'DM saya!' - Mantan gelandang Liverpool dan Rangers Ovie Ejaria menggunakan LinkedIn untuk mencari klub baru

Pemain kelahiran London itu, yang masih memenuhi syarat untuk membela Nigeria di level internasional, sempat menjalani masa peminjaman yang menjanjikan di bawah Steven Gerrard di Rangers pada musim 2018-19 sebelum mengakhiri masa tinggalnya lebih cepat. Ejaria memilih mempersingkat peminjamannya yang semula untuk satu musim penuh dan kembali ke Liverpool pada Desember 2018, membuat petinggi Ibrox frustrasi atas kepergiannya yang mendadak. Merefleksikan kepergian sang gelandang saat itu, Gerrard mengatakan kepada Glasgow Times: "Apakah saya kecewa dia pergi? Ya. Apakah saya pikir itu keputusan yang tepat? Tidak, karena saya pikir dia punya peluang luar biasa di sini."

Sebelum kepergian mendadak itu, Gerrard cukup vokal dalam mengungkapkan kekagumannya kepada sang playmaker, terutama saat Rangers menjalani laga play-off Liga Europa yang menegangkan melawan FC Ufa pada Agustus 2018. Setelah sundulan Connor Goldson memastikan kemenangan 1-0 pada leg pertama di Ibrox, Ejaria menampilkan performa penentu di Rusia sepekan kemudian, mencetak gol pembuka lebih awal dalam hasil imbang 1-1 yang berlangsung sengit di Stadion Neftyanik untuk memastikan kelolosan ke fase grup.

Memuji ketenangan sang gelandang di bawah tekanan besar di kompetisi Eropa, Gerrard mengatakan kepada Rangers TV: "Saya pikir dia luar biasa dan saya rasa itu adalah 90 menit terkuat yang dia berikan kepada kami sejauh ini."

Menegaskan bahwa penampilan itu menunjukkan lompatan besar dari sekadar kilasan potensi menjadi performa yang dominan dan komplet, mantan bos Rangers itu menambahkan: "Saya pikir kami sudah melihat banyak kilasan dan banyak babak, beberapa penampilan bagus, tetapi saya pikir itu adalah penampilan pertama yang benar-benar luar biasa darinya, yang dia tunjukkan melawan tim bagus. Saya pikir dia tampil luar biasa dari awal sampai akhir."



