi empat laga pertama mereka, tetapi hanya 24 tim di antaranya yang pada akhirnya mampu meraih gelar juara liga.
Ini berarti awalan sempurna tidak serta-merta menjamin sebuah tim akan melanjutkan performa dengan ritme yang sama hingga akhir musim. Di era Liga Primer Inggris, hanya sembilan tim yang meraih gelar dari total 28 tim yang berhasil memenangi empat laga pertama mereka secara beruntun, dan yang terakhir adalah Manchester City pada musim 2023-2024.
Namun, ada angka lain yang mungkin memicu kekhawatiran para pengejar. Dalam sejarah Liga Primer Inggris, hanya enam musim yang menyaksikan dua tim atau lebih berhasil memenangi seluruh empat laga pertama mereka. Dengan demikian, kehadiran Arsenal dan Manchester City bersama-sama di puncak dengan nilai sempurna bukanlah hal yang lazim secara historis.
Yang lebih menarik lagi, sejarah tampaknya tidak berbaik hati kepada tim-tim yang tertinggal sejak dini. Hanya dua tim yang berhasil meraih gelar Liga Primer Inggris setelah sebelumnya tertinggal lima poin atau lebih dari puncak klasemen usai empat pekan berlalu.
Manchester United meraih pencapaian ini sebanyak lima kali di bawah kepemimpinan Sir Alex Ferguson, pada musim 1992-1993, 1996-1997, 1998-1999, 2007-2008, dan 2008-2009. Sementara tim kedua adalah Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola, ketika berhasil membalikkan ketertinggalan mereka dan menjuarai liga pada musim 2020-2021.
Angka ini tidak berarti bahwa perebutan gelar sudah tuntas pada September, tetapi mengungkap bahwa tertinggal lima poin atau lebih dari pemuncak klasemen setelah empat pekan sama sekali bukan posisi yang nyaman, demikian menurut laporan "BBC Sport".
Pada akhirnya, tidak bisa dikatakan bahwa perebutan gelar Liga Primer Inggris telah resmi berubah menjadi persaingan dua kuda hanya setelah empat pekan. Musim masih panjang, dan cedera, tekanan pertandingan, penurunan performa, serta periode jadwal padat mampu mengubah wajah persaingan secara total. Namun, indikator saat ini memberi keunggulan jelas bagi Arsenal dan Manchester City.
Kedua tim mengoleksi 12 poin dari total 12 poin yang tersedia, serta menampilkan level pertahanan yang kuat, sementara sebagian besar pesaing langsung mereka mengalami masalah yang kentara, baik dari sisi hasil, pertahanan, maupun efektivitas serangan.
Oleh karena itu, pertanyaan sesungguhnya pada tahap ini mungkin bukan: "Apakah perebutan gelar hanya berkisar antara Arsenal dan Manchester City?" Melainkan barangkali pertanyaan yang lebih menarik: "Mampukah klub-klub lainnya bangkit sebelum jarak yang muncul lebih dini berubah menjadi jurang yang sulit ditutup?".