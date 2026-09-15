Mungkin masih terlalu dini untuk menjatuhkan penilaian setelah baru empat pekan bergulir di kompetisi Liga Premier Inggris, namun klasemen sudah mulai menggambarkan gambaran awal persaingan gelar. Meski musim masih di tahap awal, Arsenal dan Manchester City berhasil menjauh dari sebagian besar pesaing, setelah keduanya meraih nilai sempurna, di saat tim-tim yang diharapkan menjadi kandidat utama dalam perebutan gelar justru tersandung.

Jadi, apakah kita sedang menyaksikan persaingan gelar yang sebenarnya sudah menyempit menjadi antara dua tim? Ataukah pembicaraan soal itu masih terlalu dini? Arsenal dan Manchester City, yang menempati peringkat pertama dan kedua dalam tiga dari empat musim terakhir, tampak hingga kini berada di level berbeda dibandingkan pesaing lainnya, setelah masing-masing mengumpulkan 12 poin dari empat pertandingan.

Selisihnya tampak tidak besar pada tahap ini, tetapi mengandung makna penting; sebab kedua tim itu unggul empat poin atas Leeds United dan Hull City "yang menampilkan awal yang luar biasa, tetapi kemungkinan besar keduanya tidak akan menjadi kandidat nyata dalam persaingan memperebutkan gelar", sementara mereka juga terpisah lima poin dari tim-tim lainnya.