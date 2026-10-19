Menjelang duel besar Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Barcelona di Parc des Princes, Laporta meluangkan waktu untuk membahas identitas taktik calon lawannya. Presiden Barcelona itu menilai tim Prancis tersebut telah mengalami perubahan besar di bawah arahan Luis Enrique, sosok yang memahami seluk-beluk Camp Nou lebih baik daripada kebanyakan orang.

“Dinamika permainan tim-tim asuhannya memiliki unsur gaya asli Barcelona,” jelas Laporta dalam wawancara dengan L'Equipe. Laporta juga memuji jajaran petinggi klub di Paris atas keputusan menunjuk pelatih asal Spanyol itu, sembari menyoroti dampak langsungnya terhadap performa dan identitas tim. “Kesuksesan PSG datang bersama Enrique, dan ia meraih kemenangan karena memberikan kepribadiannya kepada tim. Lalu ketika ia memutuskan untuk mengubah keadaan, bum! Nasser patut mendapat pujian karena telah bertaruh padanya, begitu pula Luis Campos,” tambah presiden Barcelona itu.

Enrique sendiri memiliki pandangan serupa. Ia baru-baru ini menyoroti kemiripan taktik antara kedua klub besar Eropa tersebut. Mantan pelatih Spanyol itu mengatakan kedua tim sama-sama mengutamakan tekanan tinggi dan permainan berbasis penguasaan bola, sehingga tampak seperti cerminan satu sama lain di lapangan. Enrique juga telah mengungkapkan strateginya untuk meredam pemain sensasional remaja Yamal dengan memastikan timnya mendominasi penguasaan bola. Itu merupakan prinsip klasik filosofi permainan Barcelona yang berhasil ia bawa ke ibu kota Prancis.