AFP
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DNA Barcelona di PSG? Joan Laporta menyoroti kemiripan antara tim asuhan Luis Enrique dan gaya bermain ikonis Blaugrana
DNA Barca di bawah Luis Enrique
Menjelang duel besar Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Barcelona di Parc des Princes, Laporta meluangkan waktu untuk membahas identitas taktik calon lawannya. Presiden Barcelona itu menilai tim Prancis tersebut telah mengalami perubahan besar di bawah arahan Luis Enrique, sosok yang memahami seluk-beluk Camp Nou lebih baik daripada kebanyakan orang.
“Dinamika permainan tim-tim asuhannya memiliki unsur gaya asli Barcelona,” jelas Laporta dalam wawancara dengan L'Equipe. Laporta juga memuji jajaran petinggi klub di Paris atas keputusan menunjuk pelatih asal Spanyol itu, sembari menyoroti dampak langsungnya terhadap performa dan identitas tim. “Kesuksesan PSG datang bersama Enrique, dan ia meraih kemenangan karena memberikan kepribadiannya kepada tim. Lalu ketika ia memutuskan untuk mengubah keadaan, bum! Nasser patut mendapat pujian karena telah bertaruh padanya, begitu pula Luis Campos,” tambah presiden Barcelona itu.
Enrique sendiri memiliki pandangan serupa. Ia baru-baru ini menyoroti kemiripan taktik antara kedua klub besar Eropa tersebut. Mantan pelatih Spanyol itu mengatakan kedua tim sama-sama mengutamakan tekanan tinggi dan permainan berbasis penguasaan bola, sehingga tampak seperti cerminan satu sama lain di lapangan. Enrique juga telah mengungkapkan strateginya untuk meredam pemain sensasional remaja Yamal dengan memastikan timnya mendominasi penguasaan bola. Itu merupakan prinsip klasik filosofi permainan Barcelona yang berhasil ia bawa ke ibu kota Prancis.
- AFP
Memulihkan hubungan yang retak dengan Al-Khelaifi
Hubungan Barcelona dan PSG diwarnai ketegangan sepanjang sebagian besar dekade terakhir, dipicu oleh transfer Neymar yang memecahkan rekor pada 2017 dan kemudian kepergian Lionel Messi ke Paris pada 2021. Namun, Laporta mengisyaratkan bahwa hubungan di antara jajaran petinggi kedua klub akhirnya mencair.
Ia menggambarkan adanya rasa saling menghormati yang baru terjalin antara dirinya dan presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Menurutnya, perseteruan sengit di ruang publik dan ancaman hukum kini telah berganti menjadi dialog yang lebih konstruktif dan profesional di balik layar.
“Dengan Nasser, saya rasa saya bisa mengatakan bahwa hubungan kami adalah persahabatan,” ungkap Laporta, menandai perubahan mencolok dari permusuhan pada masa kepengurusan sebelumnya. “Ada rasa saling menghormati yang besar. Ia mengelola ECA dengan luar biasa, begitu pula PSG.”
Tolok ukur bagi Barcelona
Bagi Laporta, laga Liga Champions ini bukan sekadar kesempatan untuk mencapai semifinal, melainkan ujian "sesungguhnya" untuk melihat posisi Barcelona yang kembali bergairah di bawah Hansi Flick dalam hierarki sepakbola dunia.
Barcelona menikmati awal musim domestik yang gemilang, tetapi ujian menghadapi klub Paris itu dipandang sebagai tolok ukur tertinggi. Laporta meyakini bahwa menghadapi klub sekaliber PSG menegaskan status Barcelona sebagai salah satu acuan dalam sepakbola dunia, terlepas dari kesulitan finansial belakangan ini yang menghambat kemampuan klub untuk bersaing di bursa transfer.
- Pressinphoto
Laporta dukung Barcelona jelang duel melawan PSG
Sang presiden tetap yakin timnya mampu tampil di panggung terbesar, meski mengakui ancaman dari tim asuhan Enrique yang disiplin. Ia menyebut pertandingan mendatang di Parc des Princes akan menegaskan status kedua klub sebagai institusi elite.
Barca saat ini memimpin La Liga, tetapi Laporta baru-baru ini menyempatkan diri membela integritas liga domestik tersebut, bahkan memuji presiden LaLiga Javier Tebas atas keteguhannya menghadapi tekanan dari luar. Fokus pada stabilitas di kompetisi domestik ini tampaknya menjadi landasan bagi kepercayaan diri mereka yang kembali tumbuh di kompetisi Eropa.
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