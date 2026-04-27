"Dokter Aston Villa menyelamatkan hidupku" - Pemain timnas Inggris Missy Bo Kearns berbagi kisahnya tentang keguguran yang memilukan dan mengungkapkan diagnosis sepsis yang mengejutkan
Kabar duka tentang keguguran yang dialami Kearns
Pada tanggal 1 Maret lalu, Kearns dan pacarnya, Liam Walsh, gelandang Luton Town, mengumumkan bahwa mereka sedang menanti kelahiran anak pertama mereka melalui sebuah postingan media sosial yang mengharukan. Sudah lama sekali tidak ada pemain timnas Inggris yang melahirkan dan kemudian kembali bermain, dan Kearns tampak sangat antusias menanti kesempatan untuk menyeimbangkan peran sebagai ibu dengan karier sepak bolanya. Namun, hanya beberapa minggu kemudian, pemain berusia 25 tahun itu kembali ke media sosial untuk mengumumkan kabar duka bahwa ia telah kehilangan bayinya.
"Dengan hati yang sangat berat, kami ingin berbagi bahwa kami telah kehilangan bayi kami selama kehamilan," tulisnya. "Beberapa minggu terakhir dipenuhi dengan kesedihan yang sulit dijelaskan, dan kami masih berusaha menerima semuanya. Saat ini, kami fokus pada pemulihan dan saling mendukung satu sama lain melalui masa sulit ini. Kami sangat menghargai cinta dan dukungan di sekitar kami lebih dari yang bisa kami ungkapkan."
Gelandang Inggris membagikan nasihat yang menyelamatkan nyawa dari dokter Aston Villa
Kearns kini menceritakan lebih lanjut mengenai minggu-minggu sulit tersebut, dan mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan ITV bahwa ia mengalami "keguguran septik". Gelandang tersebut merasa "merinding" pada suatu hari, yang ia kira "hanya seperti gejala kehamilan". Namun, ketika dokter klub, Jodie Blackadder-Weinstein, memeriksa suhu tubuhnya dan ternyata mencapai 42 derajat Celsius, ia menyuruhnya untuk segera menghubungi pacarnya dan pergi ke rumah sakit.
"Kami pergi ke rumah sakit dan saat itulah kami mengetahui bahwa kami telah kehilangan bayi dan saya menderita sepsis," jelas Kearns. "Itu sulit, seperti sebuah kejutan, karena saya baru saja melakukan pilates dan berolahraga di gym satu jam sebelumnya dan seluruh hidup saya berubah begitu saja."
Kearns sangat bersyukur atas campur tangan Blackadder-Weinstein, dan mengakui bahwa dia mungkin telah menyelamatkan hidupnya. "Saya sangat bersyukur kepada para dokter di Villa karena jika saya berada di rumah pada hari itu, dan saya mungkin akan menelepon ibu saya sambil berkata, ‘Oh, saya merasa seperti gejala flu’, semua orang hanya akan berkata, ‘Tidurlah’, atau semacamnya, dan Jodie memaksa saya pergi ke rumah sakit.
"Mereka mungkin telah menyelamatkan hidup saya karena saya menderita sepsis, dan saat itu, saya bahkan tidak memikirkan sepsis itu. Yang ada di pikiran saya hanyalah, ‘Saya telah kehilangan anak saya’."
Kearns berbagi pemikirannya tentang 'satu pesan yang ingin saya sampaikan'
Kearns ingin berbagi kisahnya dengan harapan hal itu dapat membantu orang lain. "Apakah ada sesuatu yang telah saya lakukan? Apakah ada sesuatu yang tidak saya lakukan? Tapi bukan itu masalahnya, dan saya harap orang-orang di luar sana yang pernah mengalami hal serupa tahu bahwa ini adalah takdir, akan terjadi, dan terjadi karena suatu alasan, meskipun sangat sulit untuk menerimanya," katanya, merenungkan prosesnya dalam mencoba memahami apa yang terjadi.
"Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghentikannya atau mencegahnya. Itu adalah pesan yang ingin saya sampaikan, karena saya bisa bilang sekarang banyak orang mungkin pernah punya pikiran seperti yang saya miliki, atau yang mungkin dimiliki pasangan saya, seperti, 'Apakah kita tidak memeriksa sesuatu? Atau apakah kita tidak jelas tentang sesuatu?' Tapi benar-benar tidak ada yang bisa kamu lakukan.
“Saya pikir itulah hal yang paling sulit karena kamu terlalu banyak memikirkannya. Saya pribadi sering terlalu banyak memikirkan hal-hal, dan saya yakin banyak wanita pasti juga begitu. Kamu benar-benar merasa seolah-olah kamu adalah satu-satunya orang yang pernah mengalami hal itu. Tapi sebenarnya hal itu sangat umum, dan itulah mengapa saya pikir penting agar pesan ini tersebar, jangan merasa sendirian dan sebagainya, karena hal itu telah terjadi pada begitu banyak orang.”
Kembali ke sepak bola, ambisi Piala Dunia, dan menghadapi duka: Kearns menatap masa depan
Kearns kini sedang menjalani protokol kembalinya ke lapangan, meski di tengah-tengah duka yang mendalam. Ia mengakui ada hari-hari di mana ia merasa "baik-baik saja", namun ada juga hari-hari di mana ia merasa "sedih" saat berusaha memproses semuanya. "Perasaan itu datang dan pergi seperti gelombang," tambahnya.
"Saya tahu bahwa kembali ke sepak bola adalah tempat bahagia saya. Saya di sini sekarang dan saya bersemangat berada di sini serta terus berusaha membangun dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk musim depan. Saya ingin kembali di pramusim dan menjadi Missy Bo yang dikenal semua orang, yang selalu tersenyum, bahagia, dan terus-menerus menghibur orang-orang.
"Tahun depan adalah tahun yang besar. Rencanaku saat hamil adalah masuk skuad Piala Dunia dan itu tidak berubah, jadi beberapa bulan ke depan adalah [tentang] mempersiapkan diri, secara fisik dan mental, siap untuk musim besar, dan berusaha masuk skuad Piala Dunia serta menjalani musim penuh yang positif untuk Villa. Aku hanya antusias.
“Saya menyadari bahwa ada hal-hal lain dalam hidup selain sepak bola, tapi sekarang saya akan menikmati setiap menit bermain sepak bola seolah-olah itu adalah yang terakhir, karena bisa saja memang begitu.”