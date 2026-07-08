Dokter tim Norwegia memberikan informasi terbaru mengenai laporan 'wabah penyakit' di tengah ancaman badai petir yang membayangi pertandingan perempat final Piala Dunia di Inggris

Menyusul laporan mengenai wabah penyakit yang melanda kamp tim, dokter tim Norwegia Ola Sand menepis kekhawatiran menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia melawan Inggris di Miami pada hari Sabtu. Spekulasi muncul setelah manajer Stale Solbakken membahas kondisi kesehatan para pemain seperti Marcus Pedersen dan Jorgen Strand Larsen setelah kemenangan 2-1 mereka atas Brasil.

Namun, Sand mengatakan kepada media Norwegia Nettavisen bahwa skuad dalam kondisi prima. "Semua pemain sekarang dalam kondisi sehat," kata Sand. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengingat kami telah berkumpul bersama selama hampir enam minggu. Sangat bagus bahwa mereka mempercayai [rumor wabah penyakit] ini. Kami mengendalikan situasi."