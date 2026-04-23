Dominasi Barcelona Femeni di Liga F terus berlanjut setelah mereka meraih gelar ke-Tujuh secara berturut-turut

Meskipun beberapa pemain inti diistirahatkan menjelang pertandingan-pertandingan di kompetisi Eropa, kedalaman skuad Barcelona terlihat jelas sepanjang pertandingan derby tersebut. Susunan pemain inti memiliki rata-rata usia hanya 22 tahun, termasuk empat pemain dari tim cadangan dan debutan liga Rosalia Dominguez, namun mereka tetap mempertahankan disiplin taktis yang tak kenal lelah yang telah menjadi ciri khas musim ini. Komitmen terhadap filosofi yang telah mapan ini memungkinkan para pemain muda untuk tampil tanpa hambatan, memastikan bahwa rotasi pemain yang intensif tidak mengganggu upaya klub untuk meraih trofi domestik ketujuh berturut-turut.



