Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Dominasi Barcelona Femeni di Liga F terus berlanjut setelah mereka meraih gelar ke-Tujuh secara berturut-turut
Kemenangan di Derby memastikan gelar juara
Tim asuhan Pere Romeu tidak membuang-buang kesempatan pada percobaan pertama, berhasil mengatasi rotasi susunan pemain inti untuk mengalahkan Espanyol dan merebut kembali gelar juara domestik. Mantan pemain Espanyol, Carla Julia, membuka skor hanya dalam waktu dua menit, meskipun tuan rumah sempat mengancam untuk menciptakan kejutan ketika Laia Balleste mencetak gol dari tendangan penalti pada menit ke-28. Namun, Caroline Graham Hansen segera mengembalikan keunggulan timnya, sebelum dua gol telak dari Martine Fenger di babak kedua memastikan Blaugrana secara matematis memastikan gelar juara dengan empat pertandingan tersisa.
- Getty Images Sport
Skuad muda ini tetap mempertahankan standar elit
Meskipun beberapa pemain inti diistirahatkan menjelang pertandingan-pertandingan di kompetisi Eropa, kedalaman skuad Barcelona terlihat jelas sepanjang pertandingan derby tersebut. Susunan pemain inti memiliki rata-rata usia hanya 22 tahun, termasuk empat pemain dari tim cadangan dan debutan liga Rosalia Dominguez, namun mereka tetap mempertahankan disiplin taktis yang tak kenal lelah yang telah menjadi ciri khas musim ini. Komitmen terhadap filosofi yang telah mapan ini memungkinkan para pemain muda untuk tampil tanpa hambatan, memastikan bahwa rotasi pemain yang intensif tidak mengganggu upaya klub untuk meraih trofi domestik ketujuh berturut-turut.
Dominasi statistik yang tak tertandingi di Spanyol
Tingkat keunggulan Barcelona musim ini tercermin dari selisih gol yang luar biasa, yakni +109, setelah mencetak 116 gol dan hanya kebobolan tujuh gol dalam 26 pertandingan. Rekor 25 kemenangan dari 26 pertandingan menandai musim yang nyaris sempurna, dengan satu-satunya kekalahan melawan Real Sociedad pada bulan November menjadi satu-satunya noda dalam catatan domestik mereka. Kemenangan terbaru ini membuat mereka unggul 16 poin dari Real Madrid di posisi kedua, yang selisih golnya sebesar 38 tampak tak seberapa jika dibandingkan dengan sang juara.
- Getty Images Sport
Kejayaan Eropa menjadi incaran
With the league title safely defended, Barcelona now pivot toward their primary objective of winning the UEFA Women's Champions League. The squad travels to Germany this Saturday to face Bayern Munich at the Allianz Arena for a high-stakes semi-final first leg. This fixture presents a monumental clash between two newly-crowned champions, as Bayern women also secured their Bundesliga title this week. Given their current form and the successful integration of fringe players, Romeu’s side enters the final month of the season with the momentum required to pursue a prestigious domestic and European double.