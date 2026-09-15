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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dominasi duo teratas dan kekacauan di belakang: apakah format persaingan Premier League sudah ditentukan sejak dini?

FEATURES
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
Sunderland vs Arsenal
Sunderland
Arsenal
Chelsea vs Hull City
Chelsea
Hull City
Tottenham Hotspur vs Everton
Tottenham Hotspur
Everton
Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Inggris

Klasemen mengatakan satu hal, tetapi sejarah mengatakan hal yang lain.

Mungkin masih terlalu dini untuk menjatuhkan penilaian setelah baru empat pekan bergulir di kompetisi Liga Premier Inggris, namun klasemen sudah mulai menggambarkan gambaran awal persaingan gelar. Meski musim masih di tahap awal, Arsenal dan Manchester City berhasil menjauh dari sebagian besar pesaing, setelah keduanya meraih nilai sempurna, di saat tim-tim yang diharapkan menjadi kandidat utama dalam perebutan gelar justru tersandung.

Jadi, apakah kita sedang menyaksikan persaingan gelar yang sebenarnya sudah menyempit menjadi antara dua tim? Ataukah pembicaraan soal itu masih terlalu dini? Arsenal dan Manchester City, yang menempati peringkat pertama dan kedua dalam tiga dari empat musim terakhir, tampak hingga kini berada di level berbeda dibandingkan pesaing lainnya, setelah masing-masing mengumpulkan 12 poin dari empat pertandingan.

Selisihnya tampak tidak besar pada tahap ini, tetapi mengandung makna penting; sebab kedua tim itu unggul empat poin atas Leeds United dan Hull City "yang menampilkan awal yang luar biasa, tetapi kemungkinan besar keduanya tidak akan menjadi kandidat nyata dalam persaingan memperebutkan gelar", sementara mereka juga terpisah lima poin dari tim-tim lainnya.

  • Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arsenal: Sang juara bertahan menunjukkan taringnya sejak dini

    Arsenal memasuki musim ini sebagai juara bertahan sekaligus kandidat terkuat untuk mempertahankan gelar, setelah di bawah kepemimpinan Mikel Arteta mereka berhasil mengakhiri puasa gelar panjang yang berlangsung selama 22 tahun.

    Sepanjang musim lalu, tim ini mengandalkan gaya bermain yang kerap digambarkan bertumpu pada upaya menguras tenaga lawan, sebelum memulai musim baru dengan penampilan yang lebih kuat dan meyakinkan, demikian menurut laporan "BBC Sport".

    Awal musim pun sangat mencolok, setelah Arsenal mengalahkan Manchester City dengan skor telak 3-0 pada laga Community Shield, sebelum melanjutkan rentetan kemenangan atas Coventry, Aston Villa, Chelsea, dan Sunderland, di samping kemenangan mereka atas Napoli di Liga Champions Eropa.

    Dengan memperhitungkan hasil-hasil musim lalu, Arsenal kini telah meraih sembilan kemenangan beruntun di Liga Primer Inggris. Adapun kekalahan terakhir mereka di kompetisi mana pun dalam waktu normal terjadi saat menghadapi Manchester City pada 19 April.

    Angka-angka ini memberikan Arsenal keunggulan psikologis dan teknis yang jelas, terutama karena tim ini tidak sekadar mengumpulkan poin, melainkan juga menunjukkan kemampuan besar untuk terus meraih kemenangan dan menangani beragam jenis pertandingan.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca membawa City meraih poin sempurna

    Di sisi lain, situasinya tampak lebih rumit di Manchester City, terutama setelah kepergian Pep Guardiola, pelatih yang membawa tim meraih enam gelar selama sepuluh tahun, termasuk treble bersejarah.

    Enzo Maresca, mantan asisten Guardiola, mengambil alih tugas tersebut, dan berhasil memimpin tim meraih empat kemenangan beruntun di liga, setelah kekalahan yang mereka derita dari Arsenal di Cardiff.

    City mengalahkan Bournemouth, Crystal Palace, dan Coventry, serta meraih kemenangan atas Porto di Liga Champions Eropa, sebelum memastikan derbi Manchester atas United dengan skor 1-0.

    Erling Haaland mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, namun kemenangan itu tak lepas dari kontroversi, setelah komite wasit di Liga Primer Inggris kemudian mengakui adanya kesalahan wasit, dengan menganggap bahwa gol penyerang asal Norwegia itu seharusnya dianulir karena offside.

    Meski demikian, hasil tersebut memberikan Maresca awal yang sempurna di level liga, dan menegaskan bahwa City masih mampu bersaing meski ada perubahan besar yang terjadi pada tim kepelatihan.

  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Puncak Klasemen Bukan Berarti Dominasi Mutlak

    Ironisnya, awal yang sempurna bagi Arsenal dan Manchester City tidak serta-merta mencerminkan dominasi penuh atas para pesaing, jika kita beralih dari klasemen ke angka-angka rinci.

    Brighton telah mencetak 13 gol, sementara Chelsea mengemas 10 gol, berbanding hanya delapan gol untuk masing-masing Arsenal dan Manchester City, demikian menurut laporan "BBC Sport".

    Dalam hal jumlah tembakan, Arsenal menempati peringkat kesepuluh dan Manchester City di peringkat kesebelas, sementara kedua tim berada di peringkat keenam dan kelima secara berurutan dalam hal jumlah sentuhan bola di dalam kotak penalti lawan.

    Namun, kekuatan sejati kedua tim lebih tampak di sisi pertahanan. Gawang Arsenal baru bergetar satu kali saja, sementara Manchester City kebobolan dua gol, sehingga keduanya mencatatkan salah satu rekor pertahanan terbaik di kompetisi ini hingga saat ini.

    Dan justru di sinilah terletak salah satu kekuatan terpenting kedua tim: bahkan ketika penampilan lini serang tidak istimewa, kemampuan mereka mencegah lawan mencetak gol memberi mereka keunggulan yang jelas dalam meraup poin.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    Apa yang terjadi di balik duo tersebut?

    Jika Arsenal dan Manchester City telah menjauh lebih awal di puncak klasemen, maka situasi para kandidat lainnya untuk perebutan gelar tampak tidak sama menenangkannya. Menurut sebagian besar perusahaan taruhan, tiga tim berikutnya yang menjadi kandidat juara liga secara berurutan adalah Chelsea, lalu Liverpool, kemudian Manchester United, sementara Tottenham berada di posisi yang relatif tertinggal.

    Perubahan teknis menjadi salah satu faktor yang paling dinanti sebelum musim dimulai. Chelsea dan Liverpool memecat pelatih masing-masing, dan pada musim panas mereka mendatangkan Xabi Alonso serta Andoni Iraola secara berurutan.

    Adapun Manchester United dan Tottenham telah mengganti pelatih mereka lebih awal pada tahun 2026, sehingga Michael Carrick dan Roberto De Zerbi menjalani periode persiapan penuh pertama menjelang musim bersama tim baru mereka. Melihat hasil musim lalu, kebutuhan akan perbaikan terlihat jelas.

    Chelsea mengakhiri musim di peringkat kesepuluh, sementara Liverpool sang juara bertahan berada di peringkat kelima, dan Tottenham menempati peringkat ketujuh belas, sedangkan Manchester United mengakhiri musim di peringkat ketiga setelah peningkatan besar dalam hasil dan penampilannya di bawah kepemimpinan Carrick. Namun awal musim kali ini tidak sepenuhnya mencerminkan harapan-harapan tersebut.

  • Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea: Serangan Kuat dan Pertahanan yang Mengkhawatirkan

    Chelsea menempati peringkat keenam dan sejauh ini hanya menelan satu kekalahan, serta telah mencetak 10 gol, sebuah torehan ofensif yang bagus. Namun, masalahnya terletak di sisi lain lapangan. Tim ini telah kebobolan sembilan gol, menjadikannya pemilik pertahanan terburuk keempat di liga sejauh ini.

    Yang lebih mengkhawatirkan, gawang Chelsea bergetar oleh dua gol atau lebih di setiap pertandingan dari empat laga pembuka mereka, sesuatu yang terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah klub sejak musim 2015-2016.

    Dengan demikian, tim ini memiliki perangkat ofensif yang memungkinkan mereka untuk maju, tetapi mereka sangat mendesak membutuhkan perbaikan sistem pertahanan jika ingin masuk dalam persaingan sesungguhnya dengan Arsenal dan Manchester City.

  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Liverpool: Rentetan Hasil Imbang Menghambat Awal Musim

    Adapun Liverpool, sang juara bertahan sebelumnya, menempati peringkat kedelapan. Meski belum terkalahkan dalam empat laga pertamanya, masalahnya terletak pada tiga hasil imbang yang diraihnya, sehingga mereka kehilangan enam poin penuh pada awal musim yang sangat dini.

    Yang lebih mengejutkan, ini baru kali ketiga dalam 63 musim terakhir Liverpool gagal meraih kemenangan di salah satu dari dua laga kandang pertama mereka di liga.

    Dan jika tim ingin kembali ke persaingan gelar, mereka tidak punya kemewahan untuk terus kehilangan poin, terlebih di tengah start sempurna yang diraih Arsenal dan Manchester City.

  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester United: Statistik Serangan yang Belum Cukup

    Manchester United menempati peringkat ke-13 dengan koleksi empat poin, menyamai awal musim terburuk mereka di Liga Primer sejak musim 1992-1993, yang juga merupakan awal musim yang sama seperti yang dicatatkan tim ini pada musim lalu.

    Yang menarik, angka-angka United tidak sepenuhnya mencerminkan posisi mereka yang tertinggal. Tim ini melepaskan 84 tembakan, jumlah tembakan terbanyak di antara seluruh tim liga, dan mereka juga menjadi tim kedua paling sedikit menerima tembakan, setelah hanya menghadapi 41 tembakan.

    Namun, masalahnya terletak pada efektivitas. United kebobolan tujuh gol, jumlah yang sama dengan gol yang mereka cetak, yang berarti banyaknya percobaan hingga kini belum berubah menjadi hasil yang sepadan dengan besarnya peluang, penguasaan bola, dan tekanan ofensif.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tottenham: awal terburuk dalam lini serang

    Adapun Tottenham, tidaklah wajar jika mereka menempatkan diri di antara kandidat perebut gelar juara setelah menutup dua musim terakhir di posisi ketujuh belas.

    Meskipun demikian, prediksi mengarah pada awal yang lebih baik di bawah kepemimpinan Roberto De Zerbi, terutama setelah sang pelatih mendapatkan periode persiapan penuh untuk bekerja bersama tim.

    Namun, kenyataan justru lebih kejam. Tottenham menempati posisi ketujuh belas, posisi yang sama seperti saat mereka mengakhiri musim lalu.

    Yang lebih mengkhawatirkan, tim tersebut tidak mencetak satu gol pun sepanjang empat pertandingan pertama mereka di liga, sebuah catatan yang menjadi yang pertama dalam sejarah klub. Dengan demikian, tugas De Zerbi dalam membangun kembali tim tampak lebih sulit dari yang diperkirakan.

  • Nominees for the 2011 FIFA Men’s FootbalAFP

    Apa Kata Sejarah soal Perebutan Gelar?

    Meski awal musim saat ini memberi keunggulan jelas bagi Arsenal dan Manchester City, sejarah memperingatkan agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sejak Liga Inggris bergulir, 80 tim berhasil memenangi empat laga pertama mereka, tetapi hanya 24 tim di antaranya yang pada akhirnya mampu meraih gelar juara liga.

    Ini berarti awalan sempurna tidak serta-merta menjamin sebuah tim akan melanjutkan performa dengan ritme yang sama hingga akhir musim. Di era Liga Primer Inggris, hanya sembilan tim yang meraih gelar dari total 28 tim yang berhasil memenangi empat laga pertama mereka secara beruntun, dan yang terakhir adalah Manchester City pada musim 2023-2024.

    Namun, ada angka lain yang mungkin memicu kekhawatiran para pengejar. Dalam sejarah Liga Primer Inggris, hanya enam musim yang menyaksikan dua tim atau lebih berhasil memenangi seluruh empat laga pertama mereka. Dengan demikian, kehadiran Arsenal dan Manchester City bersama-sama di puncak dengan nilai sempurna bukanlah hal yang lazim secara historis.

    Yang lebih menarik lagi, sejarah tampaknya tidak berbaik hati kepada tim-tim yang tertinggal sejak dini. Hanya dua tim yang berhasil meraih gelar Liga Primer Inggris setelah sebelumnya tertinggal lima poin atau lebih dari puncak klasemen usai empat pekan berlalu.

    Manchester United meraih pencapaian ini sebanyak lima kali di bawah kepemimpinan Sir Alex Ferguson, pada musim 1992-1993, 1996-1997, 1998-1999, 2007-2008, dan 2008-2009. Sementara tim kedua adalah Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola, ketika berhasil membalikkan ketertinggalan mereka dan menjuarai liga pada musim 2020-2021.

    Angka ini tidak berarti bahwa perebutan gelar sudah tuntas pada September, tetapi mengungkap bahwa tertinggal lima poin atau lebih dari pemuncak klasemen setelah empat pekan sama sekali bukan posisi yang nyaman, demikian menurut laporan "BBC Sport".

    Pada akhirnya, tidak bisa dikatakan bahwa perebutan gelar Liga Primer Inggris telah resmi berubah menjadi persaingan dua kuda hanya setelah empat pekan. Musim masih panjang, dan cedera, tekanan pertandingan, penurunan performa, serta periode jadwal padat mampu mengubah wajah persaingan secara total. Namun, indikator saat ini memberi keunggulan jelas bagi Arsenal dan Manchester City.

    Kedua tim mengoleksi 12 poin dari total 12 poin yang tersedia, serta menampilkan level pertahanan yang kuat, sementara sebagian besar pesaing langsung mereka mengalami masalah yang kentara, baik dari sisi hasil, pertahanan, maupun efektivitas serangan.

    Oleh karena itu, pertanyaan sesungguhnya pada tahap ini mungkin bukan: "Apakah perebutan gelar hanya berkisar antara Arsenal dan Manchester City?" Melainkan barangkali pertanyaan yang lebih menarik: "Mampukah klub-klub lainnya bangkit sebelum jarak yang muncul lebih dini berubah menjadi jurang yang sulit ditutup?".