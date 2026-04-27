"Dokter Aston Villa menyelamatkan hidupku" - Pemain timnas Inggris Missy Bo Kearns berbagi kisahnya tentang keguguran yang memilukan dan mengungkapkan diagnosis sepsis yang mengejutkan

Kearns kini menceritakan lebih lanjut mengenai minggu-minggu sulit tersebut, dan mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan ITV bahwa ia mengalami "keguguran septik". Gelandang tersebut merasa "merinding" pada suatu hari, yang ia kira "hanya seperti gejala kehamilan". Namun, ketika dokter klub, Jodie Blackadder-Weinstein, memeriksa suhu tubuhnya dan ternyata mencapai 42 derajat Celsius, ia menyuruhnya untuk segera menghubungi pacarnya dan pergi ke rumah sakit.

"Kami pergi ke rumah sakit dan saat itulah kami mengetahui bahwa kami telah kehilangan bayi dan saya menderita sepsis," jelas Kearns. "Itu sulit, seperti sebuah kejutan, karena saya baru saja melakukan pilates dan berolahraga di gym satu jam sebelumnya dan seluruh hidup saya berubah begitu saja."

Kearns sangat bersyukur atas campur tangan Blackadder-Weinstein, dan mengakui bahwa dia mungkin telah menyelamatkan hidupnya. "Saya sangat bersyukur kepada para dokter di Villa karena jika saya berada di rumah pada hari itu, dan saya mungkin akan menelepon ibu saya sambil berkata, ‘Oh, saya merasa seperti gejala flu’, semua orang hanya akan berkata, ‘Tidurlah’, atau semacamnya, dan Jodie memaksa saya pergi ke rumah sakit.

"Mereka mungkin telah menyelamatkan hidup saya karena saya menderita sepsis, dan saat itu, saya bahkan tidak memikirkan sepsis itu. Yang ada di pikiran saya hanyalah, ‘Saya telah kehilangan anak saya’."