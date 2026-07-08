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Dokter tim Norwegia memberikan informasi terbaru mengenai laporan 'wabah penyakit' di tengah ancaman badai petir yang membayangi pertandingan perempat final Piala Dunia di Inggris
Dokter membantah rumor mengenai penyakit yang melanda tim
Menyusul laporan mengenai wabah penyakit yang melanda kamp tim, dokter tim Norwegia Ola Sand menepis kekhawatiran menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia melawan Inggris di Miami pada hari Sabtu. Spekulasi muncul setelah manajer Stale Solbakken membahas kondisi kesehatan para pemain seperti Marcus Pedersen dan Jorgen Strand Larsen setelah kemenangan 2-1 mereka atas Brasil.
Namun, Sand mengatakan kepada media Norwegia Nettavisen bahwa skuad dalam kondisi prima. "Semua pemain sekarang dalam kondisi sehat," kata Sand. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengingat kami telah berkumpul bersama selama hampir enam minggu. Sangat bagus bahwa mereka mempercayai [rumor wabah penyakit] ini. Kami mengendalikan situasi."
- Getty Images Sport
Solbakken menjelaskan masalah kesehatan yang dialaminya belakangan ini
Kekhawatiran awal muncul setelah Solbakken memberikan keterangan pers pasca-pertandingan di New Jersey. Pelatih Norwegia itu menjelaskan dampak fisik dari perjalanan ribuan mil melintasi Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa Strand Larsen mengalami demam, sementara Pedersen merasa tidak enak badan pada pagi hari pertandingan melawan Brasil.
Memberikan penjelasan lengkap mengenai situasi tersebut, Solbakken mengatakan: "Sebenarnya hanya Jorgen yang mengalami demam. Namun, ada juga yang batuk dan suara serak, tersebar di antara para pemain. Tapi ada AC, penerbangan, ruang ganti, dan sebagainya. Kami berjumlah lebih dari 50 orang, jadi akan aneh jika tidak ada satu atau dua orang yang mengalami hal tersebut."
Badai petir dan cuaca panas mengancam acara tahunan di Miami
Terlepas dari kondisi fisik skuad Norwegia, kedua tim sedang bersiap menghadapi kondisi cuaca ekstrem pada hari Sabtu. Prakiraan cuaca memperkirakan suhu akan mencapai 35 derajat Celcius di Miami, yang menjadi tantangan yang dapat mengganggu performa. Selain itu, ada risiko terjadinya badai petir lokal yang berpotensi mengganggu jalannya pertandingan.
Thomas Tuchel dan skuad Inggris sudah tidak asing lagi dengan kendala cuaca, setelah mengalami penundaan kick-off saat melawan Meksiko dalam kemenangan 3-2 mereka akibat sambaran petir. Inggris juga pernah menghadapi cuaca panas saat meraih kemenangan 2-1 atas Republik Demokratik Kongo. Dengan Reece James dan Jordan Henderson yang sedang cedera, Inggris harus mengelola kebugaran para pemainnya dengan hati-hati saat menghadapi tim Norwegia yang sangat bergantung pada Erling Haaland.
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan bagi Inggris dan Norwegia?
Menjelang hari Sabtu, kedua negara ini harus berjuang keras untuk memastikan para pemain andalan mereka dalam kondisi prima menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia yang bersejarah ini. Inggris akan berupaya mempertahankan momentum mereka di bawah asuhan Tuchel dan semakin mendekati trofi, sementara Norwegia harus mengatasi kelelahan akibat perjalanan yang masih tersisa untuk kembali menciptakan kejutan besar di Miami.
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